Syriëganger Ilham B. krijgt 3,5 jaar cel voor deelname aan terroristische organisaties

De 28-jarige Ilham B. uit Gouda krijgt 3,5 jaar gevangenisstraf voor deelname aan terroristische organisaties en voorbereidingen van misdrijven in Syrië. Van deze straf is een jaar voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag beslist. Nederland heeft de vrouw vanwege deze rechtszaak in juni vorig jaar gerepatrieerd uit een Koerdisch kamp in Noord-Syrië.

De officier van justitie eiste acht jaar cel voor B. De straf is volgens de rechtbank lager dan door justitie geëist, omdat er onvoldoende bewijs is dat de vrouw zich in Syrië ook had aangesloten bij een gevechtsbataljon en daar fysieke trainingen gaf. De rechtbank acht haar betrokkenheid bij de Islamitische Staat (IS) en Jabhat al-Nusra wel bewezen. Ze heeft onder meer berichten over gewapende strijd op Facebook geplaatst.

B. zei in de rechtbank dat zij in Syrië in een bubbel leefde en geen weet had van wat er buitenshuis gebeurde. De rechtbank zegt deze verklaring onder meer op basis van de inhoud van haar chatberichten niet te geloven. B. zou daarnaast toegang hebben gehad tot „een overvloed aan informatie”.

De vrouw reisde op haar negentiende samen met haar partner naar Syrië. Destijds verkeerde ze al langer in radicale kringen en berichtte ze op Twitter dat ze verlangde naar het kalifaat. Haar echtgenoot, Bilal M. uit Antwerpen, was volgens Belgische media betrokken bij de radicale organisatie Sharia4Belgium, die bekendstond om het ronselen van Syriëstrijders. Het stel sloot zich in Syrië eerst aan bij Jabhat al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaida, daarna bij IS.

