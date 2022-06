Racismebestrijder Hubert Fermina (1948-2022) had een hekel aan hokjesdenken

Botte omgangsvormen om niet te zeggen racisme in de politiek? Hubert Fermina wist er ruim dertig jaar geleden al alles van. Het was een bijzonder moment toen de D66’er in 1990 als eerste Nederlandse wethouder van Antilliaanse komaf werd beëdigd, in de gemeente Dordrecht. „Ik ben blij dat D66 ook iemand heeft gevonden die kan lezen en schrijven”, stelde raadslid Chiel Koning van de Centrum Democraten in de vergadering waar de op Curaçao geboren Fermina werd benoemd.

De vorige week zaterdag op 74-jarige leeftijd aan kanker overleden oud-politicus ging er op zijn manier mee om. Tot vervelens toe moest Hubert Fermina in 1994 na zijn verkiezing als Tweede Kamerlid horen dat hij het eerste Kamerlid met Antilliaanse roots was. Maar uithangbord voor diversiteit wilde hij nu juist niet zijn. Als witte politici vonden dat er meer collega’s met een andere kleur in de Tweede Kamer hoorden, moesten zij zichzelf maar zwart verven, verzuchtte hij.

Black lives matter avant la lettre. Want het ging niet om kleur, maar om acceptatie. Daar kwam veel meer bij kijken. Dat was de boodschap van de man die, na de politiek, tot 2010 directeur was van het Landelijk Bureau Racismebestrijding. Zeer kritisch uitte hij zich over het Nederlandse minderhedenbeleid dat in zijn ogen gekenmerkt werd door betuttelen, doodknuffelen en het in stand houden van de hokjesgeest waardoor het tegendeel van integratie werd bereikt. Als je wilt dat er iets verandert, zal je er vooral zelf iets aan moeten doen, zei hij in diverse toonaarden.

Hij hield zijn verhaal in de Tweede Kamer waarvan hij van 1994 tot 1998 lid was, maar ook juist erbuiten. Onder de mensen, waar hij graag verkeerde. Hij was namelijk niet zo van het Kamerwerk met zijn moties, amendementen en scherpe oneliners. Hij wilde zich niet laten „regeren door de papiermolen”. Zijn frequente afwezigheid, omdat hij het land boven Den Haag verkoos, leverde hem aan het Binnenhof de bijnaam ‘het feestende Kamerlid’ op. Bij de verkiezingen van 1998 kwam Fermina dan ook op een onverkiesbare plaats terecht. „Ik snapte het wel. Ik was geen politiek dier”, zei hij hierover later in een interview met dagblad Trouw. „Hij genoot ervan om op de voorgrond te staan, maar hield ook zicht op anderen voor wie hij altijd klaar stond. De footprint van Hubert was groot’’, zegt zijn petekind Quincy Martina.

Hubert Fermina op de boulevard van Scheveningen in 1969. Hij was net naar Nederland verhuisd. Foto privé-collectie

Hubert Fermina was een man met een verhaal en ván verhalen. Ooit getrouwd met een vrouw, maar tot aan zijn dood jaren samenwonend in Amersfoort met zijn partner Izaak die hij al decennia kende. Actief in de organisatie van de Gay Pride Amsterdam, maar niet iemand die zijn geaardheid van de daken schreeuwde. „Over mijn seksualiteit zal ik nooit hardop spreken. Homo, hetero, bi, het doet er voor mij niet toe. Ik wil niet in een hokje. Ik kies voor de mens, voor de liefde”, zei hij tegen Trouw.

Fermina is ook het verhaal over de jongen die priester zou worden. Dat had zijn strenggelovige moeder („ik was een moederskindje”) hem ingeprent. Hij doorliep het daarvoor bestemde traject: misdienaar, vanaf zijn zevende altijd aanwezig als hulpje in de pastorie in Willemstad en op zijn dertiende naar het Sint-Pius-seminarie op het eiland. Daarna volgde zijn vertrek naar Nederland om op het Groot Seminarie in Nijmegen zijn vorming voort te zetten.

Het bleek een cultuurshock voor hem. „Ik had Curaçao verlaten met een duidelijk doel: terugkeren als de eerste zwarte bisschop van de Antillen’’, zei hij in 1995 in een openhartig interview met Frénk van der Linden in NRC Handelsblad. „Ik schrok me het lazerus. Ik was een angstig kuikentje dat de eierschaal zag breken: wat gebéúrt hier allemaal?’’ Het Nederland waarin hij eind jaren zestig terecht was gekomen, deed hem denken aan Sodom en Gomorra. Alles kon en mocht. Op popfestivals liepen mensen bloot rond. In de katholieke kerk werd gediscussieerd over het celibaat. Bij Fermina nam de worsteling toe. „Het priesterschap begon me afkeer in te boezemen” zei hij.

Fermina verliet de opleiding, ging HBO-verpleegkunde studeren en werd maatschappelijk werker in de psychiatrie. Hij begeleidde meervoudig gehandicapte jongeren. Via die functie leerde hij eind jaren zeventig zijn vrouw Ria kennen. Kort na hun trouwen raakte het jonge stel betrokken bij een zwaar auto-ongeluk in Arnhem: een auto die met grote vaart door het rode licht was gereden. Ria overleefde de klap niet. Hubert leerde door deze ervaring relativeren, zou hij later zeggen. „Ik kijk tegen niemand meer op. Wat denken wij – stof in de wind, pluisjes, niksjes – wel niet voor te stellen? Wat pretenderen politici wel niet?”