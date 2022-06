Mensenrechtenactivist Abdulrasheed al-Faqih: De oorlog in Jemen heeft ook een Poetin

De oorlog in Oekraïne is een concurrent voor die in Jemen. De Jemenitische mensenrechtenactivist Abdulrasheed al-Faqih beseft dat Oekraïne veel hulpfondsen opzuigt die anders misschien naar zijn eigen land hadden kunnen gaan. „Maar het is ook een grote kans, want het gaat in Jemen om dezelfde waarden als in Oekraïne”, zegt hij op het kantoor van vredesorganisatie Pax in Utrecht. „De oorlog in Oekraïne wekt de westerse staten misschien uit hun sluimer, waardoor ze zich weer realiseren wat oorlogsmisdaden en straffeloosheid inhouden.”

Faqih prijst het Westen voor de hulp die het Oekraïne eensgezind verleent. „Maar het zou onethisch en in strijd met het internationaal recht zijn om onderscheid te maken tussen de daders. Er is ook een Poetin bij de Jemenitische oorlog, meer dan één zelfs.” Daarbij doelt Faqih op de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman en de heerser van de Verenigde Arabische Emiraten Mohammed bin Zayed, de architecten van de buitenlandse interventie tegen de Jemenitische Houthi’s in 2015.

Of het Westen meegaat in deze redenering is wel de vraag. Een veeg teken is dat er bij de Verenigde Naties zo snel een commissie in het leven werd geroepen om oorlogsmisdaden in Oekraïne te documenteren en te onderzoeken. „Dat gebeurde binnen een maand. Wij vragen daar al acht jaar om”, moet Faqih erkennen, die met zijn vrouw Radhya al-Mutawakel sinds 2007 de Jemenitische mensenrechtenorganisatie Mwatana leidt. De organisatie heeft al diverse internationale prijzen ontvangen voor de moed waarmee ze schendingen van alle partijen blootlegt.

Het enige dat tot nu toe bereikt werd, was dat de VN-Commissie voor Mensenrechten een team van experts – na diplomatieke druk van onder meer Nederland – enige tijd onderzoek liet doen naar mensenrechtenschendingen in Jemen. Maar daaraan kwam vorig najaar na een succesvolle lobby-actie van Saoedi-Arabië een eind. In juni wordt hierover opnieuw in Genève vergaderd. Het is een van de redenen waarom Faqih nu in Nederland is. Hij hoopt Den Haag ervan te overtuigen zich opnieuw sterk te maken voor meer onderzoek.

Graag zou Faqih ook sancties zien tegen Saoedi-Arabië en de Emiraten, net zoals het Westen die trof tegen Rusland. „Het is onze plicht er op te wijzen dat de olie die het Westen uit de Golfstaten importeert en het geld dat er door handel met hen wordt verdiend, besmeurd is met bloed.”

De Europese landen zijn volgens Faqih kortzichtig. „Mensenrechtenschendingen in landen als Syrië en Jemen vormen ook voor Europa zelf een bedreiging”, zegt hij. „Als er krachtiger tegen Rusland was opgetreden na Poetins interventie ten gunste van president Assad in Syrië in 2015, zou de inval in Oekraïne wellicht zijn voorkomen. Door zich stil te houden zijn Europese landen medeplichtig geworden aan de misdaden die in Jemen worden gepleegd.”

Hoe staat het met de repressie door de Houthi-strijders in de gebieden die zij controleren?

„Net als Saoedi-Arabië en de Emiraten maken de Houthi’s zich op grote schaal schuldig aan mensenrechtenschendingen. Ze leggen landmijnen, beschieten burgers, martelen gevangenen, leggen allerlei beperkingen op aan vrouwen en minderheden en gebruiken uithongering als middel om hun doel te bereiken.”

Heeft de huidige wapenstilstand geleid tot een betere voedselsituatie?

„Beide strijdende partijen gebruiken voedsel als een wapen. Het is juist moeilijker geworden voor Jemenieten om eten te kopen. Er komt bij dat veel programma’s om armen met voedsel te steunen zijn gestopt.”

De VN zeiden in maart van dit jaar dat ze ruim 4 miljard dollar nodig hadden om achttien miljoen hulpbehoevende Jemenieten te helpen. Maar mede door de oorlog in Oekraïne kwam er voor hulp aan Jemen slechts 1,3 miljard dollar aan toezeggingen binnen.

Toch is de situatie in het noorden, waar de Houthi-strijders de dienst uitmaken, volgens sommigen beter dan in het zuiden.

„Dat klopt, al is het in de Houthi-gebieden ook onveilig. Helaas is de toestand in de meeste gebieden slecht.”

Sommige analisten menen dat Saoedi-Arabië ook zoekt naar een uitweg uit de ook voor Riad kostbare oorlog in Jemen.

„De oorlog zal niet stoppen tenzij een van de gewapende groepen de zaak echt onder controle krijgt. Kijk ook naar de Emiraten, die zeiden in 2019 dat ze zich zouden terugtrekken. Maar ze bleven in werkelijkheid volop aanwezig, via lokale bondgenoten. Zo zal het ook met Saoedi-Arabië gaan.”

Hoe nauw zijn de banden van de Houthi-strijders met Iran en Hezbollah?

„Ze maken geen geheim van hun vriendschap maar over hun militaire samenwerking laten ze weinig los. Het lijkt er volgens mij soms op dat de Houthi’s zich willen omvormen tot iets dat lijkt op Hezbollah en de Taliban, waarbij ze het slechtste van beide combineren. De manier waarop ze met vrouwenrechten omgaan is idioot.”

Er zijn berichten dat jaarlijks duizenden kinderen worden gehersenspoeld in Houthi-zomerkampen. Wat denkt u daarvan?

„Dat is een ramp. Ze hopen de toekomstige generatie te hersenspoelen en met hun radicale religieuze ideeën te doordrenken. Het is als een tijdbom. Gelukkig houden veel gezinnen hun kinderen nog thuis maar het kan best dat de Houthi’s deelname binnenkort verplicht stellen.”

Voor burgerrechten Zij aan zij met vrouw Abdulrasheed al-Faqih (40) is een van de bekendste mensenrechtenactivisten van Jemen. Samen met zijn vrouw Radhya al-Mutawakel richtte hij in 2007 de organisatie Mwatana op. Sinds het uitbreken van de oorlog in Jemen zijn beiden herhaaldelijk door de strijdende partijen gearresteerd. Mwatana documenteert mensenrechtenschendingen en verleent bijstand aan slachtoffers van juridische willekeur.