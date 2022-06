De levensbestemming van Brexiteer Nigel Farage was om het establishment uit te dagen

Zonder Nigel Farage was het referendum over de Brexit er nooit gekomen en had het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie dus misschien ook niet verlaten. En als gevolg daarvan is de toekomst van het hele Verenigd Koninkrijk wankel; Schotland houdt mogelijk binnen enkele jaren een referendum over onafhankelijkheid, mede omdat de bevolking daar nooit vóór de Brexit was. En Noord-Ierland beweegt sinds de Brexit meer de kant van hereniging met de republiek Ierland op.

‘Allemaal onderdeel van de erfenis van Nigel Farage’, stelt de Britse journalist Michael Crick vast in zijn biografie over Farage, One Party After Another. Het verbaast Crick ‘dat nooit eerder iemand op het idee was gekomen’ voor een biografie over hem. Hij beschrijft Farage als de invloedrijkste politicus van de ‘laatste honderdvijftig jaar Britse geschiedenis en dat zonder vooraanstaand lid te zijn geweest van één van de twee grote partijen’. Zelfs zonder ooit lid te zijn geweest van het Lagerhuis, want elke poging daarvoor verkozen te worden mislukte. Aan zijn inzet lag het niet, Farage probeerde het zeven keer.

Opkomst van de UKIP

Behalve als een gedegen beschrijving van Farages denkwereld en politieke loopbaan (Crick deed zo’n driehonderd interviews met betrokkenen) leest het boek ook als ontstaansgeschiedenis van het referendum over de Brexit en de rommelige periode daarna, waarin de Britse regering met de Europese Unie moest onderhandelen over uittreding.

Crick beschrijft hoe de opkomst van de UK Independence Party (UKIP) ironisch genoeg te danken is aan hun vertegenwoordiging in het Europese Parlement. Door een cruciaal besluit van de Labour-regering onder Tony Blair om de verkiezingen voor dat Parlement via evenredige vertegenwoordiging te laten lopen, anders dan de verkiezingen voor het Lagerhuis, lag de lat daar lager voor UKIP om zetels binnen te halen.

Eenmaal verkozen maken Nigel Farage en UKIP, hoe kritisch ze ook zijn over Europa, schaamteloos gebruik van het platform dat het Parlement hen biedt en de toelages die ze van Brussel krijgen om hun eigen partij in het VK verder op te bouwen. Farage gaat fel tekeer tegen het Europese apparaat maar hij en UKIP nemen het zelf niet zo nauw met de regels. Zo nemen ze bijvoorbeeld hun eigen familieleden in dienst – in het geval van Farage zowel zijn vrouw als zijn minnares. Hij zou later tienduizenden ponden aan onjuist uitgegeven vergoedingen moeten terugbetalen.

Crick noemt Farage een ‘mediadier’ met zijn eigen radioshow en een obsessie voor volgers, kijkers en online interactie

Jarenlang is Farage vooral invloedrijk binnen UKIP zonder ook officieel de partijleider te zijn. Als hij dat wordt, is hij een ‘leider waar dictators wereldwijd bewondering voor zouden opbrengen, voor zijn meedogenloosheid jegens critici en potentiële rivalen’. En tegelijk een heel bereikbare leider voor de media, altijd bereid tot interviews: soms reed hij urenlang naar journalisten toe om maar een paar quotes te kunnen geven. Vanaf 2010 maakt Farage ook veel gebruik van dan nieuwe media als YouTube en Twitter, waar hij een miljoenenbereik heeft.

Ook in dat jaar, 2010, is Farage nog lang niet zo bekend als hij van leer trekt tegen de dan voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en hem ‘een natte dweil’ noemt. Daarna neemt zijn bekendheid een vlucht, net als de antipathie jegens Europa in het VK. In dat jaar gebruikt Farage in één van zijn vruchteloze pogingen om een Lagerhuiszetel te bemachtigen ook al de leuze ‘Let’s Take Back Control’. Zes jaar vóórdat dat de slogan van het Leave-kamp wordt in het referendum over de Brexit, waar de ex-adviseur van premier Johnson Dominic Cummings, één van de leiders van de Leave-campagne, altijd de credits voor krijgt.

Oproerkraaierig

Rond dat referendum zelf proberen Cummings en de zijnen de opvallende paarse campagnebus van Farage zoveel mogelijk te negeren. Maar Crick beschrijft hoe de twee kampen (dat van Farage en UKIP en dat van een deel van de Conservatieve Partij, onder wie Johnson en Cummings) elkaar mogelijk hebben geholpen om uiteindelijk een meerderheid te halen. De UKIP-aanhangers zouden niet gauw naar de argumenten van de gevestigde orde hebben geluisterd en de Conservatieve kiezers zouden Farage te extreem en oproerkraaierig hebben gevonden. Maar, schrijft Crick, vaststaat dat ‘zonder Nigel Farage en de groei van UKIP na 2012 [oud-premier] David Cameron nooit een referendum had beloofd of die belofte zou zijn nagekomen in 2015’.

Na het referendum probeert Farage met de Brexit Party de manier waarop het VK de EU verlaat te beïnvloeden en blijft hij druk uitoefenen op de Conservatieve Partij. Maar als die uittreding eenmaal een feit is, is het zoeken voor hem naar een nieuwe rol. Crick ziet hoe belangrijk media-aandacht dan voor Farage is geworden, bijna een doel op zich. Hij noemt Farage een ‘mediadier’ met zijn eigen radioshow en een obsessie voor volgers, kijkers en online interactie.

Al met al schreef Crick een zeer gedetailleerd boek. Waar het over het Brexit-referendum en Farages rol in de landelijke politiek gaat is dat interessant, op andere punten schiet hij door. Zijn uitgebreide schets van de jarenlange interne strubbelingen van UKIP had beknopter gemogen. Ook waar hij probeert vast te stellen of Farage wel of niet racistisch is, laat hij uitgebreid allerlei bronnen aan het woord maar trekt zelf geen conclusie.

De biografie stopt waar Farage verder gaat. De afgelopen maanden probeert hij aan de weg te timmeren met een nieuw onderwerp: de energietransitie. Farage wil een referendum over het net zero-beleid van de regering-Johnson afdwingen. Of hij daarmee de tijdgeest even goed aanvoelt als bij de Brexit is twijfelachtig. Zo’n 60 procent van de Britten steunt het klimaatbeleid van Johnson en het idee dat het VK naar duurzame energie moet overstappen. Toch bezien andere politieke partijen Farage hierin met argwaan, omdat ze weten wat hij eerder heeft weten te bereiken. Want zoals Michael Crick vaststelt, is het Farages ‘levensbestemming om het establishment uit te dagen’.

