Na de Russische invasie in Oekraïne stelt de nieuwe defensiepolitiek van Scholz teleur

Hoe staat het met de Duitse ‘Zeitenwende’, de historische ommekeer in het buitenland- en veiligheidsbeleid die kanselier Olaf Scholz drie dagen na de Russische inval in Oekraïne aankondigde?

Bijna honderd dagen later vragen critici uit binnen- en buitenland zich af wat er van die ommezwaai terecht is gekomen: de Britse krant The Times noemde de weinig vastberaden koers van Scholz deze week „teleurstellend”. Oppositieleider Friedrich Merz (CDU) foeterde woensdag tijdens een debat in de Bondsdag dat de ‘Zeitenwende’ vooralsnog veel schulden behelst, maar verder een loze term is geworden.

Een deel van de investeringen in de Duitse strijdkrachten die Scholz in februari aankondigde, krijgt deze vrijdag tenminste een bestemming. Over de besteding van het enigszins uit de lucht gegrepen bedrag van 100 miljard euro wordt vrijdag in de Bondsdag gestemd. De benodigde twee derde meerderheid is in samenspraak van regering en oppositiepartij CDU al veiliggesteld.

De CDU eiste dat de 100 miljard uitsluitend aan defensie zouden worden uitgegeven, en niet, zoals enkele meer pacifistische stemmen uit coalitiepartijen SPD en de Groenen wilden, ook aan oorlogspreventie. De investering moet de Bundeswehr, waarop tot enkele jaren geleden stug werd bezuinigd, moderniseren.

Van de eenmalige uitgave van 100 miljard euro zal rond 41 miljard euro naar de luchtmacht gaan, 19 miljard naar de marine en 16,5 miljard naar de landmacht. Er zullen onder meer Amerikaanse F-35’s worden aangeschaft, nieuwe gevechtsvliegtuigen van Duitse makelij, tanks, helikopters, een fregat, een aantal kleinere schepen en een nog nader te bepalen luchtafweersysteem. De landmacht, die naar verluidt een chronisch tekort heeft aan basisvoorzieningen als lange onderbroeken en helmen, krijgt ook nog eens 2,4 miljard euro voor de persoonlijke uitrusting van de militairen.

Een ander onderdeel van de nieuwe Duitse defensiepolitiek is Scholz’ belofte om Duitsland in de toekomst te laten voldoen aan de NAVO-norm van 2 procent van het bbp aan defensie-uitgaven. Ook hierin vond de regering-Scholz een compromis met oppositiepartij CDU: tot en met 2024 zal de 2-procent-norm worden gehaald, maar het staat de regering vrij om het ene jaar meer te investeren dan het andere.

Schulden

Voor de liberale minister van Financiën Christian Lindner (FDP) is de begroting van 2022, waarover woensdagochtend werd gedebatteerd, een acrobatische toer. De FDP is economisch conservatief en fel tegen schulden, Lindner voorop.

Toch is de minister van plan dit jaar enorme schulden te maken, met de belofte zich volgend jaar weer aan de Duitse ‘Schuldenbremse’ te houden, de grondwettelijke verplichting de staatsschuld niet meer dan 0,35 procent van het bbp per jaar te laten toenemen.

Naast 100 miljard voor de Bundeswehr, wil Lindner ook 60 miljard die vorig jaar werden vrijgemaakt om de coronacrisis te bestrijden, voor investeringen in verduurzaming gebruiken. De CDU vindt het ongrondwettelijk dat geld bestemd voor een crisis wordt overgeheveld naar een andere bestemming en heeft bezwaar gemaakt bij de hoogste rechter in Karlsruhe.

Oud spul

Behalve nieuw materieel voor het Duitse leger, kondigde Scholz woensdag ook nieuwe wapenleveranties aan voor Oekraïne. Eerder die ochtend bekritiseerde oppositieleider Merz Scholz en zijn regering omdat de beloofde tanks van een maand geleden nog steeds niet in Oekraïne zijn aangekomen.

De bondskanselier reageerde, zichtbaar getergd, met een opsomming van alle wapens die Duitsland al zou hebben geleverd. Ook noemde Scholz een afspraak met Griekenland: Griekse tanks van Sovjet-makelij worden geleverd aan Oekraïne, Duitsland zal in ruil daarvoor nieuwe tanks aan Griekenland leveren.

De Oekraïense ambassadeur in Berlijn Andri Melnyk was niet onder de indruk van dat plan: „Niemand kwam op het idee de Oekraïners te vragen of we dat oude spul ook nodig hebben”, schreef de ambassadeur op Twitter.

Luchtafweersysteem Duitse hittezoekende raket voor Oekraïne De Duitse regering heeft besloten om een modern luchtafweersysteem voor de middellange afstand aan Oekraïne te leveren. De Iris-T is een Duitse hittezoekende raket die oorspronkelijk ontworpen is voor het luchtgevecht tussen straaljagers, maar die ook vanaf een lanceerinrichting op de grond kan worden afgevuurd. Een dergelijk luchtafweersysteem is een belangrijke upgrade ten opzichte van de lichte luchtafweerraketten voor laagvliegende doelen (voornamelijk ‘Stingers’) die het Westen tot nu hebben gedoneerd. Oekraïne vraagt al langer om luchtafweer. In april stuurde Slowakije daarom een batterij S300’s van Sovjetmakelij, een strategisch systeem voor de lange afstand. Duitsland stelde eerder verouderde luchtdoelkanonnen van het type ‘Gepard’ (in Nederland bekend als de Cheetah PRTL) ter beschikking. Berlijn kondigde ook aan dat het Duitse pantsergevechtsvoertuigen van het type ‘Marder’ levert aan Griekenland. In ruil daarvoor zou Athene bereid zijn om oude sovjet-pantservoertuigen door te schuiven naar Kiev.