De Britse band Yard Act is een woordrijk vat vol tegenstellingen

Op het eerste gehoor is Yard Act een typisch Britse postpunkband met een boze praatzanger, in de traditie van The Fall en Sleaford Mods. Dat beeld van de band uit Leeds moet danig bijgesteld, na hun eerste eigen show op het Europese continent in een uitverkochte Tolhuistuin. Zo grimmig en streng als hun muziek op debuutalbum The Overload kan klinken, zo opbeurend is de act van zanger James Smith die er in zijn eeuwige regenjas een winnende ironie op na houdt. In de kleedkamer vonden ze cashewnoten en vers fruit, sprak Smith dankbaar. In Engeland krijg je als beginnend band hooguit een schop onder je kont.

Met zijn slungelachtige verschijning is James Smith schatplichtig aan de jonge Jarvis Cocker van Pulp. Die had een vergelijkbaar quasi-intellectuele uitstraling in teksten over een specifiek Noord-Engelse werkelijkheid. Smith spreekt zich uit in songs als ‘Dead Horse’ waarin „the last bastion of hope” is verworden tot een „crack-pot country half full of cunts”. Het National Front is de hoofdschuldige voor het racisme en de slechte muziek die zijn land naar de verdommenis hebben geholpen.

Wees aardig voor je moeder

James Smith brengt zijn woordrijke teksten in stuwende postpunk waarop afwisselend gedanst en wild gesprongen kan worden. Puntige koortjes zoals het „yeah yeah yeah” uit ‘The Overload’ en „ba ba baba baow” in ‘Land of the Blind’ maken er aantrekkelijke popmuziek van, soms niet eens zo ver verwijderd van disco en Motown. Na teksten over de uitzichtloosheid van zijn generatie kondigt Smith aan dat er ook lollige nummers op het repertoire staan, zoals ‘Payday’ met zijn springerige ritme en aanstekelijk meezingrefrein. Wees aardig voor je moeder, luidt de slotsom.

Yard Act is een vat vol tegenstellingen, van geëngageerd tot hedonistisch en van bijna atonaal punkachtig tot melodieus en swingend. Na iets meer dan een uur is het vat leeg en laat de band een moegesprongen publiek achter.