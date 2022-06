Academici: Kamer en media moeten afstand nemen van verdachtmakingen wetenschap

Kamerleden en journalisten moeten stelliger afstand nemen van ongefundeerde verdachtmakingen van wetenschappers. Dat is de boodschap van Marc Bonten (hoogleraar in Utrecht) en Marion Koopmans (viroloog in het Erasmus MC) in een opiniestuk dat donderdag is gepubliceerd in de Volkskrant. Het pleidooi is ondertekend door ruim driehonderd wetenschappers. Zij nemen het op voor RIVM-voorman Jaap van Dissel, die vorige week in het parlement is beticht van corruptie door FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren.

Van Meijeren beschuldigde Van Dissel - op dat moment niet aanwezig in de Kamer - herhaaldelijk en zonder feitelijke onderbouwing van corruptie. Ook stelde het Kamerlid de onafhankelijkheid van Van Dissel aan de kaak, omdat hij zou hebben gelogen over „politieke beïnvloeding”. Van Meijeren eiste daarom zijn ontslag. Plaatsvervangend Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) wees de parlementariër daarop terecht en constateerde dat hij de randen opzocht door iemand te beschuldigen die zich daar niet op kan verdedigen.

Nadat het CDA en Denk interrumpeerden en oordeelden dat Van Meijeren te ver ging, verhardde het Kamerlid zijn toon. „Hij heeft tienduizenden euro’s ontvangen van het ministerie”, reageerde hij. Daarop riposteerde Bosma hem door te zeggen dat geen sprake was van corruptie. De academici stellen in de brief dat de beschuldingen van Van Meijeren geen incident vormen, maar „de zoveelste overtreffende trap in belediging van wetenschappers door een bepaald deel van het parlement”.

OMT-adviezen

Van Meijeren leek de beschuldigingen van politieke beïnvloeding te baseren op een onderzoek van Nieuwsuur, waaruit bleek dat Van Dissel soms op verzoek van VWS-ambtenaren tekstuele aanpassingen aanbracht in OMT-adviezen. In de Volkskrant reageert OMT-lid Bonten daarop door te zeggen dat „de strekking” van de adviezen „hierdoor op geen enkele manier werd veranderd”. „Je kunt dan net zo goed met de vinger naar het hele OMT wijzen, want we hebben dit met veertig leden goed gevonden”.

De brief is ook ondertekend door wetenschappers die eerder openbaar kritiek hebben geuit op de besluiten van het OMT, de belangrijkste adviseurs van het kabinet in de coronacrisis. Zij vinden dat in het parlement en daarbuiten sprake is van „dagelijkse ophitsing” tegen de wetenschap. De Kamer en media zouden niet moeten toestaan dat de „parlementaire immuniteit” daarvoor wordt misbruikt. Naast hun oproep aan Kamer en pers om stelling te nemen, doen de briefschrijvers geen andere concrete aanbevelingen.

Het is niet de eerste keer dat Van Meijeren Van Dissel uitgemaakt voor leugenaar. In een coronadebat in februari kreeg hij het daardoor aan de stok met minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66). Na de inbreng van de FVD’er bleef Kuipers een kort moment stil, waarop hij zei dat Van Meijeren zich zou moeten schamen voor zijn woorden. „En als u daarbij enige boosheid in mijn stem hoort, dan hoort u dat terecht.”