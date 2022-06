Polen ontvangt omstreden coronasteun van 35 miljard euro

Ondanks verzet van juristen, Europarlementariërs en meerdere Eurocommissarissen heeft de Europese Commissie woensdag ingestemd met het coronaherstelplan van de Poolse regering. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal dat besluit deze donderdag bevestigen tijdens haar bezoek aan Warschau.

De goedkeuring van het Poolse plan maakt de weg vrij voor uitkering van 35,4 miljard euro – 23,9 miljard als giften, 11,5 miljard als goedkope leningen – uit het Europese coronaherstelfonds van in totaal 800 miljard euro. Brussel en Warschau ruzieden bijna een jaar lang over de coronasteun omdat de Europese Commissie eiste dat de Poolse regering eerst de afbraak van de rechtsstaat deels zou terugdraaien.

Critici van de goedkeuring vinden dat Polen niet voldoet aan de EU-voorwaarden voor de steun en dat de Commissie ten onrechte concessies doet. Het zou gaan om een politiek besluit ten koste van de rechtsstaat, bedoeld om de Europese eenheid tegenover Rusland te bewaren. Polen heeft de Europese miljarden hard nodig ter compensatie van hoge inflatie en voor de opvang van 3,6 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne.

Geschorst of vervolgd

Het conflict spitste zich toe op de tuchtkamer, een omstreden instantie waarmee Poolse rechters die zich niet loyaal opstellen ten opzichte van de regering, bijvoorbeeld door een oordeel te vragen aan het Europese Hof van Justitie, worden bestraft. Ze worden gekort op hun salaris, overgeplaatst naar een andere regio, geschorst of strafrechtelijk vervolgd. De tuchtkamer is een slechts van de maatregelen waarmee regeringspartij PiS, aan de macht sinds 2015, de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak ondermijnt. Zo beheerst de regering ook de instantie die nieuwe rechters benoemt.

In juli vorig jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de disciplinaire maatregelen tegen kritische rechters in strijd zijn met het Europees recht. In oktober volgde een boete van 1 miljoen euro per dag voor het niet opheffen van de onrechtmatige tuchtkamer. Die boete is inmiddels opgelopen tot 218 miljoen euro. In dezelfde maand oordeelde het Poolse Constitutionele Hof, met regeringsgezinde rechters, dat uitspraken van het Europees Hof niet per se bindend zijn in Polen. Het land plaatste zich daarmee de facto buiten de Europese rechtsorde.

Von der Leyen heeft herhaaldelijk gezegd dat de Europese Commissie drie voorwaarden stelt aan uitkering van de coronasteun aan Polen. Deze zogenoemde milestones (mijlpalen) zijn opheffing van de tuchtkamer, functieherstel voor geschorste rechters en wijziging van de disciplinaire maatregelen.

Volgens critici is het een politiek besluit, om eenheid binnen de EU te bewaren

Vorige week stemde het Poolse Lagerhuis, de Sejm, in met een wetsvoorstel van president Andrzej Duda om de tuchtkamer op te heffen. Voor Von der Leyen voldoet Polen daarmee aan de voorwaarden. De afschaffing moet nog wel worden goedgekeurd in de Senaat, waar de oppositie de meerderheid heeft.

Internationale juristen, verenigd in The Good Lobby Profs, zeggen dat de opheffing een schijnbeweging is. In een opiniestuk in NRC omschreven twee Nederlandse juristen die de Poolse rechtspraak volgen de ingreep als „het verhangen van bordjes”. Terugkeer van de geschorste rechters is alleen mogelijk via een ingewikkelde keuzeprocedure.

Laurent Pech, hoogleraar Europees recht aan de Londense Middlesex Universiteit, noemde de afschaffing van de tuchtkamer in Politico „een nep-nalevingsoperatie”. Pech: „De Commissie doet alsof ze de rechtsstaat afdwingt en de Poolse regering doet alsof ze daaraan meewerkt.” Daniel Freund, Europarlementariër voor de Groenen, spreekt op Twitter schande van de goedkeuring. „Dit besluit is voor de geschiedenisboeken. Deze dag zal worden herinnerd als de dag dat Von der Leyen het beschermen van de rechtsstaat en het verdedigen van EU-waarden liet varen. Wat een ramp.”

Timmermans tegen

Volgens Brusselse journalisten hebben Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Commissie, en Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging, tegen de goedkeuring van het Poolse plan gestemd. Drie andere commissarissen met belangrijke portefeuilles (Jourová, Johansson en Reynders) zouden ook tegen zijn, maar konden woensdagmiddag niet aanwezig zijn bij de stemming. Dergelijk verzet binnen de Commissie is ongebruikelijk en geeft aan hoe omstreden het besluit is.

Voor Von der Leyen is het essentieel om de conflicten binnen de EU op te lossen of te dempen, zeker vanwege de oorlog in Oekraïne. Begin deze week werd met grote moeite een compromis bereikt over een olieboycot tegen Rusland. Polen is bij de maatregelen tegen Rusland een onmisbare partner. De goedkeuring is een opsteker voor de Poolse premier Mateusz Morawiecki. In eigen land kan hij dat goed gebruiken. De katholiek-nationalistische SP onder leiding van justitieminister Zbigniew Ziobro, een van de twee coalitiepartners van PiS, verwijt Morawiecki dat hij te weinig de Poolse belangen verdedigt in de ruzies met de EU.