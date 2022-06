Huub van der Lubbe stopt met De Dijk, band verdwijnt

Zanger Huub van der Lubbe (69) stopt met De Dijk. Daarmee komt er na 41 jaar een einde aan de in Amsterdam opgerichte band. Dat heeft Van der Lubbe woensdag aangekondigd in de Volkskrant en later bevestigd in een persbericht. Hij speelt deze zomer zijn laatste tour. Daarna wil hij andere dingen gaan doen.

Van der Lubbe heeft al meermaals gezegd te willen stoppen. Voorheen vond de band altijd een oplossing waardoor ze bij elkaar bleven, maar de leadzanger zegt in de Volkskrant dat het leven met De Dijk hem nu niet genoeg verrassing meer biedt. Daarnaast zijn de langdurige problemen met zijn gehoor een belangrijke reden om te stoppen. Regelmatig vraagt hij zich na een optreden af of de piep in zijn oor door tinnitus niet erger is geworden. Dat is „een kwelling” die hij niet meer wil.

De andere bandleden zeggen zijn beslissing te respecteren, maar waren zelf liever doorgegaan. Ze vinden het „erg jammer” dat De Dijk stopt. Ze vragen zich af wat er mis is met blijven doen waar ze goed in zijn. Van der Lubbe zegt in de Volkskrant hen te begrijpen. „Eén kant van mij zegt ook dat we tot de laatste snik moeten doorgaan. Maar ja, ik ben 69. Je hebt geen zeven levens, je hebt er niet eens twee.”

De Dijk begon in 1981 in Amsterdam. De band verwierf bekendheid door hits als ‘Bloedend Hart’, ‘Als ze er niet is’ en ‘Mag het licht uit’. Vorig jaar kreeg de groep ter ere van het 40-jarig bestaan de Andreaspenning van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De Dijk won prijzen als de Zilveren Harp, de Gouden Harp, de Edison Oeuvreprijs en de Popprijs.