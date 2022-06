Kan een verzekeringsverbod het vervoer van Russische olie lamleggen?

De Europese olieboycot trok deze week alle aandacht, maar een andere maatregel gaat Rusland mogelijk nog véél meer pijn doen: een verbod op het verzekeren van het vervoer van Russische olie. Dinsdag kwam naar buiten dat de EU en het Verenigd Koninkrijk hierover een akkoord hebben gesloten. Volgens sommige analisten staat dat gelijk aan „een wereldwijde ban op het importeren van Russische olie”. Vier vragen over zo’n verbod.

1Wat houdt de maatregel in?

Samen verzekeren de Europese en de Britse sector zo’n 95 procent van alle scheepstransporten wereldwijd. Zonder verzekeringspapieren kom je de meeste havens niet in of uit: een scheepsramp of olielek kost zo miljarden en er zal altijd iemand moeten zijn die voor de kosten opdraait.

Een Europese boycot van Russische olie valt te omzeilen, door olie aan bijvoorbeeld China, India of Turkije te verkopen. De tankers varen gewoon ergens anders heen. Maar via de ‘achterdeur’ van verzekeren sluit je ook die routes af, is het idee.

Het akkoord is nog niet bevestigd, maar het heeft er veel schijn van dat het verbod er komt. De Europese Commissie was van begin af aan voorstander, maar lidstaten wilden er niet aan beginnen zonder dat het VK aan boord was. Het VK is het internationale centrum van de markt voor het verzekeren van deze transporten, en het ‘speelveld’ moet gelijk blijven. Volgens de gelekte berichten moet het verbod eind dit jaar ingaan, ongeveer gelijktijdig met de olieboycot.

2Wat betekent dat voor Rusland?

Zo’n verbod lijkt sterk op de sanctie die ongeveer tien jaar geleden tegen Iran werd ingesteld, wegens zijn uraniumverrijkingsprogramma. Ook Iraanse olie werd geboycot door het Westen en transporten ervan mochten niet meer verzekerd worden. Die economische sanctie wordt wereldwijd nog steeds gezien als een van de effectiefste ooit in het afknijpen van oliestromen.

De afgelopen weken zag je al dat verzekeraars in anticipatie steeds meer begonnen terug te deinzen om zaken te doen met de Russische oliesector. Premies gingen omhoog. Een van de redenen waarom India en China volgens kenners kortingen bedongen op Russische olie tot wel 35 dollar per vat, is dat zij gecompenseerd wilden worden voor die hogere vervoerskosten.

Rusland zou ervoor kunnen kiezen om zélf schepen te gaan verzekeren. Iran deed dat uiteindelijk ook. Maar oliehandelaren zullen dat wellicht niet al te geruststellend vinden. Zij draaien op voor de schade als verzekeraars dat niet kunnen. De verzekeraars in Londen en Europa hebben wat kredietwaardigheid betreft een uitstekende reputatie. Voor een land in oorlog en dat bedolven is onder sancties, ligt dat vermoedelijk anders.

3Heeft Rusland nog uitwegen?

De creativiteit van oliehandelaren is tegelijk oneindig. Iran (en Venezuela, dat eerder ook werd getroffen door soortgelijke sancties) wisten na verloop van tijd trucs te verzinnen om het verbod te omzeilen. Een tanker vaart bijvoorbeeld een stukje de kust uit, om daar zijn olie over te pompen in een andere wel verzekerde tanker, waar nog meer (andere) olie in zit. En zo nog een paar keer. Zo kun je de oorsprong van de olie ‘verdoezelen’.

De eerste aanwijzingen dat ook Rusland sluiproutes heeft ontdekt, zijn er al. De Chinese oliereus Sinopec zou op deze manier olie hebben gehaald uit Rusland, die vervolgens weer in de VS belandde, meldden Amerikaanse media. Terwijl ook dat land een olieboycot heeft ingesteld.

Papierwerk wordt ook geregeld vervalst. De grootste Londense verzekeraars waarschuwden begin februari – voor de oorlog uitbrak – nog gezamenlijk dat dit soort „misleidende praktijken” steeds vaker voorkomen.

Het succes van zo’n maatregel staat of valt uiteindelijk met handhaving. Dat bleek bij de sancties tegen Iran vaak een zwakke plek, omdat er in Brussel niemand was die toezicht hield en binnen EU-landen instanties vaak naar elkaar keken.

4Hoe reageert de verzekeringsbranche?

Formeel zijn er nog geen reacties, maar blij zijn verzekeraars niet. Het verzekeren van scheepstransporten is een lucratieve activiteit. De risico’s zijn weliswaar groot, maar de rendementen daardoor ook. Premies voor het verzekeren van een miljoenentransport zijn kostbaar.

Anonieme verzekeraars hebben eerder gewaarschuwd dat ook transporten van andere olie zo weleens in gevaar kunnen komen, met gevolgen voor de wereldwijde economie. Uit voorzorg zouden verzekeraars kunnen besluiten om geen enkele olie die via Rusland vervoerd wordt meer te verzekeren – ook Kazachstaanse olie niet, die via Russische havens soms zijn weg vindt naar het Westen.

