De filmdocumentaire The Capote Tapes, uit 2019, nu pas te zien in Nederlandse bioscopen, voegt voor de Capote-kenners feitelijk weinig toe, maar is dankzij allerlei archiefbeelden toch de moeite waard als blijvende herinnering aan een bijzonder literair fenomeen.

Truman Capote heeft qua omvang een bescheiden oeuvre achtergelaten, maar er zitten briljante uitschieters bij waarmee hij veel collega’s zal overleven: In Cold Blood, Breakfast at Tiffany’s en het verhaal A Christmas Memory. Zijn werdegang is bekend: van gevierd schrijver tot beroemde societyfiguur, die uit die kringen verstoten werd toen hij er genadeloos over schreef.

Deze documentaire van Ebs Burnough laat veel zien van die schijnwereld van glitter, glamour en gossip waarin Capote zich gretig bewoog. Juist daarom valt de enige onbekende persoon in die omgeving zo op: Kate Harrington, een vrouw die als kind met Capote kennismaakte toen hij een relatie kreeg met haar vader, John O’Shea, een getrouwd man en manager van Capote.

Haar moeder scheidde van O’Shea nadat ze de relatie ontdekte. Ze raakte aan de drank en Kate belde als twaalfjarig meisje voor advies met Capote, een soort oom voor haar. Capote liet haar naar New York komen en ontfermde zich over haar. Hij zag een toekomst voor haar als fotomodel en introduceerde haar bij vrienden als de fotograaf Richard Avedon.

Hij raadde haar ook aan een dagboek te beginnen, zoals hij vroeger gedaan had. „Dat is wat mij in leven heeft gehouden gedurende mijn adolescentie.” Capote, zelf zonder ouders opgegroeid bij familieleden van zijn moeder, moet veel van zichzelf in haar hebben teruggezien.

Ze wist niet wat haar overkwam. Ze bezocht feestjes waar beroemdheden als Henry Kissinger, Norman Mailer, Sammy Davis jr. en Ryan O’Neal aanwezig waren; O’Neal wilde haar – vijftien jaar - versieren, maar dat mocht niet van Capote. Later zag Capote ook een actrice in haar en bracht haar in contact met de filmwereld. De rollen waren inmiddels omgedraaid: Capote was een alcoholisch wrak geworden en zij moest voor hém zorgen. Ze vond dat ze geen acteertalent had en koos voor een carrière in de bladenwereld.

Haar verschijning in deze documentaire is een verademing: eindelijk iemand die met een zekere nuchterheid, maar tegelijk veel genegenheid over Capote praat. Haar verhaal las ik eerder in Truman Capote, een boek van George Plimpton, die allerlei vrienden van Capote interviewde. De tapes van die gesprekken kwamen na Plimptons dood in handen van Burnough, die ze dankbaar voor zijn film gebruikte.

Voor Burnough is Harrington het levende bewijs van de zachtere kant van Capote, die berucht was om zijn scherpe tong. Tot in zijn laatste droeve jaren heeft Harrington zich om Capote bekommerd. Toen ze hem weer eens van de drank en de pillen probeerde af te houden, zei ze tegen hem: „Ik hou van je, is dat niet genoeg?” „Ach, schat,” zuchtte hij, „was het maar waar.”

Ongeneeslijke wanhoop. Ik dacht aan het autobiografische A Christmas Memory, de scène waarin de dronken vader afscheid van zijn zoontje moet nemen, die weer terug naar huis gaat: „‘Geef me een zoen, asjeblieft, asjeblieft. Geef me een zoen. Zeg tegen je pappie dat je van hem houdt.’ Maar ik kon geen woord uitbrengen. Ik was als de dood dat ik mijn bus zou missen.”