Extra miljarden defensie voor F-35 jachtvliegtuigen en bewapende drones

De regering heeft op woensdag bekendgemaakt op welke manier ze het extra geld voor defensie gaat besteden. De begroting voor defensie gaat vanaf 2026 structureel omhoog met 5 miljard euro. Op korte termijn komt er jaarlijks 200 miljoen extra bij voor de krijgsmacht. De ambitie is om in 2024 te voldoen aan de NAVO-norm die vereist dat lidstaten minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie besteden. Woensdag presenteerde minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) de nieuwe plannen namens het kabinet aan de Tweede Kamer.

Defensie gaat onder meer investeren in zes F-35-jachtvliegtuigen. Ook komen er bewapende drones. Nederland beschikt nu over vier zogeheten MQ-9-Reaper-drones. Die capaciteit wordt verdubbeld. Bovendien worden de drones bewapend. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Daarnaast kondigt Defensie aan te investeren in de ondersteuning van de zogeheten special operations forces, met onder meer „betere inlichtingen, medische ondersteuning, explosievenopruiming en vuursteun”. Er komt een gespecialiseerde helikoptereenheid voor de special forces. Ook gaat het departement het C-130-transportvliegtuig op termijn vervangen en de vloot in de toekomst uitbreiden met een extra toestel.

Verder schaft Defensie meer Stinger-luchtdoelraketten aan en vergroot het de voorraden van onder meer munitie, brandstof, voeding en uitrusting. De Nederlandse landmacht gaat intensiever samenwerken met de Duitse collega’s. Duitsland levert daarbij extra tanks. Of Nederland dat ook zal doen is onduidelijk. In de plannen staat alleen dat defensie „vuursteuncapaciteit” levert. Verder zal de landmacht meer trainen samen met Frankrijk en Noorwegen. De marine intensiveert de samenwerking met Belgische collega’s.

Cao-akkoord

Dinsdag maakten Defensie en de militaire vakbonden al bekend dat de lonen van defensiepersoneel zullen stijgen. Over de periode van 2021 tot en met 2023 gaan de lonen met 8,5 procent omhoog en krijgen medewerkers een eenmmalige uitkering van 1.750 euro. De achterban van de vakbonden stemt binnenkort nog over de nieuwe cao.

In het coalitieakkoord beloofde het kabinet al 3 miljard euro extra voor defensie. Tot dan toe gaf Nederland jaarlijks grofweg 12 miljard euro uit aan de krijgsmacht. Nederland heeft tot dusver nog nooit aan de NAVO-norm voldaan. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 is stelselmatig bezuinigd op defensie, waardoor onder meer een groot gebrek aan materieel en personeel is.

