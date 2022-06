In Groningen speelt zich een ‘nationale crisis’ af, waarschuwde de Nationale Ombudsman in oktober vorig jaar. Het vertrouwen van de Groningers in de overheid is door de aardbevingsproblematiek ernstig aangetast, de regering moet alles op alles zetten dat te herstellen. Burgers zijn een bureaucratisch moeras in gestuurd waaruit ze zichzelf maar moeten zien te redden. De tragische gelijkenis met het Toeslagenschandaal dringt zich op.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Ruim een half jaar later is er helaas weinig veranderd. Nog steeds wachten mensen op herstel of versterking van hun huizen. De schade zit ’m niet alleen in scheuren in huizen, ook psychisch hebben de Groningse gedupeerden ervan te lijden.

Des te stuitender is de ontdekking dat bij de besluitvorming over de gaswinning de belangen van de inwoners vrijwel geen rol speelden. Vertrouwelijke documenten die de afgelopen week in de openbaarheid kwamen leggen bloot hoe sterk het ministerie van Economische Zaken (EZ) onder invloed stond van de oliemaatschappijen. Dat NAM, Shell en Exxon zoveel mogelijk winst wilden maken, mag geen verwondering wekken. Maar van het ministerie zou je mogen verwachten dat het ook de belangen van de burgers meewoog, en dat het de druk van de bedrijven kon weerstaan. Dat blijkt niet het geval.

In 2012 werd de provincie Groningen getroffen door de zwaarste aardbeving tot nu toe, bij Huizinge. Voor het Staatstoezicht op de Mijnen was het na eigen onderzoek zo klaar als een klontje dat de gasproductie moest worden verlaagd, om erger te voorkomen.

Vergadernotulen laten zien aan welke intriges de oliemaatschappijen zich waagden om het advies van de toezichthouder onderuit te halen. Wetenschappers lieten zich schaamteloos voor hun karretje spannen. De bedrijven slaagden er glansrijk in minister Henk Kamp (VVD) te overreden de waarschuwingen van de toezichthouder te negeren.

Zo kwam het dat de NAM nota bene in het jaar na de zwaarste beving ooit in Groningen een recordhoeveelheid gas uit de grond mocht halen. Was dat alleen gebeurd vanwege het koude weer en leveringsverplichtingen, dan was het misschien nog verdedigbaar, maar commerciële overwegingen speelden evenzeer een rol. Dat werd niet naar buiten gebracht toen de exorbitant hoge gasproductie aan het licht kwam en de Tweede Kamer om opheldering vroeg.

En hier zit het échte probleem: noch de oliebedrijven noch het ministerie heeft tot op de dag van vandaag vrijwillig openheid van zaken gegeven over het gasdossier. Hoge ambtenaren van EZ werkten het vrijgeven van documenten zelfs actief tegen. Ook nu de gang van zaken op straat ligt komt het ministerie niet met een heldere reactie. Het departement speelt de bal door naar de parlementaire enquêtecommissie: die moet maar uitzoeken wat er in het verleden is gebeurd. Alsof het ministerie daar zelf niet bij was.

Het is mede deze heimelijkheid die het vertrouwen van de Groningers ernstig heeft aangetast. Het had veel geholpen als er in elk geval openheid was geweest over de motieven om de gasproductie voorrang te geven boven de veiligheid van de inwoners. Een eerlijke boodschap, hoe hard ook, is beter verteerbaar. Zeker als deze gepaard was gegaan met ruimhartige compensatie. Ook dat was niet het geval.

Premier Rutte gaat deze woensdag naar Groningen om zich op de hoogte te stellen van de afhandeling van schade en versterking. Hij zal daar ongetwijfeld beterschap beloven op allerlei terreinen. Maar welke boodschap hij ook meebrengt, het vertrouwen van de Groningers wint hij er niet mee terug.