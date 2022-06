Afvallen is niet meer het belangrijkste in ‘Obese’

Gefeliciteerd, zegt presentator en tv-kok Mijuschka Witzenhausen tegen Iris (30). „Je zit in Obese.” Het afval-programma van RTL5 heeft dit seizoen een andere presentator, en dit keer worden er geen mensen met morbide obesitas gevolgd, maar ‘gewoon’ te dikke mensen – met tussen de 30 en 50 kilo overgewicht. Iris wordt op haar werk verrast door de programmamakers. Zij in tranen, haar collega’s ook. Eindelijk hulp, hoopt ze. Acht maanden zullen een diëtist, een psycholoog en een trainer haar helpen om over acht maanden minder te wegen dan 90 kilo.

Maar, horen we haar bij de start zeggen: gewicht is niet het belangrijkste. Gezond leven, gezond eten, goed in je vel zitten wél. Ai, geen crashdiëten dus. Geen wegsmeltende vetkwabben. Geen lellende vellen lege huid aan het einde van de rit. Ongetwijfeld heeft die koerswijziging iets te maken met de medewerking van De Nederlandse Obesitas Kliniek. Zij leveren de hulpverleners, en blijkbaar ook de gezondere inzichten over hoe gewichtsverlies beter beklijft.

Het blijft pijnlijk om mensen die zichzelf mét kleren aan al „walgelijk” vinden, in hun ondergoed voor de spiegel te zetten opdat de kijker kan zien hoe erg het is. Iris was ooit dun, toen weer dik, dun, en nu op haar dikst. Dat ze meer mee torst dan alleen haar kilo’s hoor je in dat ene zinnetje „Zelfs toen ik slanker was, vond ik mezelf dik.” In de acht maanden dat we haar volgen, praat ze vooral tegen haar eigen camera. De hulp lijkt zo wat magertjes. Ook de weegmomenten tussendoor doet ze in haar eentje. Kwam corona er soms tussen en was ze daarom vooral op zichzelf aangewezen? Als ze zichzelf op het einde weegt, nu wel voor het oog van vrienden, familie en de kijker, blijkt haar doel behaald. Ze verloor 23,4 kilo en won een beter „ zelfbeeld”.

Tim maakt een vage foto

Voor Het perfecte plaatje, woensdag op RTL4, zijn kosten noch moeite gespaard. Presentator Tijl Beckand vertelde dinsdag bij Beau dat er een wachtlijst is van BN’ers die dolgraag een keer mee willen doen aan de fotografie-wedstrijd, maar niet zes weken de tijd hebben. Dus werd een verkorte versie verzonnen, een soort vakantie-schoolreisje-travel-editie. Acht BN’ers in een hotel in Argentinië – in de woorden van Tijl Beckand „Een heel leuke groep en Tim”. Dat is Tim den Besten. Ieder beschikt over een knots van een camera en society fotograaf William Rutten is mee om uit te leggen hoe zo’n ding werkt en om, als jurylid, achteraf te beoordelen wat de kandidaten ermee hebben gefotografeerd.

In setjes van twee worden de hobby-fotografen de straat op gestuurd voor de eerste opdracht. Ieder krijgt een uur de tijd om een foto met ‘locals’ te maken. Hun stress en blinde paniek is niet gespeeld, en het inkijkje dat je krijgt in hoe hun hoofden werken is interessant. Renée Soutendijk, actrice, kijkt als een filmmaker. Thomas Berge, zanger, schiet zeven foto’s en is dik tevreden met best een saaie plaat. Roxanne Kwant, ‘online personality’, maakt naar eigen zeggen dagelijks minstens vijftig foto’s van haar katten, in Buenos Aires fotografeert ze een hond én mede-kandidaat Jochem van Gelder. „Lief, maar lui,” is het oordeel van de jury.

Verreweg de onderhoudendste deelnemer is Tim den Besten, presentator. Wat gebeurt er in zijn binnenkamer? Zijn eerste foto-opdracht geeft een indicatie. Erop staan mensen in een parkeergarage. Onscherp. Waar, wat, waarom?, vraagt de jury zich af en noemt het „een doolhof zonder uitgang”. Ook zijn tweede foto-opdracht – een studiofoto met een model en een zilveren sieraad – is… bijzonder. Hij eindigt met een magere vijfje als allerlaatste, en moet dus de wedstrijd en het land verlaten. Ho, stop. Hij krijgt een vrijstelling. Logisch. Zonder hem wordt het plaatje minder perfect.