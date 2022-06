Defensie dicht de gaten: meer vuurkracht en hogere lonen

Vaker, eerder, langer en grootschaliger – zo moet de Nederlandse krijgsmacht de komende jaren worden ingezet. Dat betekent dat defensie het extra geld vooral besteedt aan het vermeerderen en het verbeteren van wat er al is. „Van sportschoenen tot F-35-vliegtuigen”, in de woorden van Onno Eichelsheim, commandant der strijdkrachten.

De baas van de krijgsmacht zei dit woensdag bij de presentatie van de volgens hem „historische” Defensienota 2022. De defensiebegroting die nu ongeveer twaalf miljard euro per jaar bedraagt, wordt de komende jaren namelijk met 40 procent opgehoogd. In het coalitieakkoord van eind 2021 trok het kabinet al drie miljard extra uit voor defensie. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwam daar nog eens twee miljard euro bij. „De grootste investering in defensie sinds de Koude Oorlog”, zei minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) bij de presentatie.

De nota met de titel Sterker Nederland, veiliger Europa laat in brede lijnen zien waar dat geld de komende jaren heengaat. Het meest spectaculair zijn de wapensystemen die een antwoord lijken op het veelvuldig gebruik van zware lange-afstandsartillerie in Oekraïne Zo komen er kruisraketten op marineschepen en onderzeeboten en krijgt de landmacht lanceersystemen voor lange-afstandsraketten. Met het oog op de supersnelle raketten van Rusland worden de anti-raketsystemen op de marineschepen grondig gemoderniseerd tot een systeem dat weinig Europese landen hebben.

De bulk van het geld dicht gaten die zijn ontstaan door een kwart eeuw bezuinigen na de val van de Muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Sterk verouderde kazernes worden opgeknapt of afgestoten. De voorraden munitie en reserve-onderdelen worden royaal aangevuld. Zaken-die-gekocht-worden-als-er-geld-is worden gekocht, zoals de F-35-vliegtuigen die straks met 52 toestellen drie volwaardige squadrons vormen.

Verbetering van inkomens

De eerste en zeker niet de minste investering is de 500 miljoen euro voor de verbetering van de inkomens van de militairen. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) sloot dinsdag met de vakbonden een CAO-akkoord, dat vooral militairen in de laagste rangen ten goede zal komen. „Daar ben ik onwijs blij mee”, zei Van der Maat woensdag. Het hogere loon moet ook helpen meer mensen te interesseren voor een baan in de krijgsmacht, die nu ongeveer 9.000 vacatures heeft – 20 procent van het totaal.

Met de reparatiewerkzaamheden volgt Defensie goeddeels de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). Die adviseerde in maart het extra geld vooral te gebruiken om de zogeheten gereedheid op peil te brengen – door zoveel militairen en materieel te hebben dat de krijgsmacht het grootste deel van de toebedeelde taken ook echt kan verrichten. „Deze nota geeft me een gevoel van optimisme”, is de reactie van luitenant-generaal b.d. Jan Broeks, lid van de AIV, die spreekt op persoonlijke titel.

Vierkante brigades

Niet iedereen deelt dat gevoel. Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging is blij met het extra geld. Blij dat tal van tekorten worden aangevuld en dat de lonen worden verhoogd: „Het is binnenkort echt niet meer zo dat een medewerker van McDonald’s meer verdient dan een soldaat.” Hij vindt ook dat Nederland zich moet houden aan internationale verplichtingen, zoals de afspraak die in 2018 werd gemaakt met het NAVO-bondgenootschap.

Aan die afspraak houdt Nederland zich nog steeds niet. Nederland moet namelijk twee zogeheten „vierkante brigades”, ofwel brigades met elk vier bataljons hebben. Nederland heeft er een met twee en een met drie bataljons. Dat blijft zo.

Daar staat tegenover dat de gevechtskracht van de brigades – net als die van andere eenheden – wordt versterkt met extra vuurkracht (zoals pantserhouwitsers) en eigen logistieke ketens en medische diensten, zei Eichelsheim na de presentatie. „Dus we moeten, denk ik, met de NAVO gaan praten over een nieuwe invulling van die afspraak.” Dat kan deze maand al, als de NAVO bijeenkomt in Madrid. „Er is een goede kans dat Nederland die afspraak meer naar onze kant kan bijbuigen”, verwacht Broeks.

Binnen de NAVO is ook afgesproken dat elke lidstaat 2 procent van het bruto binnenlands product besteedt aan defensie. Met een begroting van (straks) zo'n 18 miljard euro en nog wat incidentele uitgaven voor onder meer vastgoed, zal Nederland die grens over enkele jaren halen. Maar, zegt Van Woensel, „Als de economie blijft groeien en de uitgaven blijven hetzelfde, dan zakken we weer onder die grens.” En dat terwijl de NAVO in Madrid naar verwachting zal afspreken dat de 2 procent geen plafond is, maar een bodem voor de defensie-uitgaven.

