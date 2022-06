Het wemelt in Nederland van analisten die Ruslands aanval op Oekraïne weliswaar niet billijken, maar die na die ene zin meteen betogen dat al te veel kritiek op Moskou hypocriet is omdat het Westen sinds de Irakoorlog van 2003 en andere historische fouten boter op het hoofd geeft.

Een nieuwe stem in deze school is Bastiaan van Apeldoorn, hoogleraar Geopolitiek aan de Vrije Universiteit en SP-senator. Irak „biedt geen enkele rechtvaardiging voor Poetins ongekende aanvalsoorlog”, schreef hij begin deze week in Trouw, maar het „ideologisch framen” van het conflict gaat voorbij aan onze schuld, „gooit retorisch olie op het vuur” en beantwoordt niet de vraag wanneer dit „in essentie neoconservatieve discours” over een „grotere strijd van democratie tegen autocratie” eindigt.

Met meer intellectuele discipline en minder politiek effectbejag had de academicus in die leemte kunnen voorzien. Precies een week eerder had de Russische brigade-generaal Vladimir Sjamanov die vraag van de SP’er namelijk keurig beantwoord. Die grotere strijd gaat twintig à veertig jaar duren, aldus Sjamanov in een interview met de Russische journaliste Oksana Kravtsova.

Voor de „demilitarisatie en denazificatie” van Oekraïne alleen al moet Rusland vijf tot tien jaar uittrekken. Nadien zal er „niets” van het land over zijn. Daarom is het niet de moeite waard om Oekraïne staatkundig in te lijven. Na deze militaire fase is het volgens Sjamanov nog niet gedaan. Zelfs als alle „neofascisten” en andere „stront” in een Neurenbergtribunaal zijn veroordeeld en financieel hebben gebloed voor de wederopbouw van het Russische protectoraat, zal het nog „een tot twee generaties” duren voordat het „christelijke” Rusland weer zijn oude zelf is. „Simpel” wordt het dus niet.

Sjamanov is niet zomaar een oude soldaat. Hij heeft ervaring met postkoloniale oorlogsvoering. Eind jaren negentig vocht Sjamanov in Tsjetsjenië. Als commandant was hij volgens mensenrechtenorganisaties verantwoordelijk voor moord- en plunderpartijen. Het Kremlin ridderde hem tot ‘held van Rusland’. Sinds 2016 is Sjamanov lid van de Doema. Hij zit dus nog steeds dicht bij het vuur.

Ook vanuit Oekraïens perspectief is het niet onzinnig om met een kwart eeuw oorlog en nasleep rekening te houden. Ruslands oorlog mag volgens experts van het Raoul Wallenberg Centrum steeds meer genocidale trekjes vertonen, de kans is klein dat Oekraïne zich na een militaire nederlaag zomaar laat herkoloniseren. Poetin heeft namelijk een anti-Russische stemming gecreëerd die haar weerga niet kent. Volgens het onderzoeksinstituut KIIS denkt momenteel 92 procent van de Oekraïners negatief en slechts 2 procent positief over Rusland. Na het begin van de Russische militaire interventie in de Donbas in 2014, het vorige dieptepunt tussen de vermeende ‘broedervolkeren’, had nog 30 procent een positief gevoel.

In zo’n politiek klimaat zal geen Russische quisling-burgemeester rustig over straat kunnen lopen. En kan de in Moskou aangekondigde russificatie van Oekraïne averechts uitpakken, zoals ook gebeurde nadat tsaar Alexander II in 1876 en later premier Stolypin in 1910 de meeste Oekraïense cultuuruitingen hadden verboden.

Ongetwijfeld zullen sommige burgers zich onder druk van de Russische bezettingsmacht schikken. Maar dat is iets anders dan pacificatie. Sjamanov erkende vorige week daarom dat zelfs hij niet weet of langdurig geweld tegen de „aambeien” in Kiev loont.

Eigenlijk was zijn boodschap, ook tegen politici en analisten in Nederland deze: als het aan het Kremlin ligt, zal de oorlog tegen Oekraïne pas rond 2050 voorbij zijn. Wen er maar aan.

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.