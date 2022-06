‘AIVD heeft omstreden commerciële hacksoftware gebruikt’

De AIVD zou omstreden spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO Group hebben gebruikt om in 2019 Ridouan Taghi op te sporen, die toen voortvluchtig was in het buitenland. Dat meldt de Volkskrant donderdag op basis van vier anonieme bronnen bij de Nederlandse inlichtingendienst. Deze informatie is door NRC niet te verifiëren. De software in kwestie, het zogeheten Pegasus, wordt gebruikt om mobiele telefoons te hacken en zo bij alle persoonlijke informatie daarop te komen.

Pegasus is omstreden omdat de software wordt gebruikt door corrupte regeringen om tegenstanders in de gaten te houden. De software ‘infecteert’ een telefoon waardoor de gebruiker volledige toegang krijgt tot onder meer alle berichten, foto’s, contactenlijsten en e-mails. Zelfs de microfoon en camera van de telefoon kunnen ongemerkt worden geactiveerd.

Lees ook deze zes vragen over de spionagesoftware: Pegasus verschaft zichzelf toegang tot alles op je mobiel

Ongeveer een jaar geleden onthulde onderzoek van de Britse krant The Guardian en het Amerikaanse dagblad The Washington Post dat meerdere regeringen, waaronder die van de Hongaarse premier Viktor Orbán, de Pegasus-software gebruikten om politieke oppositie, juristen, activisten en journalisten in hun eigen land mee in de gaten te houden. Zeker 180 journalisten wereldwijd zijn daardoor in de afgelopen jaren potentieel doelwit geweest van hacks.

Moord op Derk Wiersum

De NSO Group heeft naar eigen zeggen zestig klanten bij opsporings- en inlichtingendiensten en in de militaire sectoren van veertig landen, maar wil aan de Volkskrant niet bevestigen dat Nederland een klant is vanwege „strikte geheimhoudingsovereenkomsten”. De Verenigde Staten zetten het bedrijf vorig jaar op een sanctielijst vanwege de omstreden activiteiten en het bespioneren van journalisten.

Na de moord op advocaat Derk Wiersum werd de AIVD door het ministerie van Justitie en Veiligheid om hulp gevraagd Ridouan Taghi op te sporen. Drie maanden later werd hij gevonden. Het is volgens de Volkskrant niet bekend of de spionagesoftware een rol speelde, en welke rol deze eventueel speelde bij de aanhouding. De advocaat van Taghi, Inez Weski, schrijft in het bericht van de krant dat zij „grote vraagtekens” plaatst bij de gebruikte opsporingsmethoden van de AIVD en noemt Pegasus een „buitenwettelijk technisch middel”.

Een woordvoerder van de AIVD reageert desgevraagd aan NRC dat ze niet kan bevestigen of ontkennen de software te hebben aangeschaft, omdat de inlichtingendienst niets mag zeggen over „hoe we onderzoek doen en waar we mee werken.” Wel zegt de woordvoerder dat de middelen van de AIVD „altijd onderhevig zijn aan strenge controle, zowel voor, tijdens, als na een onderzoek”.