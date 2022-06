De Telegraaf had als eerste het gerucht dat het kabinet wellicht ‘aan de prijsknop gaat draaien’, waardoor roken voor de onderklasse in pak ’m beet 2040 onbetaalbaar wordt, uitgewerkt tot een nieuwsbericht. Veertig euro per pakje sigaretten is dan een optie, las ik. In Australië is 25 euro per pakje tenslotte ook een succes.

Iets wat ‘wellicht gaat gebeuren’ tot nieuws verheffen is gewoon een proefballon oplaten. Even een bevriend medium inschakelen om te kijken hoe een maatregel valt in de samenleving. Je kon de reactie van Clean Air Nederland bij voorbaat uittekenen. Als dit plan werkelijkheid wordt, zijn ze weer een stukje dichter bij de eigen overbodigheid, hoewel er voor het type dat deze organisatie bemenst en aanhangt altijd wel wat te zeuren overblijft. De lucht zal pas zuiver genoeg zijn als de laatste roker is gestorven aan longkanker. Of is opgespoord, geïnterneerd en doodgeschoten, want die kant gaan we langzaam op.

En zelfs dan zullen ze altijd last blijven houden. Er zit van alles in de lucht.

De boven ons gestelden weten inmiddels dat je het gedrag van de onderklasse maar op één manier kunt beïnvloeden. Door ze te pakken waar het pijn doet: in de portemonnee. Als preventie en voorlichting niet werken, kun je ze ook dwingen om niet te roken, te drinken, de auto weg te doen, minder vlees te eten of het huis te isoleren. De vrije wil wordt ingeperkt zonder het zo te noemen. De illusie van de individuele vrijheid blijft overeind. Want officieel mag je blijven roken, zuipen, gokken en barbecuen.

Het is wachten op de populisten die hierop gaan hameren. Die gaan roepen dat uw ongezonde levensstijl bij hen in goede handen is. Ze zullen strijden voor uw vrijheid, ook als er niets te strijden is, want het is maar een proefballon. Wat ook irriteert is het gewijs naar andere landen en gebieden dat tegenwoordig met ieder proefballonnetje meezeilt. In Australië werkt het ook…

Ja, maar in Australië sluiten ze immigranten op in concentratiekampen, terwijl ze daar toch ruimte genoeg hebben. Op de Filippijnen schiet de politie potentiële drugsdealers dood, Brazilië gaat ook die kant op. Waarom hier niet? Ze schieten hier toch ook op alles vanaf hun scooters? In de Verenigde Staten zorgt het te pas en te onpas zingen van het volkslied voor een enorme samenhang, kunnen we daar hier ook niet mee beginnen?

Misschien kunnen we stoppen met het verspreiden van non-nieuws en nepdiscussies? In Rusland verbieden ze kranten en halen ze websites uit de lucht, alle mensen zijn daar heel erg tevreden.

