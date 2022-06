Het nut van porselein voor bouwvakkers

De tentoonstelling over Cubic 3 Design begint met een feestje voor het Haagse ontwerpbureau. Aan het plafond van de openingszaal in het Kunstmuseum Den Haag hangen goudkleurige letterballonnen die samen de bureaunaam vormen.

Eerst moet de bezoeker zich nog wurmen langs een twee meter hoge kubus, gebouwd van transparante plastic containers. De dozen zijn volgestort met huishoudelijke apparaten uit de jaren zestig en zeventig, van strijkijzers en koffiezetmachines met filterhouders tot een elektrische Olivetti-schrijfmachine.

Pas na het passeren van dit mausoleum van het functionalisme opent zich de partytent van Cubic 3 Design. Drie woest gedecoreerde zalen vol krankjorume designobjecten die de draak steken met het begrip doelmatigheid. Want wat te doen met geperforeerde stropdassen, porseleinen kopjes voor bouwvakkers, een vaas van gekleurd purschuim of een pendule van onder meer winterpenen en gehaktballen?

Door zo opzichtig te breken met de geïnstitutionaliseerde modernistische vormgevingsidealen leek Cubic 3 vooral een discussie op gang te willen brengen: design als conversation piece. Bijvoorbeeld met Rock Hudson-servethouders (1989), bestaande uit twee fallusvormige bergen waar een servet als de Hudson-rivier tussen geklemd kan worden. Door zo te verwijzen naar de eerste Amerikaanse beroemdheid die aan aids overleed, probeerde Cubic 3 de ziekte bespreekbaar te maken.

Voetnoot

De expositie Cubic 3 Design (1981-1995) haalt het stof van een bijna vergeten ontwerpbureau. Sinds de oprichters Ton Hoogerwerf en Gerwin van Vulpen in 1995 ieder hun eigen weg gingen, is hun bureau verworden tot een voetnoot in Nederlandse designgeschiedenis. De tentoonstelling in het Kunstmuseum en de tegelijk verschenen monografie van kunsthistoricus Yvonne Brentjens brengen in die situatie verandering.

Servetleggers Rock Hudson (1989) en Zwemblad (1982). Foto’s Kunstmuseum Den Haag

Expositie en boek presenteren de ‘goede smaak van de slechte smaak’ van Cubic 3 op overtuigende wijze als een voorloper van Droog, het in 1993 opgerichte designlabel dat internationaal furore zou maken met ironisch en conceptueel Dutch Design. Droog-klassiekers als Tejo Remy’s ladenkast You Can’t Lay Down Your Memory, een stapeltje bestaande laden met een riem eromheen, en Marcel Wanders’ Airborne Snotty Vase, een vaas gemodelleerd naar stukjes snot, liggen volgens Brentjens in het verlengde van de eerdere vormgevingsexperimenten van Cubic 3.

Prafda

Hoogerwerf en Van Vulpen leerden elkaar kennen op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar ze grafische vormgeving studeerden. Na de academie begonnen een ontwerpbureau. Ze openden een winkel in Den Haag waar ze hun zelfgeproduceerde ontwerpen verkochten en gaven het tijdschrift Prafda uit.

Hun humorvolle en rijk gedecoreerde ontwerpen vertoonden overeenkomsten met de provocerende beeldtaal van de postmoderne Italiaanse ontwerpgroepen Studio Alchimia en Memphis, ook actief in de jaren 80. Maar waar de Italianen inspiratie putten uit popart en de art deco, stoelde de subversieve ontwerpmentaliteit van Cubic 3 meer op die van de Haagse punk.

Tafelstuk, 1983.

Bijzonder is dat Hoogerwerf en Van Vulpen, zestigers inmiddels, zelf nauw betrokken zijn bij de tentoonstelling in het Kunstmuseum en de vormgeving voor hun rekening namen, hun eerste samenwerking na ruim een kwart eeuw. De vloeren en wanden van de drie zalen hebben ze bekleed met een hoekig, onregelmatig grafisch lijnenspel.

Ze hopen, zeggen ze, vooral twintigers naar het museum te lokken en hen een plezierig uurtje te bezorgen. Plus een moment van herkenning. De zelfproducerende ontwerper, hergebruik van rest- en afvalmateriaal, milieuvriendelijk en lokaal ondernemen – met deze nu opnieuw actuele onderwerpen hield Cubic 3 Design zich veertig jaar geleden al bezig. Ook in dat opzicht waren Hoogerwerf en Van Vulpen wegbereiders.