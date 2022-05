Midden op de stoep lag een dode merel. Eén vleugel gespreid, geen spoortje bloed. „Rotkat”, zei ik, net iets te hard. Een voorbijfietsende buurvrouw keek verschrikt om. Oppassen, besefte ik. In een straal van 500 meter rond mijn huis is iederéén poezenliefhebber. Met hardcore kattenfans wil je geen ruzie.

Dichterbij gekomen bleek de dode merel een handschoen. De metamorfose voltrok zich zo snel dat ik nog erbarmen voelde met het arme ding. Daar stond ik met mijn mededogen, bij een nepleren vogellijk. Ik herinnerde me een bezoek aan het Sprookjesbos te Valkenburg, drie decennia eerder, toen er nog geen gondels uit de lucht vielen. Bij de ingang stond een wolf en ik zette zo’n keel op dat ik bang blééf, ook toen ik eenmaal doorhad dat het om een gefiguurzaagd stuk hout ging.

„Niets is wat het lijkt”, suste een vriendje me ooit toen ik vermoedde dat hij aanrommelde met een ander. Onzin natuurlijk, vaak zijn de dingen juist wél wat ze lijken, iets wat duidelijk bleek toen hij nog geen twee maanden later bij haar introk. Maar soms is onze blik zo gekleurd – door angst, liefde, vooroordelen – dat we alleen zien wat we willen zien.

Ik spietste de handschoen aan een tak en fietste naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. ‘Geniet u ook zo van dit uitzicht?’ stond in grote letters bij de ingang. ‘Deze bloeiende oase moet verdwijnen van de Provincie Noord-Holland.’ Achter het bord ging geen duinstruweel schuil, maar tuinbouwgrond. De afgelopen maanden had het volgestaan met hyacinten en tulpen, en hadden duizenden mensen online de petitie getekend voor behoud van het agrarisch landschap. Geen woord over stikstofuitstoot of landbouwgif. Nu resteerde een woeste, ledige akker. Van boerenprotest was het bord in één klap veranderd in een spottende slogan.

In de duinen voltrok zich nóg een gedaanteverwisseling. Bij een brandnetel hurkten twee jongens van een jaar of acht. Op de bladeren zaten verpoppende lieveheersbeestjes. Ze verwisselden hun aliën-achtige larvenlijf voor een volwassen lichaam, de verse schildjes oranje in plaats van rood. „Supervet, mevrouw!” zei een van de jochies. „Net de Transformers.”

Aangemoedigd door hun enthousiasme liet ik de foto zien die ik kort daarvoor had gemaakt, ook in de duinen. Op een zompige oever had ik voor het eerst van mijn leven een veenmol gezien: het meest buitenaardse insect denkbaar, met krekelachtige vleugels, gepantserde kop en grote graafklauwen. Een acht centimeter lange nachtmerrie voor elke entomofoob. Voor liefhebbers een levend kunstwerk. „Gruwelijk”, zeiden de jongens in koor. Op de fiets naar huis vroeg ik me af of ik hun prille natuurliefde hiermee had aangewakkerd of voorgoed had gesmoord.

’s Avonds laat werd ik gewekt door krols gejammer. Ik pakte het glas water van mijn nachtkastje en opende mijn raam. „Rotkat”, siste ik, maar het bleek een krijsende baby.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

