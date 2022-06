Polderen in college-akkoord: Utrecht start pas in 2035 met nieuwe stadswijk Rijnenburg

In de polder Rijnenburg, even buiten Utrecht, verrijst een nieuwe stadswijk met zo’n 25.000 woningen. De bouw van deze wijk, tussen IJsselstein en de A12, begint pas vanaf 2035. Dat is het compromis dat is afgesproken in het collegeakkoord dat de vijf onderhandelende partijen uit de Utrechtse gemeenteraad woensdagmiddag hebben gepresenteerd. Het nieuwe college bestaat uit GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter.

De ontwikkeling van Rijnenburg was het lastigste thema in de verkiezingscampagne eerder dit jaar – en ook in de onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur die een kleine twee maanden hebben geduurd. De twee grootste partijen in Utrecht, GroenLinks en D66 stonden sinds begin dit jaar lijnrecht tegenover elkaar: GroenLinks wilde geen woningbouw in deze polder, D66 wilde juist zo snel mogelijk beginnen met de bouw van de eerste 2.500 huizen.

Moratorium

In het huidige college van GroenLinks, D66 en ChristenUnie was een moratorium op nieuwbouw in Rijnenburg afgesproken tot 2035. D66 distantieerde zich hier tijdens de verkiezingscampagne van. De drie andere partijen in het nieuwe college namen een middenpositie in en wilden de ontwikkeling van Rijnenburg onder voorwaarden wel toestaan.

Met het bereikte compromis, na een kleine twee maanden van onderhandelingen, heeft de nieuwe coalitie gekozen voor het scenario ‘Klein Rijnenburg’: de bouw van uiteindelijk 25.000 woningen – maar pas vanaf 2035 – in combinatie met de aanleg van een duurzaam energiepark (zonnepanelen, en een „maximaal aantal mogelijke windmolens”), een tramverbinding met de stad en voorzieningen voor sport en recreatie.

De gemeenteraad had eerder dit jaar ook twee andere scenario’s laten doorrekenen: Groot Rijnenburg met ruim 33.000 woningen en Groen Rijnenburg zónder bebouwing.

Om de wooncrisis aan te pakken zal Utrecht eerst andere gebieden, binnen en buiten de stad, „met de hoogste prioriteit” gaan ontwikkelen, in onder meer de Merwedekanaalzone, Papendorp en Lunetten-Koningsweg. Daar zullen in totaal, tot 2040, 60.000 woningen bij moeten komen.

40 procent sociale huur

Bij alle nieuwbouwprojecten zal Utrecht bij de ontwikkelaars willen afdwingen dat 40 procent bestaat uit sociale huurwoningen, 35 procent woningen middenhuur en betaalbare koopwoningen en 25 procent het duurdere segment.

De nieuwe coalitie wil tientallen miljoenen gaan investeren in onder meer het aanpakken van armoede en schulden, de energietransitie, openbare orde en veiligheid. Om alle plannen te kunnen financieren, gaan de lasten voor inwoners en bezoekers van Utrecht omhoog. Dat geldt zowel voor parkeertarieven als de OZB voor woningeigenaren.

Het akkoord, bereikt onder bemiddeling van Eerste Kamerlid Roel van Gurp (GroenLinks) en Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66), werd woensdagmiddag aangeboden aan burgemeester Sharon Dijksma (PvdA). Het nieuwe college bestaat uit zeven wethouders. Voor het eerst maakt studentenpartij Student & Starter deel uit van het stadsbestuur, met de 25-jarige Eva Oosters als wethouder voor cultuur en sport. Ze is dochter van de commissaris van de koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters.