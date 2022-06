Nabestaanden hoeven huis na fataal misdrijf niet meer zelf op te ruimen

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) wil een einde maken aan het gebruik dat nabestaanden van fatale misdrijven het huis waar het misdrijf plaatsvond zelf moeten opruimen. De minister beloofde woensdag aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer uiterlijk tegen het einde van het jaar „een eenduidig, landelijke werkwijze” te zullen presenteren om de huidige regelingen aan te passen. Weerwind zou ook zelfmoorden in dit plan willen opnemen.

Momenteel moeten nabestaanden het huis waar een naaste door een misdrijf omkwam, bijvoorbeeld door moord of doodslag, zelf schoonmaken of door een professioneel bedrijf laten schoonmaken. Rechercheurs komen vaak ter plekke om onderzoek te doen en ruimen een deel van het plaats delict op, maar vaak niet alles. Als een dergelijk misdrijf op straat gebeurt, is de gemeente verantwoordelijk voor het opruimen van het plaats delict.

„Soms wordt er een moord gepleegd en zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het reinigen van de aangetroffen woning”, zei Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) in het commissiedebat. Zijn PVV-collega Lilian Helder: „Je zal toch maar het bloed van je kind moeten opruimen.” JA21 en VVD stelden vergelijkbare vragen.

Minister Weerwind was het met deze partijen eens en noemde de huidige regels „schrijnend” en „ernstig”. Eerder dan tegen het einde van dit jaar met plannen komen, lukt volgens hem niet. „Ik moet kijken hoe ik dit ga betalen, hoe zorg ik voor een landelijk dekkend netwerk, hoe zorg ik dat het snel gebeurt en er geen weken of maanden tussen liggen.”