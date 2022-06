Kasteelvrouw Emmy komt afgewisseld over als getikt en geweldig

Zelf bepalen hoe je leven loopt, en liefst ook nog hoe het afloopt. Dat is wat iedereen wil, maar zeker niet iedereen is gegeven. Grofweg zijn er twee scenario’s: autonomie houden of afhankelijk worden. Beide opties zagen we op een doordeweekse dinsdagavond op tv. Laat ik met het ellendigste einde beginnen. Dementie sluipt stiekem en vaak onverwacht een leven binnen. De ziekte is niet meteen dodelijk, maar wel langdurig slopend.

Acteur Adelheid Roosen en schrijver Hugo Borst maakten eerder al twee series over dementie, de derde Roosen & Borst heet Afscheid van je dromen. Afscheid begint al bij de diagnose, zeggen zij. Ze volgen Joris, 52 jaar. In een vorig leven reed hij voor Artsen zonder Grenzen in een Landrover de wereld rond. Nu zitten zijn sleutelbossen met touwen aan zijn broekriem en heeft hij geen idee meer hoe je de tafel dekt. Het erge is dat hij weet dat hij zichzelf verliest, maar hij is al te ver heen om nog te voorkomen wat hij nooit gewild heeft: weg uit zijn eigen huis en naar een verpleeghuis.

Hugo Borst herhaalt zijn mantra nog maar eens: „Als ik mijn kont niet meer zelf kan afvegen, hoeft het voor mij niet meer.” Leven, bedoelt hij. Joost, echtgenoot van Mine (67) die hollend achteruit gaat, zegt dat hij hem tegen die tijd nog wel spreekt. Zo makkelijk is het niet, wil hij maar zeggen. Want wie beslist wanneer? Mine zelf wil ‘het’ zolang mogelijk volhouden, zegt ze. Liefst thuis. Mevrouw Bot is juist opgebloeid sinds ze in een verpleeghuis woont. Borst, naast haar op bed, vraagt of ze altijd zo vrolijk is. Túúrlijk, zegt ze. „Ik doe alles wat ik wil.”

‘Ikke zelluf doen’

Doen wat ik wil, ligt ook Emmy Postma (62) in de mond bestorven. „Ikke zelluf doen”, zegt ze, waren ooit haar eerste woorden. In 2020 vulde zij met echtgenoot Rutger (72) een aflevering van Ik vertrek. Zij was „smoorverliefd” op een zestiende-eeuws kasteel in de Dordogne. Rutger zag „één grote ruïne”, zij „heel veel mogelijkheden”. Zij kocht het, voor drie ton, om het te restaureren en er een chambres d’hôtes van te maken. Zij ging er wonen, Rutger toch maar niet. Die woont op een woonboot in Naarden.

Na Chateau Meiland en de Scheetjes-familie op Bonaire is Kasteelvrouw Emmy een derde ‘spin-off’ van de serie over vertrekkende Nederlanders. Emmy is in haar eentje minstens zo serievullend als de hele familie Meiland bij elkaar. In de drie jaar dat ze op het kasteel woont, heeft ze twee kamers (van de tien) opgeknapt. Daar logeren gasten. Dus verzorgt Emmy het ontbijt, de borrel én een driegangendiner. Ondertussen legt ze op de zes hectare rond haar kasteel een moestuin aan. Paardenmest, as uit de haard en compost. Hark, hark. Ze moet zich nog even verdiepen in welke groente welke grond blieft, maar bovenal vindt ze dat „de plantjes niet te veel moeten zeuren” want dit stuk grond wás altijd al een moestuin. En door. De elektricien komt niet opdagen. De architect wel. Hij houdt het hoofd koel, mompelt iets over „een groot project” en informeert terloops of ze wéét waaraan ze is begonnen. Zo niet, dan is ze gek. Zo wel, dan is ze moedig.

Rutger ondertussen ondergaat een knie-operatie in Nederland. Zijn dochters pakken zijn spullen in, want hij heeft besloten toch naar Emmy en haar kasteel te gaan. Een half jaar, is de bedoeling. Zijn dochters zijn heel benieuwd of dat gaat lukken. Wél knap, vinden zij, dat hun vader een vrouw gevonden heeft die nog eigenwijzer is dan hij.

Het is vrolijke televisie, over een vrouw die je afwisselend getikt en geweldig vindt. Zo één die liever het beddengoed van haar gasten in bad sopt, dan voor duur geld een nieuwe machine koopt. Die raamkozijnen afbikt, terwijl het dak op instorten staat. Alles voor het behoud van haar „meisjesdroom”.