‘Mensen willen veel te snel tot meningen komen’

Een paar keer tijdens het gesprek zegt Nicolas Stemann het: „We leven in gecompliceerde tijden.” In zijn voorstellingen gaat Stemann ingewikkelde zaken niet uit de weg. Zijn theaterwerk laat zich niet vangen in een helder, eenduidig statement. „Ik probeer de complexiteiten van deze tijd te waarderen. Gecompliceerde kwesties zijn goed voor het theater, het is waar theater voor gemaakt is.”

Als een van de ‘associate artists’ drukt Nicolas Stemann (1968, Hamburg) dit jaar een groot stempel op het Holland Festival. Met een aantal in het oog springende producties focust het programma dit jaar op identiteitspolitiek en klimaatverandering, thema’s die Stemann na aan het hart liggen. De van oorsprong Duitse theaterregisseur confronteert zijn toeschouwers graag met de „blinde vlekken van deze tijd”, vertelt hij via een beeldverbinding vanuit zijn woonplaats Zürich, waar hij samenwoont met zijn Nederlandse vrouw, mezzosopraan Olivia Vermeulen.

In Contre-enquêtes, een intieme voorstelling die hij in 2021 maakte bij het Franse gezelschap Théâtre Vidy-Lausanne, gaat hij op zoek gaat naar de sporen van de Franse kolonisatie van Algerije, waar in 1962 na een bloederige onafhankelijkheidsstrijd een eind aan kwam. De voorstelling is gebaseerd op het boek Moussa, of de dood van een Arabier van de Algerijnse schrijver Kamel Daoud. De in 2013 in Frankrijk als Meursault, contre-enquête verschenen roman is een reactie op het beroemde boek De vreemdeling van Albert Camus, waarin hoofdpersoon Meursault zonder uitleg een Arabier vermoordt. In een prozaïsche monoloog voert Daoud de broer van deze Arabier op, die zich in de nasleep van de moord afvraagt waarom alle aandacht uitgaat naar de dader en niemand geïnteresseerd is in de identiteit van het slachtoffer. Iedereen kent Meursault, maar zijn broer kreeg niet eens een naam.

Het idee voor deze voorstelling ontstond vlak na de aanslagen op Charlie Hebdo in 2015, vertelt Stemann. „De moordenaars waren allemaal van Algerijnse afkomst, maar het viel me op dat daar in Frankrijk eigenlijk nooit over gesproken werd. Het debat ging over politiek, fanatisme, religie, terrorisme en natuurlijk vrijheid van meningsuiting, maar niemand vroeg zich af of de gebeurtenissen een gevolg konden zijn van de kolonisatie in Algerije. Dat is iets waar de maatschappij in Frankrijk lange tijd de ogen voor heeft gesloten. Voor alle duidelijkheid: ik wil de aanslagen daarmee zeker niet goedpraten, maar ik geloof dat als je niet inziet dat er een aspect van dit incident verband houdt met kolonialisme, je nooit echt zult begrijpen wat er aan de hand is.”

In de voorstelling vertolken acteurs Mounir Margoum en Thierry Raynaud beiden de Algerijnse protagonist uit Daouds roman. Maar halverwege raken de twee acteurs met elkaar in conflict over wie het meeste recht heeft om zich dit postkoloniale trauma op het podium toe te eigenen. Stemann toont daarmee de complexiteit van het huidige identiteitsdebat. „Het ingewikkelde is dat men ervan uitgaat dat je nooit alleen voor jezelf spreekt, maar ook per definitie voor een grote groep, een grotere identiteit. Dat mechanisme onderzoeken we expliciet in de voorstelling. Margoum vertegenwoordigt de Maghreb, Raynaud vertegenwoordigt Frankrijk, of meer precies: het witte Frankrijk – al ontdekken ze gaandeweg het stuk dat hun achtergrond gecompliceerder ligt. Maar dat gegeven leidt ertoe dat alles wat ze zeggen in een groter verband wordt geplaatst, geen enkele uitspraak is meer vrijblijvend of onschuldig. Elke observatie doe je vanuit een bepaald perspectief en met een bepaald doel.”

Ook de vraag of Stemann zelf als Duitse regisseur het recht heeft om iets te zeggen over dit Frans-Algerijnse trauma, wordt in de voorstelling hardop gesteld. Een relevante vraag, meent Stemann. „In de voorstelling trekken we het breder. Het is een onderzoek naar schuld en trauma: hoe het ontkennen van schuld door de daders en het trauma van slachtoffers kunnen leiden naar zwijgen en depressie, en welke weerslag dat vervolgens heeft op de volgende generaties. En hoewel de geschiedenissen natuurlijk verschillend zijn, zie ik als Duitser parallellen met hoe Duitse families probeerden om te gaan met de enorme historische schuld van de Nazitijd.”

Het roept de vraag op in hoeverre je als acteur moet samenvallen met je rol, een thema dat ook in het Nederlandse theaterveld onder een vergrootglas ligt. Kunnen witte acteurs bijvoorbeeld wel personages van kleur spelen, is het belangrijk dat queer rollen ook door queer acteurs worden gespeeld? Thierry Reynaud voert in Contre-enquêtes als argument op dat hij ook zonder problemen Hamlet heeft gespeeld, terwijl hij tenslotte ook geen Deense prins is. Stemann: „De vraag is: wordt iedereen altijd geacht alleen zichzelf te spelen? Is het niet meer mogelijk om op een podium te doen alsof je iemand anders bent? En het antwoord op die vraag zou moeten zijn: nee, het is belangrijk dat mensen op toneel doen alsof ze iemand anders zijn, want dat is waar theater over gaat.”

De context die aan dit vraagstuk ten grondslag ligt, is dat het heel lang voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend was om alles te spelen op het podium. „Lange tijd werden zwarte acteurs niet verondersteld Hamlet te spelen of werden mensen met Arabische wortels niet als koningen gecast. Dat is natuurlijk een zeer onrechtvaardige situatie, en het debat zoals dat nu gevoerd wordt, is een reactie op die onrechtvaardigheid. Ik denk dat als we eenmaal een staat hebben bereikt waarin iedereen, ongeacht afkomst, etniciteit, seksuele geaardheid of gender alles kan spelen, het debat ook weer wat losser wordt.”

Stemann merkt de laatste jaren een verschuiving op, waarin veel verborgen of gemarginaliseerde perspectieven naar de voorgrond treden. „Daardoor ben ook ik me er in toenemende mate bewust van dat ik niet praat vanuit een neutraal perspectief, maar specifiek als witte man. Dat heeft als consequentie dat praten voor mij daardoor ineens ingewikkelder is dan vroeger. Als professioneel ‘prater’ – in de zin dat ik kunstwerken maak die willen communiceren – lijkt dat in eerste instantie een probleem. Je hoort veel mensen daar ook aanstoot aan nemen, die klagen dat je tegenwoordig niets meer mag zeggen. Ik kies er bewust voor om het geen probleem te laten zijn, maar een vruchtbaar en relevant onderwerp voor de kunst.”

Contre-enquêtes, over Frankrijks koloniale verleden met Algerije, van Nicolas Stemann. Foto Philippe Weissbrodt

Stemann wil met zijn werk geen stellingen innemen, maar nuances in denkbeelden aanbrengen. „Mijn werk is niet politiek. Ideologieën wantrouw ik van nature, die hoop ik met mijn kunst juist te ondermijnen. Ideologisch denken heeft veel macht, want het wil tot verandering aanzetten, maar het heeft niet het vermogen om de dingen in hun complexiteit te zien.”

Ideologisch denken heeft niet het vermogen om de dingen in hun complexiteit te zien

En dat is waarnaar hij streeft met zijn theater. „Mensen willen tegenwoordig veel te snel tot meningen komen. Daarom doe ik bijvoorbeeld geen uitspraken over de oorlog in Oekraïne: ik ben niet zo snel. Maar dat is politiek: het verdelen in vijanden en vrienden. In het echte leven ligt dat niet zo eenvoudig, en ik vind dat theater daarover moet gaan. Dat probeer ik met Contre-enquêtes: als je ernaar kijkt, verandert voortdurend het perspectief op wat je ziet. Ik ben niet uit op eenvoudige antwoorden. Mijn theater staat daarmee automatisch ver af van politiek.”

Op het Holland Festival is ook zijn enscenering van Kein Licht te zien, een opera waarin een catastrofale ecologische ramp centraal staat, naar een libretto van Elfriede Jelinek uit 2011. Als associate artist vond Stemann het belangrijk om thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid op het festival te agenderen. Maar hoe verhoudt zijn bezorgdheid om het milieu zich tot een groot internationaal festival, waarin artiesten van over de hele wereld naar Amsterdam vliegen om een paar keer hun voorstelling te laten zien? Stemann lacht: „Ja, over blinde vlekken gesproken. Maar dat is deels de reden waarom dit op de agenda staat: ik denk dat we samen moeten nadenken over hoe we duurzamer kunnen produceren. Het aantal mensen dat we bereiken is zeer beperkt in verhouding tot de energie die het kost om zo’n voorstelling te vertonen, zeker gezien het internationale aspect.”

Kein Licht is een grote productie, waar in weerwil van de titel veel licht in wordt gebruikt: puur het spelen van de voorstelling zelf verbruikt al een hoop energie. „Ja: je kan ons zeker van hypocrisie beschuldigen. De energie die we gebruiken om over het onderwerp te praten, ligt aan de hoge kant. Maar aan de andere kant vind ik dat juist goed: we maken een belangrijk kunstwerk en het is een belangrijk onderwerp, dus laten we daar ook energie voor gebruiken.”

De paradox is volgens Nicolas Stemann dat je deze vragen meestal pas krijgt op het moment dat je het onderwerp agendeert. „Het voelt soms alsof je wordt gestraft op het moment dat je zo’n onderwerp op het podium brengt en er op een artistieke manier mee omgaat. Terwijl deze vragen altijd gesteld zouden moeten worden, bij iedere productie en aan iedereen.”

