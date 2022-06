Na 41 jaar stopt De Dijk met bloedend hart

‘De jongens vinden het helemaal niks, die waren liever nog jaren doorgegaan.” De Dijk stopt, en dat was het besluit van Huub van der Lubbe en van Huub van der Lubbe alleen, dat is duidelijk. Met een persbericht en een interview in De Volkskrant maakte de zanger het woensdagochtend bekend: na 41 jaar komt er een einde aan de Amsterdamse band. Van der Lubbe wil andere dingen gaan doen, „nu dat nog kan”.

Het is niet de eerste keer dat Van der Lubbe de handdoek in de ring wil gooien, maar de redenen zijn nu anders. Uit het boek Achter De Dijk van NRC-journalist Hugo Logtenberg, dat vorig jaar uitkwam, bleek dat de bandleden eerder vaak en flink botsten en regelmatig met één been over de drempel van de deur stonden. Bijvoorbeeld omdat gitarist Nico Arzbach een tweede gitarist (JB Meijers) in de band moeilijk kon verkroppen, of omdat dat Van der Lubbe zijn gehoorbeschadiging te danken zou hebben aan de te hard drummende Antonie Broek.

Het kwam elke keer goed. Maar Van der Lubbe stopt nu om andere, minder heethoofdige redenen. Ten eerste is er die gehoorbeschadiging, een „kwelling” die hij niet erger wil maken. „Het voelt als een aankondiging van het einde, van de resolute onomkeerbaarheid der dingen”, zei hij er in 2019 tegen NRC over. „Ik probeer dat gesuis inmiddels maar te koesteren. Het is een soort Stichting Blijvend Applaus.”

Daarnaast is het dus simpelweg tijd voor iets nieuws, vindt Van der Lubbe. In het boek van Logtenberg zei hij al dat er nog „zoveel andere dingen” zijn die hij wil doen, en die wil hij nu gaan doen, voordat het ‘geforceerd zou worden’. „Eén kant van mij zegt dat we tot de laatste snik moeten doorgaan. Maar ja, ik ben 69. Je hebt geen zeven levens, je hebt er niet eens twee”, zei hij in De Volkskrant.

Daarin schuilt een derde reden: de confrontatie met sterfelijkheid. De dood van drie generatiegenoten in één week – Jan Rot, Arno Hintjes en Henny Vrienten – sterkte Van der Lubbe in zijn beslissing om te stoppen. „Als ik nu niet zelf in mijn lot ingrijp, dan gebeurt het niet meer.”

Nooit op één in Amerika

De Dijk begon in 1981 in Amsterdam. Ze brachten meer dan twintig albums uit en speelden in zo’n beetje elke zaal in het land, waaronder ook Ahoy in Rotterdam en, vorig jaar bij het veertigjarig jubileum van de band, in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De band creëerde een warmbloedige sound met americana en rock als basis, in het begin nog onder de invloed van punk en new wave, later veel meer vol van soul en blues. Speerpunt: de poëtische teksten en robuuste stem van Van der Lubbe, met van het begin af aan de vaste overtuiging dat ze in het Nederlands moesten. „Mensen die er iets vanaf wisten, zeiden dat dat dom was”, zei Van der Lubbe bij hun concert in de Ziggo Dome vorig jaar. „We zouden nooit een nummer-1 hit in Amerika krijgen.” Ze kregen gelijk, maar wat hadden ze een plezier.

De Nederlandstalige poproep De Dijk met zanger/dichter Huub van der Lubbe in het televisieprogramma ‘Pubertijd’, 5 maart 1984. Foto ANP

De eerste single kwam uit in 1982, ‘Bloedend Hart’ met de gedurfde openingszin ‘Ik doe niks en ik doe niks’. Het ‘en ik krab wat aan mijn kont’, werd op verzoek van de TROS bij een optreden in Op Volle Toeren veranderd in ‘en ik krab wat aan mijn hond’. Bij de uitvoering tijdens Nederland Muziekland (Veronica) haalde hij tot schok van de programmamakers na de laatste uithaal – ‘om mijn niet te stélpen bloedend hart’ - een rauw stuk vlees uit zijn binnenzak.

Na ‘Bloedend Hart’ bleven nieuwe grote hits een tijdlang uit, ondanks klein succes met singles als ‘Binnen zonder kloppen’ (1985) en ‘Mag het licht uit’ (1987), waarna ze als aanmoedigingsprijs de Zilveren Harp ontvingen.

Maar het album Niemand In De Stad (1989) ging meer dan 100.000 keer over de toonbank, dankzij hits als het rockende ‘Ik kan het niet alleen’ en ‘Nergens goed voor’. ‘Ik ben nergens goed voor, jij weet er alles van’, zingt Van der Lubbe daar, geïnspireerd door de miserabele tijd die hij in Groningen doorbracht omdat zijn vrouw Teuntje Klinkenberg daar werkte.

Van der Lubbe liet zich voor zijn teksten meestal door het echte leven inspireren. Ook de grootste hit uit 1994, ‘Als ze er niet is’, gaat over zijn vrouw. Het nummer haalde nummer 5 in de Top 40, staat steevast in de Top 2000 en is op Spotify ruim 15 miljoen keer beluisterd, meer dan alle andere nummers van de band (‘Ik kan het niet alleen’ staat op 14,4 miljoen streams).

Solomon Burke

In 2010 bracht De Dijk een album uit met hun eigen jeugdheld, soulzanger Solomon Burke. Maar de tour met Burke eindigde dramatisch nog voor hij begon: Burke overleed op 10 oktober op Schiphol, onderweg naar een gezamenlijk optreden in Paradiso.

Vorig jaar bracht De Dijk de melancholische single ‘Goed je weer te zien’ uit. Het 40-jarig jubileum van de band werd daarmee gevierd, maar het bleek ook een ballade voor het gehoopte einde van de coronacrisis: ‘Die loos verstreken tijd / loopt nu eindelijk op z’n end’. De Dijk speelde het nummer bij de jubileumshows in de Ziggo Dome in Amsterdam, waar door corona-beperkingen maar 75 procent van de maximale capaciteit van 17.000 bezoekers bij aanwezig mocht zijn.

„De band, de muziek, het publiek hebben hem alles gebracht waar hij ooit van droomde zegt de zanger over de veertig jaar spelen met De Dijk”, zo luidt het persbericht. Wat rest is nu nog een tour langs festivals, popzalen en openluchttheaters, met op 1 oktober een concert in de Ziggo Dome en eind december het 80ste, 81ste en 82ste concert van De Dijk in Paradiso – de zaal waar de band in 1981 ook hun allereerste show gaf.