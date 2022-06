Catherine Belton: ‘Binnen twee jaar kan Poetin afgezet zijn’

In maart 2021 lag Putin’s People nog geen acht maanden in de winkel. Het boek, een verslag van de Britse onderzoeksjournaliste Catherine Belton naar de corrupte vriendenclub rondom Poetin, was door kenners alom de hemel in geprezen en had in menige bestsellerlijst gestaan. En toen gebeurde het: vier Russische oligarchen stapten van de ene dag op de andere naar de Britse rechter om Belton van laster te beschuldigen. „Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar na al die maanden waarin amper een reactie van hun kant had geklonken, kon het heel goed een georkestreerde poging van het Kremlin zijn om mijn boek in diskrediet te brengen”, zegt de voormalige Ruslandcorrespondent via Zoom vanuit Londen, nu de Nederlandse vertaling van haar boek is verschenen. „Waarom zijn ze anders niet onmiddellijk na de publicatie ervan in het geweer gekomen? Ook is het geen toeval dat ze pas begonnen te procederen twee maanden nadat Aleksej Navalny op YouTube zijn video had gepost over Poetins paleis van 1 miljard dollar aan de Zwarte Zee.”

CV

Catherine Belton (Liverpool) studeerde Slavische talen aan University College London. Sinds 1999 werkte ze als journalist in Rusland, eerst bij de Moscow Times en Business Week. Daarna was ze van 2007 tot en met 2013 correspondent voor de Financial Times. Sinds kort schrijft ze vanuit Londen voor The Washington Post over Rusland. De mannen van Poetin is haar eerste boek.



Catherine Belton: De mannen van Poetin. (Putin’s People). Prometheus, 608 blz. € 27,50 De mannen van Poetin. (Putin’s People). Prometheus, 608 blz. € 27,50

De eerste aanval op Beltons boek kwam van de oligarch Pjotr Aven. Hij bestreed dat hij in 1992, toen Poetin hoofd buitenlandse betrekkingen van Sint-Petersburg was, als minister van buitenlandse handel diens olie-voor-voedselprogramma had goedgekeurd waarmee de voedselschaarste in die stad moest worden bestreden. Poetin zou toen de 100 miljoen dollar van de verkoop van Russische grondstoffen in het Westen in eigen zak hebben gestoken. „Er bestaat een door Aven getekend document waarin hij opdracht voor die ruil geeft”, zegt Belton, „maar omdat het zijn woord tegen het mijne en dat van mijn anonieme bronnen is, staat in de nieuwe druk dat Aven handelde op last van de toenmalige liberale minister van economie Jegor Gajdar en niet op die van Poetin. Daarmee wordt Aven van zijn banden met de KGB vrijgepleit.”

Een andere oligarch maakte het haar moeilijker. Roman Abramovitsj was door Putin’s People op de kast gejaagd omdat hij volgens een van Beltons andere anonieme bronnen voetbalclub Chelsea op last van Poetin had gekocht om daarmee invloed binnen de FIFA te krijgen en ervoor te kunnen lobbyen dat Rusland in 2018 het WK voetbal zou mogen organiseren. Hoewel Belton in haar boek ook een andere bron opvoert die Poetins dienstorder aan Abra-movitsj ontkent, was de oligarch toch naar de rechter gestapt. Er volgde een proces van een jaar, dat uiteindelijk in Abramovitsj’ voordeel werd beslecht. „In een nieuwe druk liet ik hem aan het woord en mocht hij alles tegenspreken wat ik beweerde. Daarmee was voor hem de kous af en voor mij en mijn uitgever HarperCollins de stress voorbij dat we een vermogen aan een eindeloos durende rechtszaak zouden moeten uitgeven.”

Die kleine veranderingen in Putin’s People doen echter niets af aan de verontrustende boodschap van Belton dat Rusland geleid wordt door een kleine groep ex-KGB’ers uit Sint-Petersburg, die als een genadeloze maffiabende opereert en zich op malafide wijze de helft van de Russische economie heeft toegeëigend. „Deze mannen doen er alles aan om aan de macht te blijven. Zelfs als daar een oorlog voor nodig is.”

Wie is er nu feitelijk de baas in Rusland?

„In de jaren dat Poetin bij het Petersburgse gemeentebestuur werkte, bouwden hij en zijn KGB-vrienden in die stad hechte banden op met lokale misdaadorganisaties, die er de dienst uitmaakten. Samen hadden ze de lokale economie in handen. Toen Poetin in 2000 president werd, nam hij zijn trouwste bondgenoten uit die kringen mee naar Moskou. Zij zijn de machtigste mannen van Rusland.”

Wie is de belangrijkste van hen na Poetin?

„Aleksandr Patroesjev, een vriend van Poetin uit zijn eerste jaren bij de Lenin-gradse KGB en tegenwoordig voorzitter van de Veiligheidsraad. Hij is onder president Jeltsin een paar jaar eerder naar Moskou gehaald dan Poetin, die tegen hem opkijkt omdat hij ouder is. Patroesjev is de grijze kardinaal van het Kremlin, die er alles aan zal doen om Poetin in het zadel te houden.”

Patroesjev is toch ook de ideoloog van de nieuwe Koude Oorlog tegen het Westen?

„Een weerslag van zijn denken zag je aan de vooravond van de invasie in Oekraïne, toen hij in een vergadering van de Veiligheidsraad tegen Poetin zei dat de Verenigde Staten Oekraïne gebruikten om Rusland te destabiliseren en dat de Russischtalige Oekraïners in de Donbas werden bedreigd. Ook heeft hij bedacht dat je het kapitalisme als wapen moet inzetten om het Westen te ondermijnen, door daar mensen om te kopen.”

Betekent dit dat er voorlopig weinig in Rusland zal veranderen, zolang deze mannen de baas zijn?

„Poetins presidentschap van de afgelopen twintig jaar is altijd afhankelijk geweest van zijn rol als bieder van stabiliteit. Die stabiliteit is nu geheel ondermijnd en vernietigd. Binnen de veiligheidsdiensten zijn er naast die Petersburgse KGB’ers ook mannen die zich als de hoeders van de Russische staat zien. Zij zijn het absoluut niet eens met de richting waarin Poetin het land stuurt. Om te kunnen wedijveren met het Westen moet Rusland namelijk economisch geïntegreerd zijn in datzelfde Westen en dat is nu niet meer mogelijk. En om westerse instituties te ondermijnen heb je soft power-netwerken nodig, die door de oorlog tot op zekere hoogte zijn vernietigd. In Rusland gruwelen met name de buitenlandse veiligheidsdiensten en de economische elite van Poetins besluit om oorlog te voeren.

„De progressieve factie binnen die veiligheidsdiensten zal op den duur een einde aan de oorlog proberen te maken en Poetin en zijn KGB-vrienden aan de kant te schuiven. Over twee jaar kan het zover zijn.”

Wat hebben die Petersburgse KGB’ers behalve hun mateloze geldzucht nog meer met elkaar gemeen?

Lees ook: Een schokkend boek over de weggesluisde miljarden van Poetin

„Ze zijn meedogenloos, wat voortkomt uit hun minderwaardigheidscomplex. Want de Moskouse KGB’ers waren altijd beter opgeleid dan hun collega’s uit Leningrad. Wanneer iemand als Jevgeni Primakov (voormalig premier onder president Jeltsin en oud-directeur van de KGB, red.) president was geweest, dan was Rusland nooit Oekraïne binnengevallen.”

Wat hopen Poetin en zijn vrienden met deze oorlog te bereiken? Ze vernietigen tenslotte niet alleen Oekraïne, maar ook hun eigen land.

„In hun paranoia geloven ze, of gelooft op zijn minst Poetin, dat het Westen het Zelensky-regime als marionetten gebruikt en dat de NAVO wapens in Oekraïne pompt en er het leger traint. Maar dat laatste zou nooit zijn gebeurd als Rusland in 2014 de Krim niet had geannexeerd. Al die onbedoelde gevolgen van Ruslands politiek van 2014 komen voort uit hun obsessie dat het Westen Rusland wil omsingelen en verzwakken. Terwijl juist hun eigen acties Rusland hebben verzwakt. Ze hadden een levendige, met het Westen concurrerende economie kunnen hebben, maar ze kozen ervoor om met het Westen te wedijveren door het met heel hun strategische budget te ondermijnen en westerse democratieën te destabiliseren. Toen ze zich ook nog eens rechtstreeks bedreigd voelden, namen ze hun toevlucht tot geweld. En het kan ze niets schelen wat het Westen ervan vindt.”

Waar komt die hoogmoed toch vandaan?

„Het vloeit allemaal voort uit hun paranoia. Poetin en zijn vrienden weten heel goed dat hun positie steeds hachelijker wordt naarmate ze langer aan de macht zijn. De eerste tekenen van die paranoia zag je in de zomer van 2020 toen Navalny werd vergiftigd tijdens zijn tournee door Siberië. Ook schrokken de machthebbers van wat er in Belarus gebeurde, waar de bevolking massaal protesteerde tegen de terugkeer van Loekasjenko als president. En dan waren er nog ongekende protesten in het Verre Oosten van Rusland. Toen Navalny begon met zijn slim-stemmen-campagne [waarbij hij kiezers opriep om in ieder geval niet op Kremlin-kandidaten te stemmen, red.] en ze hun greep op het parlement dreigden te verliezen, probeerden ze hem uit de weg te ruimen.

„Ergens geloven ze serieus dat het Westen een bedreiging voor hun machtspositie vormt. Maar aan de andere kant hebben ze dat conflict nodig, want anders kunnen ze niet aan het Russische volk uitleggen waarom ze al zo lang in het Kremlin zitten. Rusland verkeert tenslotte in een toestand van stagnatie. De levensstandaard is niet verbeterd, de economie wordt niet hervormd. Het enige wat ze doen is nog meer geld uit de staatskas stelen.”

Speelt niet ook mee dat buurland Oekraïne sinds 2004 steeds meer een echte democratie is geworden?

„Zeker bedreigt ook dat hun positie, want ze kunnen zich geen bloeiende democratieën aan hun grenzen veroorloven. Het contrast met hun eigen systeem zou dan veel te ongemakkelijk worden.”

Kunnen de westerse sancties het einde van dit regime bespoedigen?

„Als de economische gevolgen van de sancties eenmaal volledig worden gevoeld, dan wordt de situatie precair voor de machthebbers. De meeste fabrieken zijn voor 90 procent afhankelijk van buitenlandse componenten. De voorraden van die componenten zijn in de zomer op. Hetzelfde geldt voor de import van consumptiegoederen voor de winkels. Ook zal de inflatie stijgen tot 20 procent. Bij elkaar genomen brengt dat Poetin in een zeer ongemakkelijke positie. Bedenk dat de legitimering van zijn macht altijd gestoeld is geweest op zijn populariteit. En die kan ineens afnemen.”

Wat is in dat opzicht de rol van de staatspropaganda? Die heeft tenslotte nog altijd succes als het over de oorlog gaat.

„De meeste mensen geloven wat er gezegd wordt, ook omdat ze niet willen geloven dat hun land zich schuldig maakt aan wreedheden. In zo’n geval wil je liever geloven dat in Oekraïne de nazi’s bestreden moeten worden dan dat je moet toegeven dat je eigen land door fascisten wordt geleid.

„Maar als de autoriteiten niet meer kunnen verhullen dat er disproportioneel veel Russische soldaten in Oekraïne sneuvelen, kan het tij wel eens snel keren. Je ziet al in opiniepeilingen dat de steun voor de oorlog, die in de eerste weken heel hoog was, begint af te nemen. En als je de onvrede onder de oligarchen, die in de eerste maanden van de oorlog hun fortuin zagen verdampen, optelt bij de onrust binnen het progressieve deel van de veiligheidsdiensten, het economische isolement van Rusland en de ondermijning van zijn positie op de wereldmarkt, dan kan het binnen twee jaar afgelopen zijn met Poetin en zijn vrienden.”