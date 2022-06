VS leveren toch geavanceerde raketsystemen aan Oekraïne

De Verenigde Staten gaan toch „meer geavanceerde raketsystemen” naar Oekraïne sturen, schrijft president Joe Biden in een opiniestuk in The New York Times. Het gaat om raketsystemen die „preciezer belangrijke doelwitten kunnen raken”. In theorie kunnen die ook doelen raken in Rusland, maar daarvoor zijn ze niet bedoeld.

Wat Biden niet expliciet schrijft, maar regeringsbronnen wel bevestigen aan de persbureaus Reuters en AFP, is dat het onder meer raketsystemen van het type Himars betreft. Himars-raketten gebruiken precisiegeleide munitie en hebben een bereik van zo’n tachtig kilometer.

De raketsystemen zijn niet het enige dat de VS gaan leveren, want Biden heeft het in zijn artikel ook over „Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaartuigen, Mi-17-helikopters en munitie”. Het gaat volgens The New York Times in totaal om zo’n 700 miljoen dollar aan extra wapens en munitie voor Oekraïne. De president stelt dat de wapenleveringen passen bij „een democratisch, onafhankelijk, soeverein en welvarend Oekraïne met de middelen om van zich af te bijten en zich te verdedigen tegen verdere agressie”, zoals Amerika dat graag ziet.

