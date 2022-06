Ik heb een nieuwe bril. Deze maakt mijn best grote ogen nog ietsje groter. Vol trots toon ik iedereen hoe hij staat.

Een vriendin reageert bedenkelijk: „Je ziet er een beetje uit als... een snapchatfilter.”

