Reusachtige monsterhaai verloor concurrentiestrijd met witte haai en stierf uit

Een van de grootste haaien die ooit geleefd hebben – de megalodon – kon de voedselcompetitie met de veel kleinere witte haai niet aan, waardoor de megalodon 3,5 miljoen jaar geleden uitstierf. Die hypothese werd in 2019 geopperd door paleontoloog Robert Boessenecker. Nu kan dat worden onderbouwd met nieuwe aanwijzingen uit isotopenonderzoek aan 220 haaientanden. Het onderzoek, deze week gepubliceerd in Nature Communications, concludeert dat de megalodon inderdaad hetzelfde at als de witte haai, die nog steeds rondzwemt.

Het moet een machtig beest geweest zijn. De megalodon (Otodus megalodon) kon zo’n achttien meter lang worden en zijn bek zo’n twee meter opensperren. Die bek was gevuld met naar schatting 276 tanden en die konden zo groot worden als een volwassen hand. Niet voor niets kreeg een fictieve variant de hoofdrol in Hollywood-thriller The Meg. De megalodon leefde in de periode van zo’n 20 tot 3,5 miljoen jaar geleden.

Waardoor stierven ze uit? Volgens een gangbaar idee kwam dat door afkoeling van de aarde, waar de megalodon niet goed tegen zou kunnen. De megalodon zou weggetrokken zijn naar warmere gebieden, waar minder prooien waren.

Hoger in de voedselketen

Maar volgens onderzoek van de Colombiaanse zoöloge Catalina Pimiento was dat in tegenspraak met de waarnemingen. Haar team vond geen direct bewijs tussen de afname van de megalodon en wereldwijde temperatuurverandering in een openbare fossielendatabase, schreef haar team in een studie in 2016. Pimiento opperde dat de opkomst van een ander roofdier mogelijk de oorzaak was, in plaats van een verandering in temperatuur.

Welk dier? Om dat te onderzoeken, verzamelde Robert Boessenecker van de Amerikaanse College of Charleston jarenlang data van megalodonfossielen verspreid over de wereld. Zijn team stelde op basis daarvan in 2019 vast dat de megalodon 3,5 miljoen jaar geleden uitstierf. Boessenecker: „En dat was net nadat een kleinere haaiensoort, de hedendaagse witte haai, opkwam. Onze hypothese was dat dit tot voedselcompetitie leidde tussen die twee, waardoor de megalodon uitstierf.”

Analyse van zinkisotopen in fossiele tanden kan iets zeggen over het dieet van een dier. Isotopen zijn varianten van hetzelfde element: ze hebben hetzelfde aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen. Zink in tanden komt voornamelijk uit prooidieren. Hoe minder het isotoop zink 66 in verhouding tot isotoop zink 64 er in de tanden zit, hoe hoger de tandeigenaar in de voedselketen zat.

Ik dacht dat het lastig zou zijn om onze hypothese ooit te onderbouwen Robert Boessenecker paleontoloog

Onderzoek naar zinkisotopen in fossielen was tot nu toe alleen bij zoogdieren toegepast, maar Jeremy McCormack, van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig en de Goethe-Universiteit in Frankfurt, liet zien dat het ook bij haaien gebruikt kan worden. Zijn team analyseerde de chemische samenstelling van 220 haaientanden. Daarbij zaten ook tanden van twintig moderne haaiensoorten waarvan de plek in de voedselketen bekend is, om de methode te testen voor haaien. Stukjes van de 220 tanden werden fijngemalen tot poeder. Ze bestudeerden daarin de verhoudingen tussen zink 66 en zink 64. - De plekken van de megalodon en de witte haai in de voedselketen kwamen overeen, ze joegen dus op dezelfde prooien.

Boessenecker is verrast. „Ik dacht dat het lastig zou zijn om onze hypothese ooit te onderbouwen met data. Knap werk.”

McCormack benadrukt: „Onze resultaten onderbouwen het idee van Boessenecker, maar er zijn meerdere oorzaken mogelijk voor het uitsterven van de megalodon. De witte haai is daar een van.”