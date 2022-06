Al zes jaar emmert de Nederlandse geboortezorg over mogelijke ‘integrale bekostiging’. Dat komt neer op één pot geld voor verloskundigen, kraamzorg en ziekenhuizen, die nu nog apart door zorgverzekeraars gefinancierd worden. Deze week stemde de Tweede Kamer over een financieel-organisatorisch detail waarvan ik vrees dat het op termijn de nekslag is voor de unieke Nederlandse bevalcultuur. Waarom? Hiervoor moeten we kijken naar bredere historisch-sociologische trends.

Elselijn Kingma-Vermeer is Peter Sowerby Professor in Philosophy & Medicine aan King’s College London.

De zorg moet altijd een balans vinden tussen over- en onder-medicalisering: behandel of screen je te weinig dan mis je dingen; behandel of screen je te veel dan doe je onnodige schade. Dit geldt ook voor de geboortezorg: niet te weinig ingrijpen, maar ook niet te veel. Het precieze balanspunt weet niemand; wel zeker is dat bijna alle vermogende landen al decennia lang veel te ver zijn doorgeschoten: te veel aan de monitor, te vaak een keizersnede of kunstverlossing, te weinig oog voor persoonlijke en continue een-op-een-ondersteuning, met aanzienlijk fysieke en psychosociale schade aan moeders tot gevolg.

Waarom is dat? Veel factoren komen samen: 1. Onze culturele verwachting van de zich opofferende moeder: dus voor de zekerheid toch liever een extra ingreep of belasting voor haar. 2. Baby’s zijn nieuw, puur en onschuldig: één baby in slechte conditie weegt emotioneel/psychologisch zwaarder dan de bosjes vrouwen met soms levenslange bevalschade. 3. Een dode baby is beter zichtbaar dan statistisch te veel schade bij vrouwen; daarnaast praten we niet graag over wat er met moeders mis kan gaan (levenslange incontinentie bijvoorbeeld). 4. Onze psychologie helpt niet: die reageert sterker op zeldzame maar grote rampen (een dode baby, een vliegtuigramp) dan veel voorkomende minder grote schade (bevalschade bij moeders, reguliere verkeersdoden). 5. Bij onzekerheid voelt ingrijpen – handelen – beter dan niet handelen, en de verkeerde gevolgen van niet handelen zijn levendiger dan die van handelen: een keizersnede of knip voelt eigenlijk nooit tevergeefs, maar die ene keer dat je te laat was… 6. Het ziekenhuis, de medisch specialist en de technologie hebben allemaal een voordelig maatschappelijke imago: veiligheid (‘voor het geval dat’), expertise en vooruitgang. Dus waarom zou je eigenlijk nog thuis willen bevallen, met alleen en verloskundige?

Nederland uitzonderlijk

Dat de geboortezorg bijna overal over-medicaliseert is niet verwonderlijk; wel verwonderlijk is dat Nederland daar zo lang de grote uitzondering op is geweest. Waarom is de thuisbevalling, in bijna alle vermogende landen al decennialang vrijwel verdwenen, hier nog steeds een reguliere optie? Waarom blijven onze gynaecologen – bij grote internationale uitzondering – positief over deze ‘eerstelijnsbevallingen’? En doen ze in ‘the age of evidence based medicine’ zo veel minder keizersneden en kunstverlossingen dan in de meeste landen om ons heen? Waarom willen simpelweg meer Nederlandse dan Engelse vrouwen thuis bevallen?

Het antwoord ligt niet in onze genen, noch in het toeval, maar is diep verankerd in de manier waarop de organisatie van de Nederlandse geboortezorg en daarmee de Nederlandse cultuur rond de bevalling zich ontwikkeld heeft. Een belangrijke factor hierin is de relatief sterke en zelfstandige positie van de verloskundige; zij werkt samen met in plaats van onder de gynaecoloog. Samenwerken betekent het maximale halen uit de combinatie van kennis en expertises. Juist samenwerkend-vanuit-zelfstandigheid produceren verloskundigen en gynaecologen een systeem waarbinnen voldoende tegenwicht bestaat tegen alle over-medicaliserende factoren: een cultureel-maatschappelijk breed gedragen invloed van de verloskundige kijk op de bevalling: het belang van fysiologie; de waarde van afwachten; en focus op het fysieke en mentale welzijn van de moeder

Gaat ‘integrale bekostiging’ de geschiedenis in als het einde van de unieke Nederlandse bevalcultuur?

Het gigantische langetermijnrisico van integrale bekostiging is het einde van de financieel zelfstandige verloskundige, waardoor het complexe maar uiteindelijk fragiele geheel van ons systeem, cultureel en structureel, op termijn onherroepelijk verloren gaat.

Het is aantrekkelijk om dat risico te ontkennen: de verloskundige blijft immers toch? Wat maakt financiële zelfstandigheid uit? Maar dat is naïef. Niemand wíl over-medicaliseren – voor de duidelijkheid: Nederlandse gynaecologen zeker niet – maar het gebeurt tegen wil en dank. Willen is immers niet genoeg als systemische factoren eensgezind een andere richting op trekken: de over-medicalisatie in. Wil moet zich vertalen naar structuur, en de historische les is dat een financieel zelfstandige verloskundige met een sterke positie in het systeem hiervoor belangrijk is.

Steun de zelfstandige verloskundige

De integrale bekostiging zal hier niet direct een einde aan maken, maar wel op termijn. Vooralsnog blijft monodisciplinaire bekostiging ook mogelijk: er zijn dus twee opties. Maar zorgverzekeraars geven nu al aan ‘integraal’ makkelijker te vinden. Ziekenhuizen prefereren het ook. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen tegenover verloskundigen? Zonder keiharde politieke en maatschappelijke steun voor de zelfstandige verloskundige kan dit maar op een manier eindigen.

Het treurige van dit soort effecten is enerzijds dat ze op korte termijn niet te meten zijn – het gaat immers om culturele verschuivingen in percepties en verwachtingen bij zowel zorgverleners als bevallende vrouwen. Die voltrekken zich in kleine, nauwelijks merkbare, elkaar versterkende stapjes. Dit vind je dus in een pilot niet terug. Maar anderzijds, dat als ze op termijn eenmaal bestaan, ze haast niet meer zijn terug te draaien. In Engeland proberen ze dit al dertig jaar door verloskundige zorg te bevorderen, maar daar bestaat al lang geen cultureel of systemisch draagvlak meer voor; ik zie het resulterende drama dagelijks om mij heen.

Gaat ‘integrale bekostiging’ de geschiedenis in als het einde van de unieke Nederlandse bevalcultuur? Dat zullen we niet zien bij de bevallingen van nu of over vijf jaar – maar wel bij de bevallingen van onze kinderen.