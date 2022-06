AIVD ‘loopt risico’s’ door het gebruik van Israëlische hacksoftware

De AIVD gebruikt omstreden hacksoftware van de Israëlische leverancier NSO Group, meldde de Volkskrant. In 2019 zou de telefoon van topcriminineel Ridouan Taghi er mee gehackt zijn. 3 vragen over deze praktijk.

1 Welke software gebruikt de AIVD?

Inlichtingendienst AIVD benutte hacksoftware van het Israëlische bedrijf NSO Group. Dat levert onder andere de zogeheten Pegasus- spionagesoftware aan meerdere landen, waarmee telefoons overgenomen kunnen worden. De NSO Group zegt dat de software bedoeld is om criminelen en terroristen op te sporen, maar vorig jaar werd uit onderzoek van onder meer Amnesty International duidelijk dat ook de telefoons van journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten daarmee gehackt zijn.

Lees ook: Pegasus verschaft zichzelf toegang tot alles op je mobiel

Volgens de Volkskrant gebruikt ook de AIVD deze software. Vier anonieme bronnen bevestigen in de krant dat de AIVD de software heeft gebruikt om Ridouan Taghi op te sporen. De Volkskrant schrijft ook dat onbekend is welke rol die software heeft gespeeld bij de aanhouding van Taghi in Dubai eind 2019.

2 Is het wenselijk dat Nederland zaken doet met de NSO Group?

Amnesty International vindt van niet. De mensenrechtenorganisatie wijst er op dat in diverse landen telefoons van journalisten, politici en activisten gehackt zijn met software van het bedrijf. „Wij hebben NSO Group destijds gevraagd om te stoppen met het leveren van bepaalde software aan allerlei landen totdat duidelijk is dat er geen mensenrechten mee worden geschonden. Ook hebben we een klemmend beroep gedaan op de Israëlische regering om de exportvergunning van NSO Group in te trekken zolang niet vaststaat dat er niet geleverd wordt aan landen die mensenrechten schenden.” Volgens Amnesty is er sinds deze oproep „niets veranderd.”

Volgens Bart Schermer, hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit Leiden, bestaat het risico dat door het gebruik van de hacksoftware de Israëlische geheime dienst mee kan kijken met Nederlandse operaties. „Daarnaast is NSO Group een commerciële organisatie, die de software ook kan aanbieden aan landen als Jemen en Saoedi-Arabië, waardoor Nederland indirect meebetaalt aan de ontwikkeling van software die gebruikt kan worden voor dubieuze doeleinden.”

„Er zijn in Nederland geen duidelijke criteria vastgelegd wanneer de software gebruikt mag worden”, zegt de woordvoerder van Amnesty. Dat wil de garantie dat de software hier niet wordt gebruikt tegen activisten, politici of journalisten. Tot die tijd moet de software volgens Amnesty niet gebruikt worden.

Een woordvoerder van de AIVD zegt tegen NRC dat de middelen van de AIVD „altijd onderhevig zijn aan strenge controle, zowel voor, tijdens, als na een onderzoek”.

3 Wat betekent de betrokkenheid van de AIVD voor de strafzaak van Ridouan Taghi?

Sven Brinkhoff, hoogleraar strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat een actieve rol van de AIVD in de zaak tegen Taghi „opmerkelijk” zou zijn, omdat de inlichtingsdienst zich niet bezighoudt met de opsporing van strafbare feiten. Dit is ook wettelijk vastgelegd. „In die zin botst betrokkenheid van de AIVD met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Waarschijnlijk is de aanhouding van Taghi in het kader van de nationale veiligheid geplaatst, en is dat de reden dat de AIVD een rol heeft gespeeld. Ook in terrorismezaken zie je dat het opsporen van strafbare feiten en de bescherming van nationale veiligheid samenkomen.”

Brinkhoff verwacht dat een actieve rol van de AIVD voor botsingen zal zorgen in de zaak tegen Taghi. „Een rechtszaak vraagt om openheid die de AIVD nooit kan geven, en dat kan schuren met de openbaarheid van de strafzaak. De vraag wordt: hoe belangrijk vindt de rechter het om meer te weten over de dynamiek tussen de AIVD en de politie in deze zaak.”