Sofiane Ouissi: ‘Het leven zelf is dans genoeg’

Niet met het grote, maar met het kleine gebaar kunnen sociale en linguïstische grenzen worden overstegen en revoluties worden ontketend, stellen de Tunesische makers in navolging van de Canadese, activistische filosofe en kunstenaar Erin Manning. Zus en broer Selma en Sofiane Ouissi dragen die overtuiging uit in een bijzonder oeuvre, dat zich op het snijvlak van kunst en antropologie beweegt.

Le moindre geste, van Selma Ouissi en Sofiane Ouissi. 11 en 12 juni in Frascati, Amsterdam. Inl: hollandfestival.nl

„Tijdens onze dansopleiding ging het natuurlijk vooral over constructie en mogelijkheden van het lichaam”, zegt Selma Ouissi (1975) via een zoomverbinding vanuit België. „We waren gewend aan het academische lichaam, dat voorbijgaat aan het gevoel. Toen we ons eigen werk begonnen te maken, wilden we iets anders. In Stop…Boom (2004) zat al een manifestatie van de pijn van de wereld. We stelden toen in feite ook al vragen over de vorming van onze maatschappij en de historische achtergronden daarvan.”

In het kleinste gebaar vertellen de mensen over hun leven Sofiane Ouissi danser

Die thematische lijn kwam steeds sterker naar voren in de voorstellingen die het duo daarna maakte. Dans in de zin van dansante choreografie raakte steeds meer op de achtergrond, de politieke en maatschappelijke boodschap werd steeds prominenter. Sofiane Ouissi (1972), vanuit Tunesië: „De dans op zichzelf zegt ons niets. Die verveelt ons. Het leven zelf is dans genoeg; iedereen beweegt zich in een permanente performance binnen het maatschappelijke project. In het kleinste gebaar vertellen de mensen over hun leven.” Het lichaam als archief van herinneringen en ervaringen.

Die politiek-maatschappelijke benaderingswijze van hun artistieke praktijk is nauw verbonden met de geschiedenis van Tunesië. Hun eerste werken maakten zij tijdens het onderdrukkende bewind van president Ben Ali, de in 2011 na maanden van vreedzame protesten verdreven dictator. De Ouissi’s, die twintig jaar geleden al regelmatig in het buitenland werden uitgenodigd, zagen met lede ogen toe hoe het regime de Tunesische kunstwereld uit elkaar speelde en verzwakte. In antwoord daarop richtten zij in 2007 L’Art Rue op (‘Straatkunst’), met het doel kunstenaars te verenigen tot een zichtbaar en vitaal onderdeel van de samenleving en hedendaagse kunst breed te presenteren in de openbare ruimte.

„Door onze ervaringen in Tunesië en het buitenland hadden we een punt bereikt waarop we ons afvroegen: wat doen we in het theater?”, zegt Sofiane. „Want we hadden de indruk dat we waar dan ook altijd voor hetzelfde publiek optraden, in eenzelfde dynamiek, zonder verbinding tussen de mensen in het publiek onderling of tussen performers en publiek. Terwijl de zin van theater de ontmoeting is.”

Selma: „Wij wilden een andere structuur creëren [ze gebruikt Foucaults term ‘dispositif’] om de kunstwereld te reorganiseren. Vanuit Sofiane’s huiskamer, très underground, zijn we met sociologen, antropologen, filosofen en kunstenaars alle aspecten van de gangbare – kapitalistische – manier van maken gaan bevragen.”

Dream City

Een van hun eerste initiatieven, het festival Dream City, was in 2007 aanvankelijk bedoeld als eenmalig guerillaproject van kunstenaars en wetenschappers in de sociaal-economisch sterk verzwakte medina van Tunis. Inmiddels is het uitgegroeid tot een multidisciplinaire biënnale die stevige connecties legt tussen de Tunesische kunstwereld en de Tunesische bevolking.

Wat zij precies met „een andere structuur” beogen, was goed te zien in Laaroussa (2011). Voor dit project verbleven ze lange perioden achtereen in een Tunesische plattelandsregio, waar vrouwen, ieder in het eigen huis, een traditionele vorm van pottenbakken beoefenden. De Ouissi’s stimuleerden krachtenbundeling in plaats van concurrentie en smeedden een collectief waardoor de vrouwen meer inkomsten kregen, en meer respect voor hun ambacht. De subtiele handbewegingen – mengen, kneden, polijsten, strijken, versieren – van de vrouwen vormden het uitgangspunt voor een choreografische film, later gevolgd door een voorstelling.

Tijd nemen

Langdurige aandacht is essentieel, vinden zij. Ook Le Moindre Geste (‘Het minste gebaar’) is het resultaat van de tijd nemen voor het verhaal van de ander. Selma: „Elke keer nemen we de tijd om werkelijk de ontmoeting aan te gaan.” De voorstelling werd oorspronkelijk gemaakt in Metz, waar ze spraken met mensen in de marge van de samenleving, onder andere Syrische vluchtelingen die er werden opgevangen.

De Ouissi’s hielden interviews, waarna de geïnterviewden hun levensverhaal binnen een aangegeven, ruim kader konden vertellen. Broer en zus registreerden de kleine gebaren waarin, aldus Sofiane, emoties en herinnering zijn opgeslagen. „Die worden in de voorstelling door anderen uitgevoerd, een collectief van lokale deelnemers. Er ontstaat een fysieke connectie tussen mensen die elkaar nog nooit hebben ontmoet.”

Selma: „Door de gebaren van een ander uit te voeren, door er jouw adem aan te geven, wordt een vorm van transformatie en transcendentie gegenereerd van het ene lichaam naar het andere. Het vereist zorgvuldig naar elkaar luisteren, ook met je ogen. Je moet tijd en aandacht schenken, schaarse goederen.”

Je moet zorgvuldig naar elkaar luisteren, ook met je ogen Selma Ouissi danser

In Le Moindre Geste hoort het publiek de verhalen via speakers, terwijl via een videoverbinding de gebaren worden getoond die door het ‘collectieve lichaam’ van lokale vrijwilligers live worden uitgevoerd in een andere ruimte. Die indirecte, separate kanalen van de ‘performance-installatie’ creëren een intense focus op de lichaamstaal, aldus de makers, een empathische wisselwerking. „Het is een ontmoeting van de intieme bewegingsarchieven van volkomen vreemden, vertellers, uitvoerenden en toeschouwers”, aldus broer Ouissi. Tot slot ontmoeten publiek, makers en uitvoerenden elkaar in een gemeenschappelijke ruimte om in gesprek te gaan.

„Mensen leven tegenwoordig in hun sociale bubbel”, ziet Sofiane. „Men is bang voor de ander. Ten dele is dat te wijten aan de digitalisering van de maatschappij, maar het is ook een gevolg van het politieke discours, dat die angst voedt. Wij stellen daar het universele verhaal en de gemeenschappelijkheid tegenover.”

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven