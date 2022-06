Wessel Reinink gaat al 75 jaar naar het Holland Festival

Holland Festival 2022 Verbinden door schoonheid en kunst – dat was in 1947 waarom het Holland Festival (toen nog landelijk) werd opgericht. Je zag er vanaf de eerste editie in 1948 sterren als Bernstein, Britten, Callas en Boulez, gezelschappen als The Old Vic, New York City Ballet en Royal Shakespeare Company. Kritiek was er altijd en opheffing dreigde meermaals. Maar het Holland Festival bleef en is nog steeds het grootste multi-disciplinaire podiumkunstenfestival van Nederland. Sinds 2019 wordt de programmering gedragen door assiociate artists – dit jaar zangeres Angélique Kidjo en theatermaker Nicolas Stemann. Die opzet leidt tot afwisselende edities, maar je mist wel het langjarige stempel dat bijvoorbeeld Pierre Audi (2005-2014) als directeur drukte op de programmering. De thema’s dit jaar - klimaat en de ongehoorde stem - weerspiegelen de ambitie tot engagement. Voor deze minispecial spraken we met de belangrijkste artiesten en belichten een greepje uit de 35 voorstellingen: van Afrikaanse pop tot een nieuwe opera over ontdekkingsreizen. Eigenlijk is elk goed festival precies dat: een ontdekkingsreis naar het ongehoorde en ongeziene. , plaatsvervangend chef

6 juli 1949

Kathleen Ferrier

Zijn bijzonderste herinnering aan het Holland Festival is van na een optreden, zegt Wessel Reinink (88): hij kreeg een rode roos van Kathleen Ferrier. De legendarische alt had in het Concertgebouw het Magnificat van Bach gezongen. Na afloop was er een souper bij het Italiaanse restaurant Mirafiori op de hoek van de Vossiusstraat, met onder meer festivaldirecteur Peter Diamand en diens vrouw, pianiste Maria Curcio. Reinink zat in korte broek naast Ferrier, die uit een boeket dat ze na haar optreden had gekregen een roos haalde en die aan hem gaf.

Jurist en kunsthistoricus Reinink (1933) was daar niet alleen, als vijftienjarige. Hij vergezelde zijn vader, Henk Reinink, die als secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het Holland Festival had bedacht en mede-opgericht. Reinink sr. stelde Peter Diamand aan als eerste artistiek leider en bleef zelf een kwarteeuw bestuursvoorzitter. Het Holland Festival groeide in die periode uit tot een toonaangevend Europees instituut voor de podiumkunsten. „Die roos heb ik natuurlijk bewaard, maar onlangs is hij zoekgeraakt”, vertelt Wessel Reinink in zijn woning in de Utrechtse binnenstad.

Kathleen Ferrier op 23 juni 1949 als Orfeo in de opera ‘Orfeo et Euridice’ met Greet Koeman (als Euridice). Foto J.D. Noske/ Anefo

1951

Opnieuw Ferrier

„Mijn vader was een merkwaardig creatieve man. Hij had het lef om op vermogende mensen als Anton Kröller of Frits Lugt af te stappen en te vragen wat ze met hun collectie wilden doen. Hij was zo verstandig om anderen het idee te geven dat zij het initiatief namen, maar daardoor is zijn rol wel onderbelicht gebleven”, zegt Reinink. Zijn vader stond ook mede aan de basis van het Van Gogh Museum en het Institut Néerlandais in Parijs. „Met zijn tweede vrouw woonde hij in Den Haag en ik zag hem weinig. Maar ieder Holland Festival had hij vier kaartjes voor mij en mijn broer. Daar heb ik mooie herinneringen aan.”

In 1951 was Ferrier terug op het festival om een van haar lijfstukken te zingen, Das Lied von der Erde van Mahler, met het Concertgebouworkest onder leiding van Otto Klemperer. Reinink was er weer bij: „Julius Patzak was de tenor. Die vond ik destijds vreselijk, dat dronken gegil, hoewel hij goed zong. Maar Ferrier is me altijd bijgebleven. Het moment halverwege het slotlied, ‘Der Abschied’, wanneer ze zingt ‘Er stieg vom Pferd’, maakte een onuitwisbare indruk op mij.” Ferrier was toen al ziek en overleed twee jaar later, 41 jaar jong.

19 juni 1948

Leonard Bernstein

De roos van Ferrier is niet Reininks vroegste herinnering aan het Holland Festival. Een jaar eerder, in de allereerste editie, zag hij Leonard Bernstein in het Kurhaus in Scheveningen het Residentie Orkest dirigeren. Bernstein was een jaar eerder gedebuteerd bij het Residentie Orkest en kwam er indertijd regelmatig. Bijna iedere avond stond er ander repertoire op het programma en het concert dat Reinink hoorde vond plaats op 19 juni 1948. „Ik zal nooit de Tweede symfonie van Schumann vergeten, zoals Bernstein die deed, vooral het derde deel, het Adagio. Bernstein was een spring-in-’t-veld, jong en aanstormend, met van dat glimmende zwarte haar. Het Adagio sprak me als jongen zo aan vanwege het grote verlangen dat Bernstein erin tot uitdrukking wist te brengen. De akoestiek van het Kurhaus was niet bijzonder, maar in de pauze ging je naar het terras en zag je de ondergaande zon.”

Ik zal nooit de Tweede symfonie van Schumann vergeten, zoals Leonard Bernstein die deed in 1948

Voorverkoopdrukte Holland Festival bij de Stadsschouwburg Amsterdam, juni 1955.

Foto Henk Jonker /Maria Austria Bart van Beinum dirigeert 28 harpen op het Holland Festival, 8 juli 1969.

Foto Anefo/ Nationaal Archief juni 1955: Voorverkoopdrukte Holland Festival bij de Stadsschouwburg Amsterdam.

8 juli 1969: Bart van Beinum dirigeert 28 harpen op het Holland Festival, 8 juli 1969.

Foto’s Anefo/ Nationaal Archief, Henk Jonker /Maria Austria

1981 & 1982

Bertolt Brecht en Pina Bausch

Reinink bleef het festival bezoeken en belichaamt zo een uniek archief van 75 jaar festivalgeschiedenis. Wel bevatten zijn herinneringen naar eigen zeggen ‘een gat’ van twee decennia, in de jaren zeventig en tachtig. „Ik had een drukke baan en een opgroeiend gezin, ik werkte vaak ’s avonds en concertbezoek schoot er meestal bij in.” Hij is emeritus hoogleraar architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en beheerde daarnaast decennialang Landgoed Linschoten, waar hij als kind een groot deel van de oorlogsjaren doorbracht en waarover hij verschillende boeken schreef.

Helemaal uit beeld verdween het Holland Festival echter niet in die periode. Tot de hoogtepunten die hij onmiddellijk paraat heeft behoren twee Duitse voorstellingen uit de vroege jaren tachtig: Die Heilige Johanna der Schlachthöfe van Bertolt Brecht, te midden van het publiek in de Beurs van Berlage (1981), en Das Frühlingsopfer, de roemruchte choreografie van Pina Bausch op Stravinsky’s Sacre du printemps, in Carré (1982).

Leonard Bernstein met koningin Beatrix en prins Claus op het Holland Festival, 1 juni 1985. Foto Rob C. Croes/ Anefo/ Nationaal Archief

2011

Fairouz

Reinink heeft het festival in driekwart eeuw grote veranderingen zien doormaken. In de beginjaren was het echt een ‘Holland’ Festival, met concerten in plaatsen als Bloemendaal, Delft en Scheveningen. Tegenwoordig is het festival in Amsterdam geconcentreerd. Het ideaal ‘hoge kunst’ naar de Lage Landen te halen kreeg een ander accent, met vanaf de jaren zestig meer nadruk op de avant-garde en ook meer aandacht voor lichtere genres (cabaret, jazz) en kunst uit andere culturen. Het slotoptreden van het festival van 2011, door de Libanese zangeres Fairouz, een levende legende in de Arabische wereld, is daar een voorbeeld van. „Ik kende haar niet, maar het was werkelijk schitterend”, zegt Reinink. De NRC noemde het „een historische gebeurtenis”.

Poster Holland Festival 1963, ontwerp Dick Elffers

Foto Affichemuseum Hoorn Poster Holland Festival 1976, ontwerp Gielijn Escher.

Foto Affichemuseum Hoorn Poster Holland Festival 1981, ontwerp Benno Wissing

Foto Affichemuseum Hoorn Posters Holland Festival uit 1963, 1976 en 1981.

Foto’s Affichemuseum Hoorn

2019

Stockhausen, Aus Licht

Reinink lepelt ze zo op, de grote voorstellingen uit het verleden: Il barbiere di Siviglia onder leiding van Carlo Maria Giulini in Den Haag, Otello in Amsterdam, ook met Giulini, concerten met Antal Dorati, de legendarische uitvoering van Mahlers Symfonie nr. 8 met Eduard Flipse in Ahoy’ in Rotterdam – hij was erbij. Maar het zijn juist ook recente projecten rond de naoorlogse avant-garde die hem scherp voor de geest staan, zoals Prometeo van Luigi Nono (2014) of Répons van Pierre Boulez (2015).

Hét hoogtepunt van de laatste jaren noemt Reinink Aus Licht (2019), het driedaagse multimedia-evenement met muziek van Karlheinz Stockhausen in regie van Pierre Audi. „Ik ben alle drie de dagen geweest. Het pakte je zo aan, er werd daar een metawereld voor je geopend. En al die conservatoriumstudenten die zich ervoor hebben ingezet: fantastisch. Veel mensen hebben die voorstellingen als iets heel bijzonders ervaren. Pierre Audi is toch wel een groot kunstenaar.”

