In 2040 moet een pakje sigaretten 40 euro kosten: ‘Jongeren beginnen er dan niet eens aan’

Tabaksprijzen naar Australisch voorbeeld, tot uiteindelijk zo’n 40 euro voor een pakje sigaretten. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS, ChristenUnie) wil deze drastische prijsstijging nog voor de zomer voorleggen aan het kabinet. Hij ziet die als een geschikt middel om het aantal rokers in Nederland flink te laten dalen.

In 2018 was die ambitie er ook al. Zijn voorganger en partijgenoot, staatssecretaris Paul Blokhuis heeft die vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. In 2040 moeten jongeren geheel van het roken af zijn, de zogenoemde ‘rookvrije generatie’, en moest het aantal rokers zijn terug gebracht van toen 22 naar 5 procent.

Maar die doelstelling kwam de afgelopen jaren amper dichterbij. Het aandeel rokers bleef nagenoeg constant rond de 20 procent, terwijl er méér gerookt werd. De totale verkoopcijfers stegen, met name tijdens de coronacrisis. Sigaretten en shag werden weliswaar duurder en het aantal verkooppunten werd beperkt. Een volgende stap, een verkoopverbod in supermarkten, komt er pas in 2024.

Om de daling van het aantal rokers te bereiken, wil Van Ooijen het Australische voorbeeld volgen. Daar werd in 2010 een pakje sigaretten in één klap 25 procent duurder en volgden daarna jaarlijkse prijsverhogingen. Met duidelijk resultaat; het aantal rokers nam af. Zo’n tien procent van de bevolking rookt nog.

Ook blijkt uit vorig najaar gepubliceerd onderzoek van Maastricht University dat de Nederlandse roker zich door kleine prijsstijgingen niet laat afschrikken. Tien procent van de rokers stopt pas als een pakje minstens 12 euro kost. Dat is nu gemiddeld 8 euro. Maar de helft van de ondervraagde rokers zei pas te stoppen als ze ten minste 60 euro voor een pakje moeten betalen, bleek uit hetzelfde onderzoek.

Rookvrije generatie

Waarom wordt roken niet eerder veel duurder? Voorlopig zit Van Ooijen vast aan de afspraken in het regeerakoord. Die voorzien in een prijsstijging van een pakje sigaretten naar 10 euro in 2023 en een verdere beperking van het aantal verkooppunten, zoals in supermarkten per 2024. Maar in het regeerakkoord is ook afgesproken dat de doelen uit het preventieakkoord blijven gelden: een rookvrije generatie en het terugbrengen van het aantal rokers tot 5 procent.

Daarom wil Van Ooijen na 2024 de tabaksprijs jaarlijks verhogen, zo bevestigen betrokkenen de plannen van de staatssecretaris. Het is de bedoeling dat het aantal rokers dan uitkomt op 7 procent. Ook de sterfte door aan het roken gerelateerde aandoeningen moet dan zijn gedaald: tot minder dan 20.000 Nederlanders per jaar.

Ook in andere landen waar sigaretten duurder zijn gemaakt, is het aantal rokers afgenomen, zegt Cloé Geboers van Maastricht University en verantwoordelijk voor het onderzoek naar de prijseffecten op roken. „Nieuw-Zeeland maakte tabak ook jaarlijks duurder met tien procent, bovenop de inflatie en je zag daar hetzelfde. Australië verhoogde de prijs jaarlijks met 12,5 procent.”

Prijsverhogingen leveren volgens Geboers niet alleen stoppers op. Anderen gaan minder roken. „Of ze beginnen er niet eens aan. En vooral jongeren zijn vaak gevoeliger voor prijsveranderingen omdat ze minder verslaafd zijn.”

Nog voor de zomer wil Van Ooijen zijn voorstellen in de ministerraad bespreken. Hij komt dan in ieder geval met concrete voorstellen, bevestigen betrokkenen. Daarbij gaat het om jaarlijkse verhogingen na 2024 met een vast percentage. Om uiteindelijk tot die 40 euro per pakje te komen.

