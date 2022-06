De detailhandel herstelt voorzichtig, maar Blokker-eigenaar blijft achter

Voor veel winkelketens was 2021 een jaar van voorzichtig herstel. Werden ze een jaar eerder nog verrast door een pandemie en lockdowns, waardoor de winkelstraat maandenlang dicht bleef, in het tweede coronajaar keerde de klant langzaam weer terug. Ondanks aanhoudende lockdowns nam de omzet van winkels met niet-eetbare producten toe, met 2,2 procent op jaarbasis.

Zo niet bij de Mirage Retail Group, het moederbedrijf van onder meer huishoudketen Blokker, dat de inkomsten vorig jaar juist zag teruglopen. In het gebroken boekjaar, dat liep tot eind januari van dit jaar, slonk de omzet tot 890 miljoen euro, zo maakte Mirage woensdagochtend bekend. Dat is een daling van 8 procent in vergelijking met het eerste coronajaar.

Gedwongen sluiting

Oorzaak van de terugval is volgens topman Michiel Witteveen de gedwongen sluiting van niet-essentiële winkels, zegt hij in een toelichting. In een poging de verspreiding van het coronavirus af te remmen moest een groot deel van de Nederlandse detailhandel vorig voorjaar opnieuw dicht, en in de laatste weken van december opnieuw. Dat maakte 2021 wederom een „uitdagend jaar”.

De winkelsluitingen hadden ook hun weerslag op de winst. Mirage (ongeveer 8.000 werknemers) kreeg tijdens de sluitingen naar eigen zeggen „geen adequate staatssteun”. Het bedrijf doelt daarmee onder meer op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daaraan stelde de overheid een maximum, waardoor vooral kleinere ketens profiteerden van de regeling. Eerder zei Witteveen al tegen de NOS dat zijn bedrijf vorig jaar zo’n 600.000 euro aan steun ontving, „terwijl er miljoenen verloren gaan”.

Mirage kreeg naar eigen zeggen „geen adequate staatssteun”

Het gevolg is dat het winkelbedrijf vorig jaar een nettoverlies leed van 63 miljoen euro, waar in het eerste jaar van de pandemie nog 57 miljoen winst werd geboekt. Die cijfers zijn echter moeilijk vergelijkbaar. In 2020 kende Mirage namelijk een forse meevaller, van 88 miljoen euro. Het bedrijf nam in dat jaar elektronicaketen BCC over voor een bedrag dat veel lager was dan de boekwaarde.

Vorig jaar gebeurde het omgekeerde: er werd afscheid genomen van Big Bazar omdat de koopjesketen niet paste in de „omnichannel” toekomstplannen. De discounter zou niet geschikt zijn voor verkoop via internet, terwijl Mirage zich daar juist meer op wil toeleggen. Het winkelconcern moet nu 20 miljoen euro afschrijven op Big Bazar, blijkt uit de jaarcijfers.

Miljard euro omzet

Ondanks het miljoenenverlies bevindt Mirage zich echter in veel „rustiger vaarwater” dan een paar jaar eerder, zei Witteveen afgelopen najaar in NRC. Het concern werd opgericht nadat de ondernemer het kwakkelende Blokker in 2019 overnam van de familie die de keten ooit begon. Het jaar ervoor leed Blokker een megaverlies van 344 miljoen euro, en in 2019 opnieuw.

Onder Witteveen werd dat verlies fors teruggedrongen en nam de omzet weer toe, onder meer door overname van speelgoedketen Intertoys en BCC. Zo is Intertoys, drie jaar geleden nog failliet, inmiddels „goed winstgevend”. Voor Blokker en BCC geldt dat nog niet. Bij het uitblijven van nieuwe winkelsluitingen verwacht Mirage dit jaar de grens van 1 miljard euro te doorbreken.

Over de afgeblazen beursplannen rept Mirage in de jaarcijfers niet. Vorige zomer kondigde het bedrijf aan de mogelijkheden voor een beursnotering te onderzoeken. In die plannen zou Witteveen vanwege zijn leeftijd (68) een stap terugdoen en de leiding overdragen aan Dirk-Jan Stoppelenburg, de huidige president-commissaris. In december kondigde Witteveen aan de beursgang voor „onbepaalde tijd” uit te stellen vanwege de „huidige omstandigheden in retailland”. Ook de bestuurswissel werd voorlopig opgeschort.