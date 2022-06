Nieuw United Ukrainian Ballet wil géén Zwanenmeer dansen

De ingang van het voormalige Koninklijk Conservatorium in Den Haag is versierd met ballonnen in de kleuren van de Nederlandse en Oekraïense vlaggen, als een dna-helix in elkaar gedraaid. Het gebouw is sinds kort naast Leger Des Heils-opvanglocatie voor vluchtelingen ook de woon- en werkplaats van (nu nog) een twintigtal Oekraïense balletdansers. Dinsdag vond in een van de studio’s de officiële aftrap plaats van The United Ukrainian Ballet, een initiatief van voormalig eerste soliste van Het Nationale Ballet Igone de Jongh en Matthijs Bongertman van Senf Theaterpartners.

De Jongh was op het moment van de inval net begonnen aan de tournee van Igone – I, haar eerste eigen programma, waarin ze met twee Oekraïense partners danst. „Zij hebben vijf dagen niet geslapen, totale paniek. We vroegen ons af of het wel verantwoord was om ze het toneel op te laten gaan. Maar dat wilden ze juíst”, vertelt De Jongh na de korte presentatie met speeches van onder andere ambassadeur Maksym Kononenko van Oekraïne en burgemeester Jan van Zanen van Den Haag.

„We dachten: we richten een gezelschap op”, grinnikt Bongertman. „Dat plan hebben we toch maar in tweeën geknipt: eerst een centrum waar ze op adem kunnen komen, dan een gezelschap.” In een mum van tijd is een organisatie opgetrokken, The United Ukrainian Ballet Foundation, ondersteund door donoren, organisaties, Gemeente Den Haag, Leger Des Heils, de Kylián Foundation en Stichting Dansersfonds.

Zonder vader

In het labyrintische gangenstelsel wijzen nu bordjes in het Oekraïens naar studio’s en andere voorzieningen. En er spelen kinderen: een paar danseressen zijn met kind naar Nederland gekomen. „Maar zonder de vader. Dat is een grote stressfactor”, zegt Rinus Sprong, directeur van de Foundation en dansdocent. De motivatie is desondanks onverminderd groot: „Twee dagen geleden zijn weer een paar dansers aangekomen, gisteren stonden ze al in de les. Zo zijn dansers.”

Doordat mannen het land niet uit mogen, telt het gezelschap tot nu toe slechts drie mannen, tegen vijftien vrouwen. Maar Bongertman heeft goed nieuws. „Twaalf mannelijke dansers hebben toestemming van de Oekraïense regering gekregen om naar Nederland te gaan. Daarmee kunnen we een echt gezelschap gaan vormen.”

De afgelopen weken is hard gewerkt: de dansers moesten na maanden stilzitten weer in vorm komen en er moet een repertoire op poten worden gezet. In juli zullen dansers van het gloednieuwe gezelschap optreden tijdens de Haagse Parade en er staan deze zomer voorstellingen gepland in Amsterdam en Londen.

Tijdens de presentatie dansen de Oekraïners een deel uit Falling Angels, dat zij met choreograaf en Haags ereburger Jirí Kylián hebben ingestudeerd. De Nederlandse Tsjech Kylián stond meteen klaar om een bijdrage te leveren. Hij vluchtte in 1968 met de laatste trein uit Praag, net voor de Russische tanks daar binnenrolden. „Ik weet wat zij doormaken.”

Een kans

Een andere internationale topchoreograaf, Alexei Ratmansky – Rus met Oekraïense familie én voormalig directeur van het Bolsjoi Ballet – ‘doneert’ zijn versie van Giselle en komt zes weken repeteren. „Om niet”, aldus De Jongh, die samen met Ratmansky de hoofdprogrammering van het gezelschap zal invullen.

The United Ukrainian Ballet zal géén Zwanenmeer uitvoeren, géén Notenkraker. De Jongh: „De dansers willen geen Russische balletten doen.” Ambassadeur Kononenko gaat nog een stapje verder in zijn speech: „Het ballet in Oekraïne heeft altijd onder invloed van Russen gestaan. Deze band moeten we nu doorbreken om de uniciteit van de Oekraïense cultuur te benadrukken.”

Oorlog is vreselijk, maar ook een kans, vindt ook een van de danseressen die de microfoon krijgt tijdens de spontane ‘talkshow’ van burgemeester Van Zanen: „Tot voor kort wist niemand iets over Oekraïne, nu heeft iedereen het erover. Wij kunnen laten zien wie we zijn, wat we kunnen en wat er gebeurt in Oekraïne. We willen ambassadeurs zijn voor ons land.”