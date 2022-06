In opera ‘Antarctica’ borrelt het ijswater en zingt het planktonkoor

Op 9 oktober 1929 doet de Duitse filoloog Gustav Adolf Deissmann de ontdekking van zijn leven. In het Topkapi Paleis in Istanbul stuit hij op een vergeeld stuk perkament, negentig bij zestig centimeter groot. Het blijkt een fragment van een wereldkaart, opgetekend door de zestiende-eeuwse Ottomaanse admiraal Piri Reis.

Opera Antarctica. Compositie: Mary Finsterer. Libretto: Tom Wright. Regie: Imara Savage. Door Asko|Schönberg o.l.v. Jack Symonds. 5 (première) en 6 juni, Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam. Inl: hollandfestival.nl

Er is iets wonderlijks aan de hand met Piri Reis’ mappa mundi. Kijkt u even mee op Wikipedia: we zien de Atlantische Oceaan, omringd door kustlijnen. Rechts Spanje en Afrika, compleet met olifanten en struisvogels. Links Noord- en Zuid-Amerika. Onderin de contouren van wat verdacht veel op Antarctica lijkt. Mysterie: Piri Reis voltooide zijn kaart in 1513, terwijl Antarctica pas in 1820 officieel werd omvaren door de Russische expeditie van Fabian Gottlieb von Bellingshausen en Mikhail Lazarev.

2022, een ochtend in mei. Via een beeldverbinding vertelt de Australische componist Mary Finsterer (59) over een gesprek in het Muziekgebouw, vier jaar geleden. Tijdens een kop koffie met Fedor Teunisse, artistiek directeur van Asko|Schönberg, ontstonden plannen voor een kameropera. Wat volgde was een lange zoektocht naar een geschikt thema, tot ze las over de Piri Reis-kaart. Finsterer voelde intuïtief dat ze beet had, helemaal toen ook haar librettist, de Australische toneelschrijver Tom Wright, enthousiast bleek. Van het een kwam het ander: Op 5 juni brengt Asko|Schönberg Finsterers Antarctica in première tijdens het Holland Festival.

Het verhaal in een notendop: Een hedendaags expeditieteam ploegt moeizaam door een onherbergzaam poollandschap. De groep vindt een meisje, half begraven in de sneeuw, meer dood dan levend. Wanneer ze bij bewustzijn komt, vertelt ze over een cartograaf, een natuurfilosoof en een theoloog. Eeuwen geleden zette het drietal, geïnspireerd door een vergeelde landkaart, koers naar vermoede zuidelijke kusten; to boldly go where no man had gone before. Ze vonden er kruiende ijsmassa’s, een raadselachtig oerwezen genaamd de Prima Creatura, en een onvermijdelijke dood.

Piri Reis-wereldkaart uit 1513 van de Ottomaanse admiraal Piri Reis. Met Antartica. Foto Bilkent University, Ankara

„Eigenlijk is Antarctica een moderne fabel”, licht Finsterer toe. „Op het eerste gezicht gaat de opera over een ontdekkingsreis, maar gaandeweg sluipen er meer fantastische elementen in het verhaal. Net als in klassieke fabels krijgen het dierenrijk en de natuurelementen een stem. En net als klassieke fabels raakt Antarctica aan morele kwesties. In de kern gaat de opera over menselijke beweegredenen. Wat zijn onze ambities? Waarom streven we ze na? En vooral: welke consequenties hebben onze aspiraties?”

Exemplarisch is de tweede akte, ‘The Journey’. Eenmaal op zee krijgen de cartograaf, de filosoof en de theoloog een visioen. Een geheimzinnige vrouwspersoon, The Visitor, stelt elk van hen een gewetensvraag: niet wat zoek je?, maar waarom zoek je het? De natuurfilosoof blijkt te worden gedreven door oprechte nieuwsgierigheid naar de bron van het leven. De theoloog hoopt God te vinden in een van mensen verstoken continent. En de cartograaf? Die fantaseert vooral over landjepik en grenzen trekken, opdat het nieuwgevonden continent zo snel mogelijk te gelde kan worden gemaakt.

Finsterer: „In zekere zin vertegenwoordigt de cartograaf het menselijk falen om het belang in te zien van het behoud van de aarde. Hij belichaamt het idee dat we de natuur ongestraft kunnen beheersen en exploiteren voor onze eigen welvaart.” Houd die gedachte even vast.

Tweede thuis

Iets anders. Over ambities en motieven gesproken: waarom is Finsterer componist geworden? „Na mijn middelbare school wilde ik aanvankelijk beeldende kunst gaan studeren aan de academie, maar uiteindelijk was het toch de ongrijpbare aard van muziek die me het meest aantrok.”

Het werd een compositiestudie bij Brenton Broadstock aan de Universiteit van Melbourne. Na haar bachelor kwam ze naar Den Haag, om in de leer te gaan bij Louis Andriessen. Het was het begin van een innige band met Nederland, vertelt Finsterer. „Amsterdam voelt als een tweede thuis, en ik heb nog altijd veel vrienden in Nederland.” Daarnaast bleef ze betrokken bij het Nederlandse muziekleven. Ze schreef voor Orkest de Ereprijs, jureerde bij de Gaudeamus Muziekweek en componeerde al eerder voor Asko|Schönberg. In 2009 bracht het ensemble haar In Praise of Darkness, naar het gelijknamige gedicht Elogio de la Sombra (1969) van de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges, in première. Ook toen tijdens het Holland Festival.

Hoe Finsterer terugkijkt op haar lessen bij Andriessen? „Mijn lessen bij Louis waren verfrissend openhartig. We bespraken filosofie en hoe dit verband hield met techniek en stijl. Mijn opleiding in Australië was tot dan toe erg gericht geweest op serieel componeren. Een uitstekende leerschool, maar na een tijdje wilde ik verder kijken. Louis gaf me daar ruimschoots gelegenheid toe. Zijn kennis van oude muziek, zijn denken over harmonie en vorm, zijn ideeën over muziektheater en de manier waarop hij uiteenlopende stijlen incorporeerde in zijn werk, dat alles heeft mijn horizon enorm verbreed.”

Foto Andrew Peacock/ Getty Images



Tussen modern en oud

Langzaam maar zeker begon zich in Finsterers eigen idioom een verschuiving af te tekenen, van dien aard dat ze tegenwoordig een onderscheid maakt tussen haar ‘vroege’ en ‘latere’ werk. Neem de proef op de som en beluister een ‘vroeg’ werk als Constans (op YouTube bijvoorbeeld), geschreven in 1995. We horen een componist die haar modernistische pappenheimers kent: dissonant klankbeeld, meervoudig gelaagd van opzet, slim uitgewerkte contrasten tussen dynamische en statische passages. In de bezetting (onder meer saxofoons, koperblazers en elektrische gitaar) resoneert de op jazz geïnspireerde Andriessen-sound.

Fast forward naar Finsterers eerste opera, Biographica (2017, ook op YouTube), over het leven van de universele renaissance-mens Gerolamo Cardano (1501-1576). Hier een compleet andere klankwereld: harmonieën geënt op drieklanken, heldere vocale lijnen, echo’s van middeleeuwse en renaissance-muziek, dat alles verbasterd tot een toontaal die tegelijkertijd archaïsch en eigentijds klinkt.

De liefde voor oude muziek zat er altijd al in, verklaart Finsterer het stilistische amalgaam van Biographica. „Ik kom uit een katholiek nest. De prachtige muziek die voor de kerk is geschreven is mij met de paplepel ingegoten. Pas toen ik ouder was begon ik te begrijpen hoe ik die erfenis kon verbinden met twintigste-eeuwse vernieuwingen. Opera is in dat opzicht een gedroomd laboratorium, omdat de muziek daar een narratief dient. Ik put uit verschillende stijlen en componeertechnieken om dat narratief zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Tussen kunst en wetenschap

Ook in Antarctica bedient Finsterer zich van een breed stilistisch palet. Invloeden uit oude muziek gaan hand in hand met vrijelijk toegepaste seriële technieken en elektro-akoestisch klankexperiment. Neem de ‘Proloog’. Tegen een achtergrond van elektronisch gesuis laat de harpist een hypnotiserend toonladdermotiefje omhoog borrelen. Luchtbellen in loom deinend ijswater. In de hoogte herhaalt zich een signaal van onaardse bliepjes. „Multibeam sonargeluiden”, aldus de componist.

Het was op het Opera Antarctica Symposium, in 2019 door haarzelf georganiseerd aan de Universiteit van Tasmanië, dat Finsterer werd ingewijd in de technologische beginselen van multibeam sonar-scans. Denk: hoogfrequente geluidsgolven die de zeebodem afspeuren naar sleepsporen van millennia oude ijsbergen. Het was een van de vele aha-momenten tijdens de meerdaagse conferentie, waar een gezelschap van geologen, ecologen, oceanologen en glaciologen presentaties gaf over de nieuwste inzichten omtrent de Zuidpool.

Wetenschappelijke concepten zijn een belangrijk deel van de opera gaan vormen Mary Finsterer

„Dat symposium is van vitaal belang geweest voor het ontstaan van Antarctica”, zegt Finsterer. „Iedere ochtend ging ik samen met mijn librettist door de schat aan informatie die de voorgaande dag over ons was uitgestort. Uiteindelijk zijn die wetenschappelijke concepten een belangrijk deel van de opera gaan vormen.”

Wat heet: je zou Antarctica met een beetje fantasie een muziektheatrale geografie kunnen noemen. Grote delen van zowel muziek als tekst zijn regelrecht ontleend aan het poollandschap. Zo destilleerde Finsterer melodisch materiaal uit analyses van ijsboringen, vertaalde ze getijdengrafieken in ritmische cycli en schreef een koorscène voor het krill dat aan de basis van de Antarctische voedselketen ligt. In zijn libretto daalt Wright onder meer af naar de subglaciale meren en rivieren van Antarctica, en brengt hij een ode aan het ijs dat de Zuidpool met een gemiddelde dikte van twee kilometer bedekt.

Geen pamflet

Over die ijskap: In zijn boek Underland, a Deep Time Journey (2019) dicht de Britse auteur Robert MacFarlane het poolijs ‘herinneringen’ toe. Iets met chemische veranderingen in de atmosfeer die in de vorm van minuscule luchtbelletjes en fijnstofdeeltjes hun sporen nalaten in het ijs - jaar na jaar, sneeuwlaag na sneeuwlaag. Het is een fenomenaal geheugen, schrijft MacFarlane. Een vulkaanuitbarsting tijdens het Plioceen (zo’n 2,5 miljoen jaar geleden); zeespiegelschommelingen aan het begin van de laatste ijstijd (110.000 jaar terug); een stevige bosbrand anno 30.000 voor Christus; het poolijs herinnert het zich levendig.

Het zijn duizelingwekkende tijdruimtes die opgeslagen liggen in het ijs, ver voorbij ons menselijke voorstellingsvermogen. En toch zullen we, volgens een groeiend aantal klimaatdenkers, in dergelijke geologische tijdschalen moeten leren denken als we de ecologische crisis fundamenteel het hoofd willen bieden. De Australische filosoof Roman Krznaric verwoordt het treffend in zijn boek The Good Ancestor (2020). In het licht van globale klimaatontwrichting volstaat een temporale horizon van driemaandelijkse kwartaalcijfers en vierjarige verkiezingstermijnen niet. Wat we nodig hebben, schrijft hij, is een radicaal lange-termijn-perspectief.

Het is verleidelijk om Antarctica – in opzet zelf een opeenstapeling van eeuwen aan muziekgeschiedenis, mythologische referenties en historische verwijzingen – op te vatten als een oefening in zo’n temporele schaalvergroting. En, contrasterend met de antropocentrische landjepik-fantasieën van de cartograaf, nodigt Antarctica met zijn planktonkoor, klinkende getijden en ijsmeditaties sowieso niet uit tot een meer-dan-menselijk perspectief?

Finsterer: „Zeker. En toch heb ik geen eco-pamflet willen schrijven. Als ik iets niet wil dan is het preken. Antarctica is in de eerste plaats een fictieve ruimte, waarin het publiek zelf de schoonheid van dit adembenemende continent kan ontdekken. Als dat inspireert om over ecologische en geopolitieke kwesties na te denken, des te beter. Want uiteraard is de staat van onze aarde van fundamenteel belang, dat blijkt nu meer dan ooit. En nauw verweven met die kwestie is de vraag wat de drijfveren zijn van onze acties.”