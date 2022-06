Red de VS door je ballen te bruinen

De Amerikaanse man wordt steeds minder mannelijk en is gedoemd ten onder te gaan, omdat zijn testosteronniveau al jaren daalt. Dat beweert de fel rechtse tv-presentator Tucker Carlson van Fox News, in zijn documentairereeks The End of Men. In zijn recente promotiefilmpje voor de serie zien we een ‘echte mannen’-gevecht doorsneden met beelden van een paar kreupel zwemmende spermacellen. Testosteron is het hormoon dat onder meer de spermaproductie regelt, het wordt aangemaakt in de testikels. Vrouwen hebben ook testosteron, maar het gaat door voor het macho-hormoon bij uitstek.

Infra-roodlamp

Vandaar dat Carlson Amerika’s ‘mannelijkheidscrisis’ bij de kern wil aanpakken: bij de ballen. In het promotiefilmpje zien we een gespierde naakte man op een berg staan, met een rechthoekige infra-roodlamp voor zijn kruis. Onder de aanzwellende muziek van Strauss’ Also sprach Zarathustra (in Nederland bekend van wasverzachterreclames) spreidt de man, met oranjebestraalde ballen, langzaam zijn armen – een gebaar van overwinning. Een overwinning op ‘Low T’, zoals Amerikanen het lage testosteronpeil noemen. Het testosteronniveau in de VS is volgens onderzoek inderdaad dalende. Als mogelijke oorzaak wordt overgewicht genoemd. De oplossing is volgens Carlson testicle tanning, het bruinen van je ballen. Door het scrotum flink aan zonlicht of infrarood licht (red light therapy) bloot te stellen, zou de Amerikaanse mannelijkheid gered kunnen worden. En daarmee het vaderland.

Amerika dreigt een door vrouwen overheerste ‘Bonobo Masturbation Society’ te worden, in plaats van een mannelijke, strijdlustige chimpansee-samenleving

Want die afnemende mannelijkheid zorgt ervoor, aldus Carlson en zijn rechtse medestanders, dat de Amerikaanse samenleving verwordt tot een linkse, te vrouwelijke, te knuffelige maatschappij. De strijd om vrouwenrechten (inclusief abortus), lhbtqi+-rechten, minder wapens: allemaal het verwerpelijke gevolg van ‘Low T’. Amerika dreigt een door vrouwen overheerste ‘Bonobo Masturbation Society’ te worden, in plaats van een mannelijke, strijdlustige chimpansee-samenleving.

Soloseks

Die angst voor weglekkende mannelijkheid heeft ook al tot een anti-masturbatiebeweging onder (jonge) rechtse mannen geleid. Ook in West-Europa, zoals de Nofap beweging. Zij stoppen met soloseks. Om hun pornoverslaving af te zweren en hopelijk ook hun testosteronpeil op te krikken.

Van testicle tanning neemt testosteron niet toe: je kan je zaakje zelfs door infrarood licht beschadigen, zodat je testosteronniveau daalt, aldus een Amerikaanse uroloog in Salon Magazine. En van testosteronsupplementen slikken of spuiten, zoals veel Amerikaanse mannen doen, kan je borsten krijgen, meldt The Guardian.

Het magazine Rolling Stone beschouwt Carlsons ballenbruin-promotie als een afleidingsmanoeuvre om de extreem-rechtse politieke agenda verder te helpen. De Amerikaanse tv-komiek Stephen Colbert verbaasde zich erover dat uitgerekend Amerika’s allerwitste pie-lemuis het kruisbruinen propageert.