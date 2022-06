Opera ‘Der Freischütz’ over de harde moderne operawereld

Voor Kirill Serebrennikov (52), een van de grootste regisseurs (film, theater én opera) van Rusland, smaakt de lente van 2022 bitterzoet. Het zoet: hij is net terug van het filmfestival in Cannes waar zijn nieuwe film Tchaikovski’s Wife successen vierde, mét hemzelf op de rode loper.

Bitter: bij de première van zijn vorige film Petrov’s Flu was hij niet. De Nationale Opera in Amsterdam is dit voorjaar het eerste huis in vijf jaar waar Serebrennikov helemaal zelf én live op locatie zijn eigen regie heeft kunnen repeteren. Voordien werkte hij vanuit huis, met een assistent en videobeelden, omdat de Russische staat zijn regimekritiek pareerde met valse aantijgingen, een enkelband en een uitreisverbod.

De Nationale Opera hengelde al een tijdje naar samenwerking. Wederkerig enthousiasme borrelde op voor Der Freischütz (1821), een vooral in Duitsland populaire sprookjesopera die bij DNO nooit eerder werd uitgevoerd. Het volkse verhaal en de Duitse dialogen maken het ook wel „een hele lastige opera”, zegt directeur Sophie de Lint, aanwezig in de zaal voor de eerste repetitie met het Concertgebouworkest in de bak. „Maar wij hebben direct tegen Kirill gezegd: jouw Freischütz is onderdeel van het Holland Festival. Voel je vrij. Alles kan, alles mag.”

Nu een Rus zijn is traumatisch, maar opera helpt me vergeten Kirill Serebrennikov regisseur

Heilige koe

Op het podium staat het koor van De Nationale Opera, in de bak maant de jonge dirigent Patrick Hahn de zangers minzaam tot „minder feesten op het podium”. Carl Maria von Webers maagden, toverkogels en jagershoedjes zijn alle geschrapt. De koorzangers en solisten dragen gewone kleren. Regisseur Serebrennikov – cargobroek, baseballpetje – kijkt geconcentreerd toe. Om de paar minuten loopt hij naar het podium om gebaren van zangers te perfectioneren of te overleggen met acteur Odin Biron – die in Tchaikovski’s Wife de componist speelde.

„Ik wilde Der Freischütz regisseren om de prachtige muziek en de duistere onderstromen”, zegt Serebrennikov. „In Duitsland was ik er nooit aan begonnen, daar is juist deze opera echt een heilige koe. Maar hier kon ik doen wat ik wil: alle dialogen eruit, een andere, meer aansprekende setting.”

Tot enthousiasme van Sophie de Lint („Ik zei meteen ja.”) situeert Serebrennikov de opera nu in de harde, competitieve moderne operawereld. De toverkogels van de jonge jager Max werden de zuivere noten van de jonge zanger Max. En de plaats van de gesproken dialogen is ingenomen door ware verhalen van zangers over stress, audities en onzekerheden. „Persoonlijke verhalen”, benadrukt Serebrennikov. „Eén zanger vertelde hoe hij soms masturbeert voor een voorstelling, om de stress af te schudden.”

Jongeren zien opera als speeltje voor hun ouders. Dat is doodzonde Kirill Serebrennikov regisseur

Duivelse voice-over

Acteur Odin Biron speelt een toegevoegde vertelrol. ‘The Red One’ is een soort duivelse voice-over die misstanden en machinerieën in het operavak aan de kaak stelt. Hij lispelt de zangers toe dat ze het nooit zullen redden – of juist wel. Voedt onzekerheden en successen.

De omwerking van Der Freischütz is „drastisch maar nodig”, vindt Serebrennikov. „Waarom willen we deze opera nu, na twee eeuwen, nog zien? Hoe betrek je er een jong publiek bij? Jongeren zien opera als het speeltje van hun ouders. Doodzonde, het is een goudmijn voor iedereen. Ik kom uit het moderne theater: daar is het ideaal altijd om een brug te slaan naar het heden. Zo wil ik ook opera benaderen. Waar gaat dit verhaal het écht over, over welke angsten en welke krachten?”

Het werken aan een opera lijkt meer op film dan op theater, vindt hij. „Je moet je ontzettend goed voorbereiden en je extreem strak en gefocust aan je plan houden. En vervolgens moet alles in een paar weken samenkomen.”

Het grote verschil? Zangers versus acteurs. „Zangers zeggen heel vaak dat iets ‘niet comfortabel’ aanvoelt – en dat bedoelen ze dan negatief. Acteurs willen juist uit hun comfortzone breken, want dat is het domein waar de energie gaat stromen, waar het drama begint. Opera werkt anders, de muziek is echt leidend. Een echt goed acterende zanger die je kan doen vergeten dat hij zingt is een soort wonder, vind ik. Opera is op zichzelf al een werkende structuur, een kloppend geheel dat ik voor ik aan mijn regie begin noot voor noot wil snappen. ”

Tom Waits

Als extra laag zijn aan deze Freischütz met diens toestemming songs van Tom Waits toegevoegd, afkomstig van het album The Black Rider (1993) dat is gebaseerd op hetzelfde volksverhaal van Johann August Apel. „Later las ik dat componist Carl Maria von Weber bijna stierf toen hij per ongeluk graveerzuur dronk uit een wijnfles”, zegt Serebrennikov. „Hij hield er een hele gruizige stem aan over, net als die van Waits. Alle bruggetjes kloppen.”

Hoe blij hij ook is weer te kunnen reizen, werken aan een opera terwijl er in Oekraïne oorlog wordt gevoerd valt Serebrennikov zwaar. Hij voelt zich „losgezongen” en vindt het „extreem moeilijk”, verzucht hij na de repetitie in de lege foyers van De Nationale Opera – uitkijkend over de Amstel. „Kijk nou hoe prachtig dat uitzicht. Ik ben hier, terwijl daar oorlog is.”

In een essay in The Moscow Times sprak hij zich vorige week uit. De Russische inval wordt vergeleken met de barbaren uit J.M. Coetzee’s roman Waiting for the Barbarians. Serebrennikov schrijft er dat „cultuur het tegenovergestelde is van de staat. [...] Cultuur redt en verzamelt wat nog menselijk is in mensen. [...] Mededogen. Cultuur gaat over de afgronden en hoogten van de menselijke geest.”

„Ik doe nu wel alsof ik een soort rondreizende Europeaan ben, maar ik blijf een Rus”, licht hij toe. „Russisch is mijn moedertaal en nu Rus zijn is traumatisch.”

„Werken helpt. Schrijven. Ik wilde onderstrepen dat de Russische cultuur waarin ik ben opgegroeid tégen oorlog is, tegen wreedheid. Misschien dat ik ooit terug kan naar Rusland. Maar ik ben daar niet optimistisch over. Het is een groot en grillig land. Het maakt me verdrietig, donker en diep melancholisch.”

