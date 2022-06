Het nieuwste zelfhulpboek van ‘huismus’ Kelly Weekers is soms aangenaam nuchter

De naam van haar eigen uitgeverij, Moonshot, die Kelly Weekers in maart oprichtte, is goed gekozen. Want haar in mei verschenen levenslessenboek De kracht van keuze schoot meteen naar de eerste plaats van de bestseller-top 60 en staat daar nog steeds.

Haar twee vorige boeken Happy Life 365 en Happy lifehacks 365 waren met ruim 150.000 verkochte exemplaren ook succesvol. Die verschenen bij uitgeverij Kosmos, en het eerste boek had als auteursnaam nog nadrukkelijk Drs. Kelly Weekers. Dat was om aan te geven dat de „no-nonsense tips” in deze handleidingen voor „een gelukkig leven” echt geschreven waren door een heuse, in Maastricht afgestudeerde psychologe.

Weekers (Weert, 1989) is veel. Ze is ook succesvol ondernemer, tv-expert bij RTL Boulevard, moeder, voormalig Miss Nederland (2011), ex-fotomodel, ‘vrouw van’ popcomponist John Ewbank, uitgever sinds kort. En ook is ze, schrijft ze in haar nieuwe boek, een „huismus”.

Kelly Weekers: De kracht van Keuze. Uitgeverij Moonshot Publishing, 192 blz. €21,99

De kracht van keuze is niet zozeer een tipboek of stappenplan, zoals de twee voorgangers, maar een persoonlijker boek. Weekers vertelt over fases in haar eigen leven, de problemen daarin en de keuzes die ze maakte om „haar eigen weg” te gaan. Dat heeft haar gelukkiger gemaakt, en dat wil ze graag delen. Het is een boek in de geest van de wegbereider van de cognitieve gedragstherapie Albert Ellis, die boeken schreef met veelzeggende titels als How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable About Anything: Yes, Anything! (1988).

Het leven is niet maakbaar, gelukkig kun je ook niet aldoor zijn, schrijft Weekers. Je kunt pech hebben. „Is het dan handig een tentje op te zetten in kamp zelfmedelijden,” schrijft ze, „te jammeren tot je een ons weegt en te accepteren dat je nu verdoemd bent? […] Nee, het leven is inderdaad niet alleen maar leuk, maar we hebben wel degelijk de keuze het zo leuk mogelijk te houden.” Hoe? Door bijvoorbeeld niet voortdurend bezig te zijn met wat anderen van je vinden, legt ze uit in hoofdstukjes met titels als Zelfvertrouwen, Liefde, Moederschap, Ambitie.

Ze vertelt dat ze tijdens haar studietijd als fotomodel werd ontdekt en een tussenjaar nam. Ze vloog als model de wereld rond. Maar de #MeToo-achtige sfeer, als ze zich weer in ondergoed aan een man moest tonen, ging haar tegenstaan, en toen ze niet slank genoeg bevonden werd, dacht ze: dit wil ik niet meer. Ze studeerde af en begon een „life- en businesscoachingsbedrijf”.

De kracht van keuze richt zich vooral op jonge, moderne vrouwen, met bijbehorende taal als: „Communicatie is daarin key. Ik ben best wel een flatliner.” Dat neemt niet weg dat Weekers soepel kan schrijven. En dat dit boek soms aangenaam nuchter is. Iets dat je niet van elk zelfhulpboek kunt zeggen.

In het hoofdstukje ‘Liefde’ bijvoorbeeld, beschrijft ze dat ze koos voor een relatie met haar 21 jaar oudere liefde, John Ewbank: „Ik heb geen droomman, ik ben ook geen droomvrouw”, maar liefde is „realistisch en tevreden zijn”, aldus Weekers. „Dé manier van leven bestaat niet, dé manier om moeder te zijn ook niet, er is alleen een manier die werkt voor jou. Durf te kiezen.” Maar om die keuze te maken is het wel nodig, zegt ze, jezelf te leren kennen. Ken uzelve, zoals de oude Grieken al zeiden.

