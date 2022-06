Bommenruimers in Trigger Point: Niet op het lichtknopje drukken! Dan ontploft de flat!

Thrillerserie Trigger Point 6 afleveringen van 45 minuten. Op NPO Plus en zaterdags op NPO2, 23.00 uur

Er wordt geen tijd verspilt in Trigger Point. Twee leden van de Londense explosievenopruimingsdienst zijn in de openingsscène onderweg naar een flatgebouw waar mogelijk een ‘bommenfabriek’ zit. Lana Washington en haar collega Joel Nutkins beginnen aan een race tegen de klok om de explosieven te vinden. Een klein foutje kan fataal zijn. Een lichtknop in een appartement blijkt bijvoorbeeld levensgevaarlijk: de schakelaar is gekoppeld aan een bom. Wanneer Washington de knop achteloos indrukt is het einde bijna nabij. De enige oplossing: knop vasthouden en hopelijk dat de bom onschadelijk gemaakt kan worden. De nagelbijtend spannende eerste aflevering zet de toon voor de rest van het seizoen. Er is een bommenleggen actief in de stad en Lana (gepeeld door Vicky McClure) moet achterhalen wie dat is.

Liefhebbers van de series van Jed Mercurio, bekend van hits als Line of Duty en Bodyguard, zullen in hun nopjes zijn met deze nieuwe thrillerserie. Trigger Point was in het Verenigd Koninklijk als een kijkcijfersucces, met gemiddeld ruim 9 miljoen kijkers per aflevering, en past qua stijl helemaal in zijn universum. Wilde plotwendingen volgen elkaar snel op, maar zijn geloofwaardig genoeg om niet belachelijk te worden. De serie is bedacht en geschreven door Daniel Brierley, een protegé van Mercurio. Brierley maakte een pitch als onderdeel van een programma waarbij talentvolle nieuwe schrijvers hulp krijgen van gevestigde namen.

Het idee raakte een snaar bij Mercurio, die als uitvoerend producent betrokken is bij Trigger Point. „Ik vond het een sterk uitgangspunt, nog voordat we een verhaal of personages hadden”, zegt hij in een gesprek met NRC. „We zien wat voor invloed dit soort gevaarlijke werk heeft op de personages, ook op psychologisch vlak. Je voelt de druk en de manier waarop een team elkaar moet steunen. Klassieke thematiek van dramaseries die zich op de werkvloer afspelen.” Maar op deze werkvloer kan het indrukken van een verkeerde knopje een dodelijk explosie tot gevolg hebben. Waar de dreiging in het verhaal vandaan komt, is het belangrijkste vraagstuk. Zijn het Jihadisten? Komt de dreiging uit een rechts-extremistische hoek? Of ergens anders vandaan? Mercurio: „We spelen met aannames die mensen doen als het over terrorisme gaat. Waarom raken mensen tegenwoordig betrokken bij terreur? Wie zijn ze? Soms hebben ze tegenstrijdige redenen.”

Vrouw alleen

Belangrijk bij het maken van een politieserie is het vinden van de juiste balans tussen vermaak en authenticiteit. Hoe doe je dat? „We doen ons uiterste best om zo nauwkeurig mogelijk te zijn”, benadrukt Mercurio. „Maar er zit een grens aan hoe realistisch je een serie kunt maken, je maakt uiteindelijk drama. Het is altijd nuttig om uit te zoeken hoe het in de echte wereld gaat. We hebben adviseurs van de explosieven-opruimingsdienst, de politie en uit de wereld van terrorismebestrijding. Zolang het logisch is voor het drama kun je het erin verwerken. Als je het overtuigende wijze onderdeel weet te maken van het verhaal, zal het publiek zich niet druk maken of iets aannemelijk is of niet.”

De serie wordt voor een groot deel gedragen door hoofdrolspeelster Vicky McClure, een actrice die sinds 2012 te zien is in Line of Duty. Haar personage lijkt een koele kikker die in de meest stressvolle situaties kan functioneren, maar komt tijdens de zoektocht naar de bommenmakers onder grote mentale druk te staan. Voor Mercurio was McClure de eerste keus. „Ze werkt keihard en is een geweldig voorbeeld voor iedereen op de set. En ze is ook nog eens heel vriendelijk.” Washington is een vrouw in een werkveld waar voornamelijk mannen werken. „Ze is de enige vrouwelijk bommenopruimer in de groep, maar iedereen behandelt haar met respect, omdat ze goed is in haar werk. En bij de rest van het politiebureau zien we dat er veel meer evenwicht is tussen mannen en vrouwen.”

Een tweede seizoen van Trigger Point is aangekondigd. Het team zou zomaar meer vrouwen kunnen bevatten.