Vijlbrief geeft vergunning voor gaswinning op Noordzee

Nederland en Duitsland gaan gezamenlijk gas winnen in een nieuw gasveld op de Noordzee. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) heeft het productie- en exploitatiebedrijf One-Dyas woensdag voor het Nederlandse deel van het veld de benodigde vergunningen verleend, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Duitse deelstaat Nedersaksen wilde eerder nog geen vergunningen afgegeven, maar is door de oorlog in Oekraïne van mening veranderd en werkt aan een versnelde procedure.

Naar verwachting kan eind 2024 het eerste gas worden geproduceerd vanaf het productieplatform, dat ruim 19 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en het Duitse Waddeneiland Borkum moet komen te liggen. Het gas zal via een pijpleiding naar het land worden vervoerd. Volgens het ministerie voldoen de plannen van One-Dyas aan alle vereiste voorwaarden om schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken.

Bewoners van Schiermonnikoog en natuurorganisaties hadden hun zorgen geuit over de mogelijke gaswinning op de Noordzee. Zij vreesden voor onder meer een verminderde waterkwaliteit en horizonvervuiling. Om die reden zijn verschillende aanpassingen gedaan aan de plannen, schrijft Vijlbrief. Zo wordt het productieplatform minder hoog dan gepland en ligt het zo minder in het zicht van Schiermonnikoog. Ook komt het platform verder te liggen van een oesterproject, wordt boorvloeistof die gebruikt wordt bij de gaswinning niet geloosd in de Noordzee en wordt water dat vrijkomt bij gasproductie met een extra filter gereinigd.

Het kabinet komt voor de zomer ook nog met voorstellen om de gaswinning van kleine velden in de Noordzee te versnellen. In totaal zou volgens gasproducenten op termijn nog zo’n 80 miljard kuub gas kunnen worden gewonnen uit het Nederlandse deel van de Noordzee. In 2021 was het totaalverbruik van Nederlandse huishoudens en bedrijven 40 miljard kuub.