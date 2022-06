Het klinische selectiebeleid van Van Gaal stelt veel internationals voor een keuze deze zomer

Als de training in Zeist halverwege is, maakt Louis van Gaal voor het eerst zichtbaar contact met Jerdy Schouten. Een vaderlijk klopje op het achterhoofd en wat onverstaanbare woorden toveren een brede lach op het gezicht van de 25-jarige middenvelder van Bologna. Schouten kan tevreden zijn. Een paar fanatieke spelletjes 7 tegen 7 hebben uitgewezen dat hij niet van slag raakt als het tempo omhoog gaat en de ruimtes klein zijn. Ogenschijnlijk moeiteloos vindt hij zijn medespelers, een enkele keer waagt hij zich zelfs aan een dribbel.

Schouten trekt als debutant bij Oranje veel aandacht van media en publiek, maar de meeste van zijn nieuwe teamgenoten verkeren in een vergelijkbare positie. Noa Lang, Guus Til en Wout Weghorst, om er maar een paar te noemen. Net als Bruno Martins Indi en Vincent Janssen, spelers die na een lange periode van afwezigheid weer zijn opgeroepen. Ze hebben de komende vier Nations League-wedstrijden om Van Gaal ervan te overtuigen dat ze een plek verdienen in de 26-koppige selectie die komend najaar afreist naar het WK in Qatar. Eerste test: aankomende vrijdagavond tegen België, daarna volgen Wales (2x) en Polen.

Het naderende WK geeft deze interlandperiode een bijzondere dynamiek. Op papier heeft Oranje nog bijna een half jaar om zich voor te bereiden, maar in de praktijk zijn zo’n vijf maanden daarvan al gereserveerd voor clubvoetbal en een paar verdwaalde weken vakantie. Dat betekent dat Van Gaal, die nog geen jaar geleden de regie overnam van Frank de Boer en tijdens de penibele kwalificatiereeks vasthield aan het team van zijn voorganger, nog twee keer twee weken heeft om het Nederlands elftal te prepareren. Nu en in september. En dus is het huidige trainingskamp auditie en generale repetitie in een. En dat na een lang seizoen waarin veel internationals rond de vijftig wedstrijden hebben gespeeld.

Strenge regisseur

Van Gaal speelt voorlopig de rol van strenge regisseur, bleek tijdens de eerste persconferentie. Anders dan voorheen onthield hij zich van loftuitingen over wat een „fantastische groep” hij tot zijn beschikking heeft. In plaats daarvan benadrukte Van Gaal dat niemand „een automatische rittenkaart” heeft op het Nederlands elftal. Om de zaak nog wat verder op scherp te zetten, zei hij dat de selectie er misschien heel anders had uitgezien als de omstandigheden net iets anders waren. Hij had natuurlijk rekening te houden met blessures, bij Donyell Malen, Rick Karsdorp en Jordy Clasie bijvoorbeeld. Ook jongelingen Sven Botman, Lutsharel Geertruida, Brian Brobbey en Mitchel Bakker zijn „in beeld”, aldus de bondscoach, maar moeten er de komende weken voor zorgen dat Jong Oranje zich plaatst voor het EK.

Personificatie van de felle concurrentiestrijd is middenvelder Georginio Wijnaldum, de vice-aanvoerder die jarenlang gold als vaste waarde maar onder Van Gaal beangstigend snel zijn krediet heeft verspeeld. Tijdens de kwalificatiereeks nog basisspeler, belandde hij vervolgens op de bank om nu helemaal buiten de selectie te vallen. „Wijnaldum heeft niet geleverd”, vindt Van Gaal, en dan biedt staat van dienst geen bescherming, hoe groot die ook is. Want, redeneert de bondscoach, „het Nederlands elftal is geen psychotherapeutisch centrum, anders val ik door de mand bij al die andere spelers”. Het is typisch Van Gaal: een trainer die status en verdienste eerder ziet als bedreiging dan als bouwsteen voor collectief succes, omdat ze zelfgenoegzaamheid en zelfoverschatting in de hand werken.

Het klinische selectiebeleid van de bondscoach stelt veel Oranje-spelers voor een belangrijke keuze deze zomer. Wijnaldum moet beslissen of hij zijn dure contract bij Paris Saint-Germain inlevert om elders de kans op speeltijd, vormherstel en daarmee een tijdige terugkeer in het Nederlands elftal te vergroten. Voor anderen, zoals Cody Gakpo (PSV), Jurriën Timber (Ajax) en Tyrell Malacia (Feyenoord), lonkt na een goed seizoen juist een stap hogerop. Maar die geeft onvermijdelijk het risico op aanpassingsproblemen, wat een plek in de definitieve selectie in gevaar kan brengen. Denk aan Donny van de Beek, die na zijn overstap van Ajax naar Manchester United zowel bij zijn club als bij Oranje op het tweede plan raakte. „Het WK speelt een belangrijke rol in mijn keuze”, zei Gakpo voorafgaand aan de ochtendtraining op dinsdag. Hij denkt erover Van Gaal te betrekken in zijn overwegingen.

Recht in het gezicht

De bondscoach staat voor een heel andere uitdaging de komende weken. Hij moet een team dat op veel posities nog gewijzigd kan worden vertrouwd maken met zijn favoriete systeem (1-3-4-3 in plaats van het 1-4-3-3 van zijn voorganger) én ervoor waken dat onderlinge rivaliteit de teamgeest aantast. Over dat laatste maakt Van Gaal zich geen zorgen, zei hij, harde beslissingen horen bij topsport. Het gaat erom dat de bondscoach die „met een positieve” inslag brengt en zijn spelers daarbij „recht in het gezicht” kijkt. „Dan oogst ik waardering”, zei Van Gaal.

Toch heeft niet iedereen waardering voor zijn keuzes. In de eerste plaats Wijnaldum, erkende de bondscoach. Die was boos en teleurgesteld en had geen begrip voor de afwijzing, zo werd duidelijk in het half uur durende Facetime-gesprek dat Van Gaal voerde met de middenvelder van PSG. Maar ook Memphis Depay, vriend van Wijnaldum, die jarenlang een gevaarlijk aanvalsduo met hem vormde in Oranje. Depay zei voor de camera’s van de NOS dat híj zijn maatje wel had opgeroepen. „Ik vind wel dat hij hier veel heeft laten zien”, aldus Depay. „De naam Wijnaldum vind ik in de selectie horen.”

Depay twijfelt er niet aan dat Wijnaldum zich terugvecht in Oranje. Tot die tijd krijgen anderen de kans zich te bewijzen op het middenveld. Een van hen: Jerdy Schouten.