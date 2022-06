Johnny Depp wint zaak tegen Amber Heard, krijgt 15 miljoen dollar

Amber Heard heeft zich schuldig gemaakt aan smaad tegen haar voormalige echtgenoot, acteur Johnny Depp. Dat heeft de jury woensdag besloten in Fairfax in de Amerikaanse staat Virginia. De actrice moet in totaal 15 miljoen dollar (14 miljoen euro) aan Depp betalen.

De jury vond dat Depp andersom ook smaad had gepleegd tegen Heard, maar in zijn geval werd een schadevergoeding van 2 miljoen dollar opgelegd. Heard was aanwezig bij de uitspraak, Depp keek mee met een videoverbinding vanuit het Verenigd Koninkrijk. De zevenkoppige jury had drie dagen overlegd over de uitspraak, die unaniem moest zijn.

Johnny Depp klaagde zijn ex in 2019 aan vanwege smaad, en vroeg daarbij om een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Heard beschuldigde Depp in de Washington Post impliciet van misbruik en huiselijk geweld, zonder hem bij naam te noemen. Volgens Depp liep hij daardoor rollen mis. Mads Mikkelsen werd bijvoorbeeld gecast als slechterik van de derde film uit de Fantastic Beasts-serie, nadat Depp die rol in de eerste twee films vervulde.

Heard eiste juist 100 miljoen dollar van Depp, omdat hij haar als leugenaar zou hebben weggezet. De wekenlange rechtszaak die volgde, kreeg grote belangstelling op sociale media. Online werd de zaak gevolgd alsof het een dramaserie was; met opnames van ruzies, een foto van een bebloede vinger en een ‘gastoptreden’ van actrice Kate Moss die ontkende dat Depp haar van de trap had geduwd. Het internet koos met name de kant van Depp, terwijl kamp-Heard van een online „lastercampagne” sprak.

