Disney hekelt racisme tegen ‘Obi-Wan Kenobi’-actrice Moses Ingram

Actrice Moses Ingram, die een rol speelt in de nieuwe Disney+ serie Obi-Wan Kenobi, heeft „honderden” racistische berichten gekregen sinds ze te zien is in de hitserie uit de Star Wars-franchise. Dat heeft de 29-jarige actrice uit Baltimore bekendgemaakt in een video op sociale media. „Er is niets wat we kunnen doen om deze haat te stoppen”, zegt de actrice in de video op Instagram, terwijl ze fans die haar steunen bedankt.

Ingram, eerder te zien in de Netflix-serie The Queen’s Gambit, is niet de eerste die te maken krijgt met racisme vanuit een deel van de Star Wars-fanbase. Actrice Kelly Marie Tran en acteur John Boyega, die de afgelopen jaren beiden te zien waren in delen van de Star Wars-sequels, kregen ook al te maken met racisme en haatberichten.

Zowel Disney als Obi-Wan-acteur Ewan McGregor hebben het racisme veroordeeld via sociale media. McGregor, die de legendarische Jedi speelt die het opneemt tegen de duistere krachten van Darth Vader, plaatste dinsdag een video online waarin hij fans bedankt voor alle lof voor de serie, en het daarna opneemt voor Ingram. „Als je haar pestberichten stuurt, ben je geen echte fan van Star Wars. [...] Moses is een briljante acteur. Ze is absoluut fantastisch in deze serie, [...] ik word er misselijk van dat dit gebeurt. Er is geen plaats voor racisme in deze wereld.”

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/ZcIvVNpQUD — Obi-Wan Kenobi (@obiwankenobi) June 1, 2022

Ook op het Twitter-account van Star Wars werd Ingram een hart onder de riem gestoken. „Er zijn 20 miljoen levende wezens in het Star Wars-universum, kies er niet voor om een racist te zijn”, aldus de tweet die ook door Disney werd gedeeld. „We zijn trots dat we Moses Ingram mogen verwelkomen binnen de Star Wars-familie en we kijken uit naar hoe het verhaal van Reva zich zal ontvouwen.”

Ingram speelt in Obi-Wan Kenobi een Jedi-jager genaamd Reva Sevander, die van Darth Vader de taak heeft gekregen om achter Obi-Wan Kenobi aan te gaan. In de serie, nu al de bestbekeken Disney+ original, komen veel bekende acteurs uit de prequel-trilogie terug, onder wie Ewan McGregor als hoofdpersoon Obi-Wan.