Voor scholieren in Parijs is ‘puffen’ het nieuwe roken

Het krioelt van de tieners voor het negentiende-eeuwse gebouw van eliteschool Janson de Sailly in het zestiende arrondissement van Parijs. De scholieren stromen in groepjes door de grote, houten deuren naar buiten. Ze hebben hun schoolboeken weggestopt in tassen van merken als Zadig&Voltaire, hun haren zijn perfect gestyled. Er hangt een wolk van rook; de geur van tabak vermengt zich met mierzoete vlagen. Sommige scholieren roken ouderwetse sigaretten, soms zelfs zelfgerolde, maar de meeste rokers hebben een rood, groen of oranje staafje in hun hand: een puff.

Puffs vormen de nieuwste rooktrend onder jonge Fransen. Het zijn wegwerp-e-sigaretten die zeshonderd tot een paar duizend hijsjes meegaan en worden uitgebracht in talloze, vooral zoete, smaakjes. Het bekendste merk, Wpuff, heeft puffs in onder meer marshmallow-, rode vruchten- en icy banana-smaak en biedt ze aan met 0 tot 2 procent nicotine.

Het product ontstond in 2019 in Californië en wordt sinds 2020 in Europa verkocht. Sinds Chinese productiebedrijven de wegwerp-e-sigaret ontdekten, nam het aanbod in 2021 fors toe.

Vanwege de recente opkomst zijn er nog geen cijfers over het aantal gebruikers in Frankrijk en daarbuiten; Wpuff deelt geen verkoopcijfers. Maar duidelijk is dat de gekleurde staafjes in het Franse straatbeeld niet meer te missen zijn. Vooral in chiquere wijken – de e-sigaretten kosten 8 tot 15 euro per stuk – hangen er geregeld jongeren rond die aan puffs lurken. Zo ook rondom lycée Janson de Sailly, waar de zestienjarige Adrien (omdat hij minderjarig is, wil hij zijn achternaam niet in de krant) vertelt dat „iedereen die ik ken puffs gebruikt of ze op zijn minst een keer heeft geprobeerd”. Meerdere scholieren vertellen dat zelfs op collège (waar de leerlingen elf tot vijftien jaar zijn) flink gepufft wordt. Op TikTok delen Franse jongeren filmpjes waarop ze puffen in de auto, in bed of op school.

De zestienjarige Mohamed (ook hij wil zijn achternaam niet in de krant) vertelt dat hij sinds een paar maanden puffs gebruikt. „Ik zag ze voor het eerst ergens op straat, en toen op TikTok en in alle tabakswinkels”, vertelt hij terwijl zijn puff met appelsmaak een rondje maakt langs zijn vrienden. „Toen dacht ik: waarom zou ik het niet eens proberen?” Mohamed – een slanke jongen met bruine krullen die zich ‘MoMo’ laat noemen – was meteen om: „Ik heb het getest, ik vond het lekker, ik heb het gekocht”. De scholier, die geen normale sigaretten rookt, vindt dat de e-sigaretten „interessante smaken” hebben en hij koopt steeds verschillende. Inmiddels gebruikt hij één puff, à zeshonderd hijsjes, per twee dagen.

Ook schoolgenoot Jeanne Kauffhaus (18) is een grootgebruiker, zegt ze even verderop terwijl ze met twee vriendinnen – allen tot in de puntjes gestyled – over straat loopt. Haar lievelingssmaak is mangue glacée (ijzige mango), maar vandaag heeft ze een staafje in appelsmaak tussen haar vingers. „Ik ben een paar maanden geleden begonnen, uit nieuwsgierigheid en misschien ook wel een beetje om erbij te horen, iedereen doet het”, zegt ze. „Inmiddels is het echt een levensstijl geworden. Een sigaret roken duurt wel vijf minuten, maar je puff kun je de hele dag erbij pakken, tussen de lessen door of zelfs als je even op bed ligt.” Voor Jeanne is het een voordeel dat de puffs geen vieze geur afgeven. „Als ik ze in mijn kamer heb gebruikt en mijn moeder komt binnen, zegt ze alleen: wat ruikt het hier zoet.”

Ook in Nederland worden puffs gebruikt door jongeren, ziet tabaksexpert Esther Croes van het Trimbos-instituut. Over het Nederlandse gebruik zijn evenmin cijfers, maar Croes zegt „wekelijks telefoontjes te krijgen van journalisten en schooldirecteuren” met vragen over het fenomeen.

Foto Anita Pouchard Serra

Aantrekkelijk en gevaarlijk

De voordelen die de scholieren noemen zijn precies wat de puffs zo aantrekkelijk én gevaarlijk maakt, zegt docent publieke gezondheid Loïc Josseran van de Universiteit van Versailles, tevens voorzitter van de Alliantie tegen Tabak, via Zoom. „We hebben niet eerder een product gezien dat zó makkelijk in gebruik is.” Puffs hoeven anders dan gewone e-sigaretten niet aangevuld of opgeladen te worden en de damp is minder dik en daardoor makkelijker in te ademen. Ook zijn de puffs kleiner, waardoor ze goed te verstoppen zijn in etuis of brillenkokers.

Bovendien is de marketing van nicotine houdende producten niet eerder zo sterk op jongeren gericht geweest, zegt Josseran. „De producenten zullen dat nooit toegeven, maar de apparaatjes hebben felle kleurtjes, de smaken zijn heel zoet, het ziet er ludiek uit en het is makkelijk om in te ademen. Zulke producten maak je niet voor vijftigjarigen of ex-rokers.”

Josseran vreest dat de puffs een „toegangspoort tot tabaksgebruik” kunnen vormen. „Jongeren raken op jonge leeftijd verslaafd aan de handeling van roken en aan het innemen van nicotine – het jonge brein is veel vatbaarder voor verslaving – en zullen over een paar jaar zat zijn van het consumeren van dingen met munt-, ananas- of icy banana-smaak. En dan stappen ze over op gewone sigaretten.” Zijn angst is gegrond: meermaals is uit onderzoek gebleken dat het gebruik van e-sigaretten op jonge leeftijd leidt tot het gebruik van gewone sigaretten.

Ook zijn de puffs, net als andere e-sigaretten, zelf schadelijk. In de damp komen schadelijke stoffen vrij en steeds meer studies tonen aan dat het gebruik van e-sigaretten kan leiden tot schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Sowieso kan het gebruik van nicotine door jonge mensen ervoor zorgen dat de aanleg van sommige verbindingen in de hersenen wordt verstoord en de nicotinezouten die in puffs en sommige andere e-sigaretten worden gebruikt maken deze extra verslavend.

De meeste jongeren lijken wel op de hoogte te zijn van de gevaren. Zo zegt Jeanne aan het begin van het gesprek meteen dat ze „wel weet dat het niet goed voor haar gezondheid is” en verzekert Mohamed dat hij op een gegeven moment gaat (en kan) stoppen. Adrien zegt dat „we onbewust denken dat het minder erg is dan echte sigaretten” maar dat hij beseft dat ook de puffs schadelijk zijn.

Verankerd in de cultuur

Toch is het gebruik in Frankrijk niet makkelijk tegen te gaan. Hoewel puffs officieel niet verkocht mogen worden aan minderjarigen, blijkt het voor jongeren heel makkelijk om de staafjes te kopen. Alle puffende minderjarige scholieren bij Janson de Sailly zeggen puffs en andere nicotine houdende producten zonder problemen te kunnen kopen.

Mohamed – zijn open gezicht verraadt zijn jonge leeftijd – koopt zijn puffs bijvoorbeeld gewoon bij tabakswinkels, waar hij naar eigen zeggen nooit om zijn ID wordt gevraagd. „Misschien is het de baard”, zegt hij grappend, terwijl hij met zijn hand over zijn driedagenbaardje gaat. Uit een onderzoek met mystery shoppers van twaalf tot achttien jaar van het Nationaal Comité tegen Tabaksgebruik bleek in 2019 dat bijna twee derde van de tabakswinkels jongeren niet om hun ID vragen als zij nicotinehoudende producten willen kopen.

De vaak kleurige wegwerp-e-sigaretten worden uitgebracht in talloze, vooral zoete, smaakjes. Foto Anita Pouchard Serra

Dit gebrek aan controle is een teken van hoe diepgeworteld roken nog altijd in de Franse cultuur is, zegt Josseran. Mensen die weleens in Frankrijk zijn geweest, zal het niet verbazen dat het percentage Fransen dat rookt (28 procent) beduidend hoger ligt dan in bijvoorbeeld Nederland (17 procent) of het VK (13 procent). De Fransen roken zelfs meer dan inwoners van andere West-Europese landen waar veel gerookt wordt zoals Italië (20 procent) en Spanje (25 procent), aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Binnen de EU wordt alleen in Hongarije, Bulgarije, Kroatië en Cyprus evenveel of iets meer gerookt dan in Frankrijk.

Als je als jongeman in Frankrijk rookt, zegt Josseran, word je over het algemeen beschouwd als mannelijk, slim, stoer. „En een jonge vrouw is glamour en sexy.” Dit beeld wordt bevestigd in vlotte TikTok-filmpjes, maar ook in Franse films, waarin relatief veel gerookt wordt, en buitenlandse producties als Netflix-serie Emily in Paris, waarin het clichébeeld van een romantisch, met rook gevuld Parijs wordt bevestigd.

Organisaties als de Alliantie tegen Tabak proberen het imago van roken te veranderen, maar heel vlot gaat dat niet, geeft Josseran toe. De continue ontwikkeling van nieuwe producten zoals de puff helpt daar niet bij. Want zoals Jeanne Kauffhaus zegt: „Jongeren vinden de puffs stijlvol, het is echt onderdeel van de mode van nu.”

Correctie (2 juni 2022): Anders dan eerder in de kop boven dit artikel stond, wordt er op Franse schoolpleinen niet gepufft. Op het schoolplein is roken verboden.