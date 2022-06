VS leveren toch meer geavanceerde raketsystemen aan Oekraïne

VS leveren toch geavanceerde raketsystemen aan Oekraïne

De Verenigde Staten gaan toch „meer geavanceerde raketsystemen” naar Oekraïne sturen, schrijft president Joe Biden in een opiniestuk in The New York Times. Het gaat om raketsystemen die „preciezer belangrijke doelwitten kunnen raken” en in theorie ook doelen in Rusland, maar het is niet de bedoeling dat ze daarvoor gebruikt gaan worden.

Wat Biden niet expliciet schrijft, maar regeringsbronnen wel bevestigen aan de persbureaus Reuters en AFP is dat het onder meer raketsystemen van het type Himars betreft. Himars-raketten gebruiken precisiegeleide munitie en hebben een bereik van zo’n tachtig kilometer.