Als ‘de volwassene in de kamer’ maakte Sheryl Sandberg Facebook groot

Hij was 23 en zij was 38, toen ze eind 2007 op een feestje aan elkaar werden voorgesteld. Hun ontmoeting werd legendarisch. Want samen zouden ze Facebook groot maken, en ook omstreden, en daarmee de wereld veranderen.

Hij, Mark Zuckerberg, de jonge oprichter, topman en grootaandeelhouder met een controlerend belang. En zij, Sheryl Sandberg, die met haar leeftijd en ervaring de stabiele factor moest zijn bij de onstuimige groei van het sociale-mediabedrijf.

Tussen de jonge honden die, zoals Zuckerberg, vooral in beslag werden genomen door de nieuwe technologische mogelijkheden, was haar rol die van de „volwassene in de kamer”, zoals Amerikaanse media vaak schreven. Ze moest van de start-up Facebook een echt bedrijf maken. En ze moest ervoor zorgen dat er met het sociale medium geld werd verdiend. Dat lukte.

Na 14 jaar komt nu een einde aan hun samenwerking in de top van het bedrijf, dat inmiddels Meta heet en in beurswaarde een van de grootste ondernemingen ter wereld is. Sandberg (nu 52) kondigde woensdag op haar Facebook-pagina aan dat ze na de zomer vertrekt als COO, operationeel directeur. In een reactie schreef Zuckerberg, natuurlijk ook op Facebook, dat Sandberg een „superster is, die hem „leerde hoe ik een bedrijf moet leiden”.

Haar vertrek noemt hij „het einde van een tijdperk”. Maar in commentaren klonk meteen twijfel of dat wel een compliment was voor zijn voormalige rechterhand, of eerder een teken dat hij het de hoogste tijd vindt voor een koerscorrectie.

Want Meta, waar behalve Facebook ook Instagram, WhatsApp en Messenger toe behoren, maakt een moeilijke tijd door. TikTok blijkt een geduchte concurrent op de markt voor jonge gebruikers. En nieuwe privacy-voorwaarden van Apple en Google bedreigen het verdienmodel van Facebook: advertenties aanbieden toegesneden op de gebruiker.

Sandberg had bij Google al in een leidende functie gewerkt, voor ze naar Facebook overstapte. Het sociale medium had nauwelijks advertentie-inkomsten. Sandberg begreep dat de onderneming vooral als advertentiebedrijf een gouden toekomst zou hebben. Sinds haar aantreden zijn de advertentie-inkomsten jaar na jaar met grote sprongen gestegen – tot afgelopen jaar 115 miljard dollar (107,5 miljard euro). Zuckerberg gaf Sandberg grote vrijheid op terreinen die hem aanvankelijk niet zo boeiden. Behalve de ontwikkeling van de advertentiepoot, kon Sandberg zich ook ontfermen over de communicatie met de buitenwereld, en over de politieke, maatschappelijke en juridische kwesties waarmee Facebook steeds meer te maken kreeg.

En ondertussen groeide ze uit tot een model voor vrouwen in leidinggevende posities – en niet alleen in de Verenigde Staten. Haar boek Lean In; Vrouwen, werk en de weg naar succes (2013) werd een internationale bestseller, die veel discussie losmaakte. Ze moedigde vrouwen aan zich te laten gelden en te streven naar banen aan de top. Critici verweten haar dat ze te weinig oog had voor de problemen van vrouwen in gewone banen, ver van de top.

Over het vertrek van Sandberg wordt al jaren gespeculeerd. De aankondiging van woensdag kwam ook niet als een verrassing. Na haar eerste zeven jaar bij Facebook begon haar invloed geleidelijk te tanen, schrijft techjournalist Casey Newton in zijn nieuwsbrief. In de samenleving sloeg rond 2015 het enthousiasme over de mogelijkheden van nieuwe technologie en sociale media om in scepsis en wantrouwen. Facebook kwam veel onder vuur te liggen, vooral vanwege misbruik van op Facebook verzamelde persoonlijke informatie van gebruikers. Voor autoritaire heersers en verspreiders van nepnieuws bleek Facebook een geweldig middel om macht uit te oefenen en verwarring te zaaien.

Bij de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 benutte het Britse bedrijf Cambridge Analytica gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers om de campagne van Donald Trump te steunen. Sandberg slaagde er niet in de storm van kritiek die daarover opstak effectief te pareren. Rond de verkiezingen van 2020, werden op Facebook voorbereidingen getroffen voor de bestorming van het Capitool, op 6 januari 2021. Sandberg relativeerde het belang daarvan aanvankelijk, maar die positie werd onhoudbaar naarmate meer bekend werd over de toedracht van de gewelddadige opstand tegen de verkiezingsuitslag.

Zuckerberg hevelde steeds meer taken van Sandberg over naar anderen. De communicatie met de buitenwereld kwam in handen van de voormalige Britse vicepremier Nick Clegg. Oudgediende Javier Olivan nam eerst de verantwoordelijkheid voor de groei van het bedrijf van Sandberg over – en werd woensdag aangewezen als haar opvolger als COO. Met trots schrijft Sandberg in haar bericht van woensdag dat „meer dan drie miljard mensen onze producten gebruiken en meer dan 200 miljoen bedrijven”. Ze zegt nog volledig in „de missie” van Meta te geloven. Maar hoewel haar bericht meer dan 1500 woorden lang is, noemt ze niet één keer het project dat volgens Zuckerberg de toekomst van Meta moet veiligstellen: de metaverse, de virtuele driedimensionale versie van het internet, die nog in ontwikkeling is. Onduidelijk is of ze op dat cruciale punt met Zuckerberg van mening verschilt.

Voorlopig blijft Sandberg lid van de raad van commissarissen van Meta. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze helemaal uit de openbaarheid verdwijnt, haar belangstelling en ambitie zijn breed. Toen Hillary Clinton kans maakte president te worden, toonde ze interesse in een politieke functie in Washington.