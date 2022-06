Zomertoeslag voor Schiphol-personeel: 840 euro per maand extra

Het luchthavenpersoneel van Schiphol krijgt een zomertoeslag van bruto 5,25 euro per uur. Dat is woensdag bekendgemaakt op een persconferentie. Mensen die voltijds op Schiphol werken, gaan er dankzij het volgens vakbond CNV „baanbrekende” akkoord maandelijks 840 euro bruto op vooruit. De loonsverhogingen kosten Schiphol 40 tot 50 miljoen euro, waardoor de winst over dit jaar lager zal uitvallen.

De regeling geldt voor beveiligers, schoonmakers, medewerkers bij de check-inbalie, afhandelaars van bagage en platformmedewerkers. De zomertoeslag geldt met terugwerkende kracht ook voor luchthavenpersoneel dat tijdens de afgelopen meivakantie werkte. Die verliep chaotisch: door personeelstekorten en een hoog aantal reizigers ontstonden meermaals lange wachtrijen, waardoor veel mensen hun vlucht misten.

Na de zomer

De zomertoeslag gaat aankomende donderdag in en loopt tot begin september. Na de zomer krijgt een deel van de medewerkers een toeslag van 1,40 euro bruto per uur, een regeling die loopt tot 1 september volgend jaar. Medewerkers die de grondafhandeling doen — de bagage, het taxiën en het laden en lossen — worden hiervan uitgesloten. Verder hebben de vakbonden bedongen dat alle Schipholmedewerkers hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer krijgen vergoed.

FNV-bestuurder Joost van Doesburg dreigde met een „hete zomer”, mocht Schiphol geen stappen zetten om de werkdruk op de luchthaven te verminderen. Zij eisten een akkoord vóór 1 juni, anders zouden er stakingen volgen. Dinsdag werd bekend dat Schiphol en de vakbonden een akkoord „op hoofdlijnen” hadden bereikt. Dat het luchthavenpersoneel tegemoetgekomen wordt met hogere lonen, noemt Schipholbaas Dick Benschop „zeer terecht”.

Volgens CNV-onderhandelaar Erik Maas lijkt het kwartje bij Schiphol „eindelijk” te zijn gevallen. „Al jaren vragen we aandacht voor de slechte roosters, beroerde werktijden en hoge werkdruk. Meestal schoof Schiphol de verantwoordelijkheid van zich af.” Toch zijn de problemen op de luchthaven niet meteen opgelost. Alleen al bij de afdeling beveiliging zijn er zo’n vijfhonderd vacatures, waarschuwt de CNV.