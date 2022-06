Tesla-topman Elon Musk: wie niet naar kantoor komt, mag vertrekken

Elon Musk accepteert het niet langer. Thuiswerken bij zijn autobedrijf Tesla mag voortaan alleen als werknemers „minimaal veertig uur per week op kantoor werken”, schreef Musk onlangs in een e-mail aan zijn kantoorpersoneel. Het bericht lekte woensdag uit via sociale media.

„Dit is niet een of ander pseudokantoor”, aldus Musk, die benadrukte dat fabriekswerkers bij Tesla überhaupt niet kunnen thuiswerken. „Als je niet komt opdagen, gaan we er vanuit dat je bij Tesla bent vertrokken. Ja, er zijn bedrijven waar dit niet hoeft. Maar wanneer hebben zij voor het laatst een geweldig nieuw product voortgebracht?”

Lees ook deze column van Japke-d. Bouma: Thuiswerkers? Dat zijn verwende nesten

Musk, die als de druk het hoogst is soms op de vloer in zijn Tesla-fabrieken slaapt, staat bekend als een zeer aanwezige micromanager. „Hoe meer senior je bent, hoe zichtbaarder je moet zijn op de werkvloer”, schreef Musk in de brief.

Weinig enthousiasme

Musk staat niet alleen. Ook andere grote, Amerikaanse techbedrijven als Apple, Amazon en Google zijn opvallend weinig enthousiast over virtueel werken. „Ze hebben er ook niks bij te winnen” , zegt Gergely Orosz, schrijver van de nieuwsbrief The Pragmatic Engineer voor tech-werkers. „Ze zijn marktleider, ongelofelijk winstgevend en hebben die status verkregen door samen op kantoor een cultuur te bouwen.”

Kan werknemers vrijheid geven niet ook helpen om talent te binden? Voor bedrijven als Tesla of Apple maakt dat echt niet uit, zegt Orosz. „Ze hebben het geld en de reputatie om mensen aan te trekken en te behouden. Ze komen wel. Of ze nu mogen thuiswerken, of niet.”